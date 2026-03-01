Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

Israel-Iran War: अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील तणावादरम्यान भारताने संयम आणि राजनैतिक कूटनीतिचे आवाहन केले आणि त्यांना सार्वभौमत्वाचा आदर करण्याचे आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले.

Updated On: Mar 01, 2026 | 12:21 PM
भारत इस्रायल-इराण युद्धावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे; जयशंकर यांनी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना फोनवरून केले विशेष आवाहन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • भारताची मोठी मध्यस्थी
  • खामेनींच्या मृत्यूवर चिंता
  • नागरिकांसाठी हाय-अलर्ट

S Jaishankar call to Iran Israel foreign ministers : जग सध्या तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना भारताने आपली भूमिका अत्यंत स्पष्ट आणि कणखरपणे मांडली आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर उद्भवलेली परिस्थिती आणि अमेरिका-इस्रायलचा इराणवरील (Israel-Iran War 2026) प्रहार, या पार्श्वभूमीवर भारताने ‘शांतीदूत’ म्हणून पुढाकार घेतला आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर (Indian Foreign Minister S. Jaishankar) यांनी रविवारी तातडीने इराण आणि इस्रायल या दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा केली. भारताने दोन्ही बाजूंना शस्त्रे खाली ठेवून राजनैतिक कूटनीतिचा (Diplomacy) वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

जयशंकर यांचा ‘टेलिफोनिक’ मुत्सद्दीपणा

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रथम इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार यांच्याशी संवाद साधला. या चर्चेदरम्यान त्यांनी स्पष्ट केले की, हिंसाचार कोणत्याही समस्येचे उत्तर असू शकत नाही. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद हा एकमेव मार्ग असल्याचे जयशंकर यांनी इस्रायलला ठणकावून सांगितले. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांना फोन लावला. इराणमधील ताज्या घडामोडी आणि सर्वोच्च नेतृत्वावर झालेल्या हल्ल्याबाबत भारताने आपली तीव्र चिंता व्यक्त केली. आखाती प्रदेशातील अस्थिरता संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळ घालू शकते, असा इशाराही भारताने दिला आहे.

सार्वभौमत्वाचा सन्मान आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा (Territorial Integrity) अनादर करणे चुकीचे आहे.” अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खामेनी मारले गेल्याचा दावा केल्यावर शिया मुस्लिमांमध्ये पसरलेला असंतोष आणि वाढलेली हिंसा यावर भारताने बारीक लक्ष ठेवले आहे. भारताने स्पष्ट केले की, युद्धाच्या या आगीत निष्पाप नागरिकांचा बळी जाऊ नये, ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे.

भारतीय नागरिकांसाठी ‘रेड अलर्ट’

युद्धभूमी बनलेल्या इराण आणि इस्रायलमध्ये लाखो भारतीय नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त वास्तव्यास आहेत. त्यांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय दूतावासाने तातडीने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. इराणमधील भारतीयांना शक्य तितके घराबाहेर न पडण्याचे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या संपर्कात राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच, इस्रायलमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांना सायरन वाजताच बंकरचा आश्रय घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकार या नागरिकांच्या सुरक्षित परतीसाठी ‘ऑपरेशन गंगा’ किंवा ‘वंदे भारत’ सारखी मोहीम राबवण्याच्या तयारीत असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

जागतिक शांततेसाठी भारताची हाक

भारत केवळ प्रेक्षक म्हणून या युद्धाकडे पाहत नाही, तर एक जबाबदार जागतिक शक्ती म्हणून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. “हा युगाचा अंत नसून, नव्या संवादाची सुरुवात असायला हवी,” असे मत भारताने व्यक्त केले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने देखील भारताच्या या संयमी भूमिकेचे कौतुक केले आहे. मध्यपूर्वेतील युद्ध रेंगाळल्यास खनिज तेलाच्या किमती वाढून भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, ही जाणीव ठेवूनच मोदी सरकारने राजनैतिक पातळीवर हालचाली वेगवान केल्या आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: एस. जयशंकर यांनी कोणत्या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली?

    Ans: जयशंकर यांनी इस्रायलचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार आणि इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली.

  • Que: इराणमधील भारतीयांसाठी दूतावासाने काय सूचना दिल्या आहेत?

    Ans: भारतीयांना अनावश्यक प्रवास टाळण्याचा, घरातच राहण्याचा आणि अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे.

  • Que: भारताने युद्धावर कोणती अधिकृत भूमिका घेतली आहे?

    Ans: भारताने दोन्ही देशांना संयम बाळगण्याचे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा आदर करण्याचे आणि संवादाद्वारे प्रश्न सोडवण्याचे आवाहन केले आहे.

Published On: Mar 01, 2026 | 12:21 PM

World War 3: Israel-Iran युद्धाचा ‘रिमोट कंट्रोल’ भारताच्या हातात? S. Jaishankar यांच्या ‘एका’ फोनने तेल अवीव ते तेहरानपर्यंत खळबळ

