Chhatrapati Sambhajinagar Crime: थापटी तांड्यात मध्यरात्री गोंधळ; हवेत गोळीबार, 300 गावकऱ्यांचा संतप्त जमाव बेकाबू

काय घडलं नेमकं?
ही घटना जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात थापटी तांडा येथे शनिवारी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास कुलस्वामिनी कला केंद्राबाहेर घडली. काही तरुणांनी मद्यधुंद अवस्थेत कला केंद्राबाहेर धिंगाणा घातल्याचे समोर आले आहे. एक तरुण रस्त्याने जात होता, त्याला अडवून क्षुल्लक कारणावरून बेदम मारहाण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एवढेच नाही तर मारहाण सुरु असताना एका व्यक्तीने खिश्यातुन बंदूक काढून हवेत गोळी झाडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली.
या घटनेची बातमी रजापूर गावात पोहोचली आणि तब्ब्ल ३०० गावकरी कला केंदरबाहेर पोहोचले. संतापलेल्या जमावाने केंद्राचा लोखंडी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला आणि तोडफोड सुरु केली. केंद्रातील फर्निचर, सीसीटीव्ही कॅमेरे, टेबल, तसेच इतर विजेची उपकरणे फोडण्यात आली. पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या १० ते १२ वाहनांच्या काचा फोडण्यात आल्या. या तोडफोडीत लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
जखमींवर उपचार सुरु
दगडफेकीत तीन ते चार जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्यावर उपचार सुरु असल्याचे समोर आले आहे. घटनेच्या वेळी कला केंद्रामध्ये डान्स कार्यक्रम सुरु होता आणि मोठी गर्दी उपस्थित होती. अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्यांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. अनेकांनी जीव वाचवण्यासाठी बाहेर पळ काढला.
तणावपूर्ण शांतता
या घटनेची माहिती मिळताच पाचोड पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. सध्या रजापूर गावात तणावपूर्ण शांतता असून परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
Ans: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यात थापटी तांडा येथे.
Ans: मारहाणीदरम्यान आरोपीने हवेत गोळीबार केल्याने तणाव वाढला.
Ans: पोलिसांनी जमाव पांगवून परिसरात कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.