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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती

Updated On: Jul 04, 2026 | 07:51 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 4 जुलै रोजी देशभरात सोन्या-चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली असून प्रमुख शहरांतील नवीन दरही समोर आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती

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विस्तार
  • 4 जुलै रोजी देशभरात 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली असून चांदीचे दरही वाढले आहेत.
  • 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,47,010, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,34,760 वर पोहोचला आहे.
  • ठाणे, नागपूर, नाशिक, लखनौ, सुरत आणि चेन्नईसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे नवे सोन्या-चांदीचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Today:  भारतात 4 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,701 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,476 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,026 रुपये आहे. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,100 रुपये आहे.

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भारतात 3 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,379 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,181 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,785 रुपये होता. भारतात 3 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये होता. भारतात 3 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये आहे. लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,410 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,410 रुपये आहे.

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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,310 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
दिल्ली ₹1,34,910 ₹1,47,160 ₹1,10,410
चंदीगड ₹1,34,910 ₹1,47,160 ₹1,10,410
जयपूर ₹1,34,910 ₹1,47,160 ₹1,10,410
लखनौ ₹1,34,910 ₹1,47,160 ₹1,10,410
चेन्नई ₹1,37,010 ₹1,49,570 ₹1,14,410
नाशिक ₹1,34,790 ₹1,47,040 ₹1,10,290
सुरत ₹1,34,810 ₹1,47,060 ₹1,10,310
मुंबई ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
पुणे ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
केरळ ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
कोलकाता ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
नागपूर ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
हैद्राबाद ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260
बंगळुरु ₹1,34,760 ₹1,47,010 ₹1,10,260

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices surge in india today gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 04, 2026 | 07:51 AM

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