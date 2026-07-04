Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली मोठी झेप, चांदीच्या दरांनीही गाठला नवा टप्पा; जाणून घ्या आजच्या किंमती

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भारतात 3 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,379 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,181 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,785 रुपये होता. भारतात 3 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये होता. भारतात 3 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये आहे. लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,410 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,410 रुपये आहे.
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नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,290 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,310 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|दिल्ली
|₹1,34,910
|₹1,47,160
|₹1,10,410
|चंदीगड
|₹1,34,910
|₹1,47,160
|₹1,10,410
|जयपूर
|₹1,34,910
|₹1,47,160
|₹1,10,410
|लखनौ
|₹1,34,910
|₹1,47,160
|₹1,10,410
|चेन्नई
|₹1,37,010
|₹1,49,570
|₹1,14,410
|नाशिक
|₹1,34,790
|₹1,47,040
|₹1,10,290
|सुरत
|₹1,34,810
|₹1,47,060
|₹1,10,310
|मुंबई
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|पुणे
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|केरळ
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|कोलकाता
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|नागपूर
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|हैद्राबाद
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260
|बंगळुरु
|₹1,34,760
|₹1,47,010
|₹1,10,260