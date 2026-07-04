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Shukra Gochar: शुक्र करणार सूर्याच्या राशीमध्ये प्रवेश, या राशींच्या लोकांनी ऑगस्टपर्यंत राहावे सावध

Updated On: Jul 04, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, शुक्र ग्रहाला सुखसोयी, प्रेम, वैवाहिक जीवन आणि आकर्षणाचा घटक मानले जाते. त्यामुळे, जेव्हा शुक्र राशी बदलतो, तेव्हा काही राशींच्या भौतिक सुखात वाढ होते. शुक्राच्या राशी परिवर्तनाचा परिणाम कोणत्या राशींच्या लोकांवर होणार आहे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • शुक्र करणार सूर्याच्या राशीमध्ये प्रवेश
  • या राशींच्या लोकांनी ऑगस्टपर्यंत राहावे सावध
  • कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी
 

 

शनिवार, ४ जुलै रोजी शुक्र चंद्राच्या कर्क राशीतून सूर्याच्या सिंह राशीत प्रवेश करणार आहे. हे संक्रमण ४ जुलै रोजी सायंकाळी होणार आहे आणि तो १ ऑगस्टपर्यंत सिंह राशीत राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्राच्या संक्रमणाचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होणार आहे. काहींना आर्थिक लाभ, प्रगती आणि शुभ फळे मिळू शकतात, तर इतरांसाठी हा काळ आव्हानात्मक आणि समस्यापूर्ण ठरू शकतो. विशेषतः या काळामध्ये तीन राशींच्या लोकांना सावधगिरी बाळगण्याची गरज असेल. शुक्राच्या सिंह राशीतील प्रवेशामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांसाठी शुक्र हा तुमच्या कुंडलीतील धन आणि सातव्या घराचा स्वामी मानला जातो आणि या काळात तो तुमच्या पाचव्या घरात संक्रमण करेल. हा काळ तुमच्या प्रेमसंबंधांमध्ये काही चढ-उतार आणू शकतो. याशिवाय, लहानसहान गोष्टींवरून तणाव निर्माण होऊ शकतो. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणीही घाईचे निर्णय घेणे टाळावे लागेल. दबावाखाली घेतलेला कोणताही निर्णय विवाहित जोडप्यांसाठी हानिकारक ठरू शकतो. मानसिक चिंता वाढू शकते, त्यामुळे संयम राखणे महत्त्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.

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कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी, शुक्र हा लाभाच्या घराचा, तसेच सुखसोयी आणि संपत्तीच्या चौथ्या घराचा स्वामी आहे. शुक्राचे हे संक्रमण तुमच्या कुंडलीतील दुसऱ्या घरात होईल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ही स्थिती सर्व परिस्थितीत अनुकूल मानली जात नाही. कुटुंबात वाद किंवा तणाव निर्माण होऊ शकतात. तुमच्या मेहनतीला पूर्ण फळ मिळणार नाही. परिस्थितीशी जुळवून घेणे आवश्यक असेल. तुम्हाला आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागू शकतो. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनी या काळात सावधगिरी बाळगावी.

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कुंभ रास

कुंभ राशीसाठी शुक्र ग्रह चौथ्या घराचा आणि भाग्यस्थानाचा स्वामी आहे, त्यामुळे तो तुमच्या कुंडलीत एक शुभ ग्रह आहे. ४ जुलैपासून शुक्र सिंह राशीतून संक्रमण करून तुमच्या सातव्या घरात प्रवेश करेल. आर्थिक संकटे देखील उद्भवू शकतात. तुम्हाला कोणत्याही वादांपासून किंवा भांडणांपासून दूर राहावे लागेल. व्यावसायिक भागीदारीबाबतचे निर्णय काळजीपूर्वक घ्या, कारण घाई करणे हानिकारक ठरू शकते. अधिकाऱ्यांशी संघर्ष होण्याचीही शक्यता आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्र सूर्याच्या राशीत प्रवेश केल्यावर काय परिणाम होऊ शकतात?

    Ans: शुक्र सूर्याच्या राशीत आल्यावर काही राशींच्या व्यक्तींना आर्थिक, कौटुंबिक, वैवाहिक आणि व्यावसायिक बाबींमध्ये अधिक सावध राहण्याचा सल्ला दिला जातो, तर काही राशींना लाभही होऊ शकतो.

  • Que: शुक्र ग्रह शांत ठेवण्यासाठी कोणते उपाय करता येतात?

    Ans: शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची पूजा करणे, पांढऱ्या वस्तूंचे दान करणे, सुगंधी फुले अर्पण करणे, तसेच शुक्र मंत्राचा जप करणे हे पारंपरिक उपाय मानले जातात.

  • Que: शुक्र संक्रमणादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: शुक्र संक्रमणादरम्यान मेष, कर्क आणि कुंभ राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Shukra gochar venus will enter the sun sign people of these zodiac signs should be careful

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Published On: Jul 04, 2026 | 07:05 AM

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