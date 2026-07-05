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Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Updated On: Jul 05, 2026 | 07:54 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: देशभरातील सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये आज किंचित घसरण झाली आहे. सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर 22 कॅरेट, 24 कॅरेट आणि चांदीचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आहे.

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

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विस्तार
  • 5 जुलै रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे 1,46,730 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,34,500 रुपये आहे.
  • 4 जुलैच्या तुलनेत आज सोन्याच्या दरात किंचित घसरण झाली असून चांदीचा दर 2,50,000 रुपये प्रति किलो आहे.
  • मुंबई, दिल्ली, नाशिक, ठाणे, चेन्नई आणि सुरतसह प्रमुख शहरांमध्ये आजचे सोन्याचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 5 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,673 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,005 रुपये आहे. भारतात 5 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये आहे. भारतात 5 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,000 रुपये आहे.

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भारतात 4 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,701 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,476 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,026 रुपये होता. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये होता. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created)

मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,400 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,530 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,080 रुपये आहे.

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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,200 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,100 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
पुणे ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
केरळ ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
कोलकाता ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
नागपूर ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
हैद्राबाद ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
बंगळुरु ₹1,34,500 ₹1,46,730 ₹1,10,050
चेन्नई ₹1,37,000 ₹1,49,460 ₹1,14,400
नाशिक ₹1,34,530 ₹1,46,760 ₹1,10,080
सुरत ₹1,34,550 ₹1,46,780 ₹1,10,100
दिल्ली ₹1,34,650 ₹1,46,880 ₹1,10,200
चंदीगड ₹1,34,650 ₹1,46,880 ₹1,10,200
लखनौ ₹1,34,650 ₹1,46,880 ₹1,10,200
जयपूर ₹1,34,650 ₹1,46,880 ₹1,10,200

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate at indian cities at 5 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 05, 2026 | 07:54 AM

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