Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण; 24 कॅरेटपासून 18 कॅरेटपर्यंतचे नवीन दर जाहीर

India Trade Policy: भारताची मोठी व्यापारी खेळी! अमेरिका आणि मलेशियाला दिला दणका; देशाला काय होणार फायदा?
भारतात 4 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,701 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,476 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,026 रुपये होता. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,260 रुपये होता. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,14,400 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,530 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,080 रुपये आहे.
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ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,050 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,650 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,200 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,10,100 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|पुणे
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|केरळ
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|कोलकाता
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|नागपूर
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|हैद्राबाद
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|बंगळुरु
|₹1,34,500
|₹1,46,730
|₹1,10,050
|चेन्नई
|₹1,37,000
|₹1,49,460
|₹1,14,400
|नाशिक
|₹1,34,530
|₹1,46,760
|₹1,10,080
|सुरत
|₹1,34,550
|₹1,46,780
|₹1,10,100
|दिल्ली
|₹1,34,650
|₹1,46,880
|₹1,10,200
|चंदीगड
|₹1,34,650
|₹1,46,880
|₹1,10,200
|लखनौ
|₹1,34,650
|₹1,46,880
|₹1,10,200
|जयपूर
|₹1,34,650
|₹1,46,880
|₹1,10,200