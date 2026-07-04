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PM Modi on LPG: घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत 2000 रुपये… मोदींच्या वक्तव्याने धक्का! संकटाच्या काळात नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jul 04, 2026 | 07:25 PM IST
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सारांश

पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मोठं जागतिक ऊर्जा संकटकाळ निर्माण झाला होता. यावेळेला भारतातील घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत तब्बल २,००० रुपयांवर पोहोचू शकली असती, असा मोठा खुलासा खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

PM Modi on LPG: घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या वक्तव्याची सध्या चर्चा सुरू आहे. त्यांनी हे वक्तव्य राजस्थानमधील बालोत्रा ​​येथे केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, इंधनाच्या संकटाच्या काळात घरगुती एलपीजी सिलिंडरची किंमत २,००० रुपयांपर्यंत वाढू शकली असती, परंतु सरकारच्या प्रयत्नांमुळे हे टळले आणि जनतेला महागाईपासून मोठा दिलासा मिळाला. पण नेमकी काय होती परिस्थिती?

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प्रसिद्धी सभेला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आज अनेक प्रमुख देश इंधनाच्या तुटवड्याशी झुंज देत आहेत. परंतु भारताचे प्रयत्न या संकटातून मोठा दिलासा देणारे ठरले आहेत. भारताने प्रत्येक स्तरावर योग्य निर्णय घेतले. संकटाचे वेळेवर आणि अचूक मूल्यांकन, प्रभावी रणनीती आणि भारताच्या संसाधनांचा संतुलित वापर यामुळेच भारत या संकटावर मात करू शकला.”

देशात मोठे संकट ओढवणार होते – पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “आपल्या एलपीजीच्या गरजेपैकी सुमारे ६० टक्के गरज इतर देशांकडून आयात केली जात होती आणि यापैकी ९० टक्के एलपीजी आखाती देशांकडून आणि माझ्यामार्फत येत होता. अचानक, युद्धाच्या परिस्थितीमुळे तो पुरवठा जवळजवळ थांबला.” आपल्या देशात जे संकट उभे राहणार होते, त्याची व्याप्ती तुम्ही कल्पना करू शकता. पण संकट सुरू होताच, सरकारने रिफायनरींच्या क्षमतेवर लक्ष केंद्रित केले. त्यांना औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्या गॅसचे स्वयंपाकाच्या गॅसमध्ये रूपांतर करण्यास सांगितले गेले आणि सात दिवसांच्या आत एलपीजीचे उत्पादन वाढले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशाचे एलपीजी उत्पादन, जे पूर्वी ३५,००० मेट्रिक टन होते, ते संकटाच्या काळात ५४,००० मेट्रिक टनांपर्यंत वाढले. ज्या रिफायनरींनी यापूर्वी कधीही एलपीजीचे उत्पादन केले नव्हते, त्यांनाही आता तसे करण्यासाठी सुसज्ज करण्यात आले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या मागणीचा संपूर्ण भार एलपीजीवर पडू नये, यासाठी ते पुढे म्हणाले, “पीएनजी कनेक्शनची, म्हणजेच पाईपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅस कनेक्शनची संख्या वाढवण्यासाठी एक मोहीम सुरू करण्यात आली. अगदी कमी वेळात, भारताने ११ लाखांहून अधिक घरांना पीएनजी गॅस कनेक्शन दिले.”

सिलेंडरच्या किमती ₹२,००० पर्यंत वाढू शकल्या असत्या – पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान म्हणाले, “दुसरीकडे, घरगुती ग्राहकांवर फारसा भार पडला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत, घरगुती गॅस सिलेंडरची किंमत ₹२,००० पर्यंत वाढू शकली असती. प्रमुख बाजार तज्ज्ञ असा अंदाज वर्तवत होते, परंतु घरगुती एलपीजी सिलेंडर अजूनही कमी किमतीत विकले जात आहेत. दोन दिवसांपूर्वी सरकारने व्यावसायिक गॅसच्या किमतीतही लक्षणीय घट केली आहे.” यावरून आपले सरकार किती संवेदनशीलतेने काम करत आहे हे दिसून येते.”

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींबाबत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “युद्धामुळे डिझेल आणि पेट्रोलचे संकटही मोठे होते. आपल्या देशात मोठ्या तेल विहिरी नाहीत. हे संकट वाढत गेल्याने कच्च्या तेलाच्या किमती ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून १२० डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत वाढल्या. आयातीचे मार्गही बंद झाले. जगभरातील अनेक देशांमध्ये डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढल्या. अनेक देशांमध्ये डिझेल आणि पेट्रोल कोटा तत्त्वावर उपलब्ध झाले. केवळ एप्रिल ते जून या काळात डिझेल आणि पेट्रोल कंपन्यांना ७५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा झाला.”

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Web Title: Pm modi statement lpg gas cylinder price 2000 rupees energy crisis see details

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Published On: Jul 04, 2026 | 07:25 PM

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