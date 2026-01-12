Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

Today's Gold Rate: भारतात आज सोन्याच्या किंमतीत किंचीत घसरण झाली आहे. याशिवाय चांदीच्या किंमतीत देखील किंचीत घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. तुमच्या शहरातील दर जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:30 AM
  • केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये
  • दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,890 रुपये
  • सुरतमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,790 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 12 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,045 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,874 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,533 रुपये आहे. भारतात 12 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये आहे. भारतात 12 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 259.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,59,900 रुपये आहे.

Share Market Update: पुढील आठवडा असेल बाजारासाठी कसोटीचा; अमेरिकन कोर्टाचा निर्णय परिणाम करणार?

भारतात 11 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,046 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,875 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,534 रुपये होता. भारतात 11 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये होता. भारतात 11 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद, नागपूर आणि चेन्नई या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये आहे.

Union Budget 2026: ‘मेक इन इंडिया 2.0’ने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा केला रोडमॅप

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,360 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,380 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
बंगळुरु ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
पुणे ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
केरळ ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
कोलकाता ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
मुंबई ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
नागपूर ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
हैद्राबाद ₹1,28,740 ₹1,40,450 ₹1,05,330
दिल्ली ₹1,28,890 ₹1,40,600 ₹1,05,480
चंदीगड ₹1,28,890 ₹1,40,600 ₹1,05,480
लखनौ ₹1,28,890 ₹1,40,600 ₹1,05,480
जयपूर ₹1,28,890 ₹1,40,600 ₹1,05,480
नाशिक ₹1,28,770 ₹1,40,480 ₹1,05,360
सुरत ₹1,28,790 ₹1,40,500 ₹1,05,380

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Jan 12, 2026 | 08:30 AM

