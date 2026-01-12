Todays Gold-Silver Price: सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे? जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर

Share Market Update: पुढील आठवडा असेल बाजारासाठी कसोटीचा; अमेरिकन कोर्टाचा निर्णय परिणाम करणार?
भारतात 11 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,046 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,875 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,534 रुपये होता. भारतात 11 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,750 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,460 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,340 रुपये होता. भारतात 11 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 260 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,60,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये आहे. तसेच हैद्राबाद, नागपूर आणि चेन्नई या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,330 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,770 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,480 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,360 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,380 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|बंगळुरु
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|पुणे
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|केरळ
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|कोलकाता
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|मुंबई
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|नागपूर
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|हैद्राबाद
|₹1,28,740
|₹1,40,450
|₹1,05,330
|दिल्ली
|₹1,28,890
|₹1,40,600
|₹1,05,480
|चंदीगड
|₹1,28,890
|₹1,40,600
|₹1,05,480
|लखनौ
|₹1,28,890
|₹1,40,600
|₹1,05,480
|जयपूर
|₹1,28,890
|₹1,40,600
|₹1,05,480
|नाशिक
|₹1,28,770
|₹1,40,480
|₹1,05,360
|सुरत
|₹1,28,790
|₹1,40,500
|₹1,05,380