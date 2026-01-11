Share Market Update: पुढील आठवडा असेल बाजारासाठी कसोटीचा; अमेरिकन कोर्टाचा निर्णय परिणाम करणार?

Share Market Update: येत्या आठवड्यात भारतीय शेअर बाजार अस्थिर राहण्याची अपेक्षा आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि जागतिक समस्या बाजारावर परिणाम करू शकतात. गुंतवणूकदार डिसेंबर तिमाहीच्या सुरुवातीच्या कमाई, प्रमुख चलनवाढीचा डेटा आणि अमेरिकन व्यापार धोरणाभोवती अनिश्चितता यावर बारकाईने लक्ष ठेवतील. गेल्या आठवड्यात बेंचमार्क निर्देशांक कमकुवत बंद झाले, ज्यामुळे सलग पाच व्यापार सत्रांमध्ये त्यांची घसरण झाली. कॉर्पोरेट तिमाही निकालांपूर्वी गुंतवणूकदार सावध राहिले. परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सततच्या विक्रीमुळे बाजारावर दबाव राहिला.
डिसेंबर तिमाहीत कंपन्या कशी कामगिरी करतात आणि आर्थिक डेटा बाजाराला काही दिलासा देतो का हे पाहण्यासाठी गुंतवणूकदार आता पुढील आठवड्यात लक्ष ठेवतील. डिसेंबर तिमाहीचे निकाल टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, इन्फोसिस, विप्रो आणि टेक महिंद्रा यासारख्या प्रमुख आयटी कंपन्या त्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांची घोषणा करून सुरू होतील.
आर्थिक डेटाच्या दृष्टीने येणारा आठवडा देखील महत्त्वाचा असेल. या काळात, भारतात किरकोळ महागाई, घाऊक महागाई, व्यापार तूट आणि परकीय चलन साठ्यावरील डेटा जाहीर केला जाईल. हे सर्व डेटा देशाची आर्थिक परिस्थिती समजून घेण्यास मदत करतील आणि व्याजदर आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांबाबतच्या अपेक्षांना आकार देतील. गुंतवणूकदार जागतिक घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवतील, विशेषतः अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाशी संबंधित.
अमेरिकेचे सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या जागतिक टॅरिफला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणासह अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावणी आणि निकाल देणार आहे. जर या प्रकरणात स्पष्ट निर्णय किंवा आश्चर्यकारक निर्णय आला तर त्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांवर होऊ शकतो, ज्यामुळे भारतीय बाजारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
निफ्टीसाठी तात्काळ प्रतिकार २५,८०० वर आहे. यानंतर, २५,९४० आणि २६,००० पातळीवरही दबाव कायम राहू शकतो. २५,६०० आणि २५,४५० वर नकारात्मक आधार मिळू शकतो. जर बाजार २५,३०० च्या खाली घसरला तर घसरण वाढू शकते. दररोज, निफ्टी २५,८०० च्या महत्त्वपूर्ण पातळीच्या खाली बंद झाला. भारतीय शेअर बाजारात विक्रीचा दबाव वाढला आहे आणि सध्या मंदीचा कल दिसून येत आहे.