Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

National Science Day: विज्ञानाचा जयजयकार! सर C.V. Raman यांच्या ‘रमण इफेक्ट’चा विजय सोहळा; वाचा का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

National Science Day: दरवर्षी २८ फेब्रुवारी रोजी भारतात राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा केला जातो. हा दिवस महान भारतीय शास्त्रज्ञ सर सी.व्ही. रमण यांनी १९२८ मध्ये केलेल्या रमण इफेक्टच्या शोधाला स्मरणार्थ साजरा केला जातो.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:21 AM
national science day 2026 cv raman effect history and significance

National Science Day: विज्ञानाचा जयजयकार! सर सी.व्ही. रमण यांच्या 'रमण इफेक्ट'चा विजय सोहळा; का साजरा केला जातो 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • रमण इफेक्टचा गौरव
  • वैज्ञानिक दृष्टिकोन
  • देशव्यापी सोहळा

National Science Day 2026 India : आजचा दिवस भारताच्या गौरवशाली इतिहासातील एक सोनेरी पान आहे. २८ फेब्रुवारी म्हणजेच ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ (National Science Day). आजपासून बरोबर ९८ वर्षांपूर्वी, महान भारतीय शास्त्रज्ञ सर चंद्रशेखर वेंकट रमण (C.V. Raman) यांनी विज्ञानाच्या जगात एक असा चमत्कार केला, ज्याने संपूर्ण जगाला थक्क केले. ‘रमण इफेक्ट’ (Raman Effect) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या शोधाने केवळ भारतीय विज्ञानाला जागतिक नकाशावर स्थान मिळवून दिले नाही, तर भारताला विज्ञानातील पहिले नोबेल पारितोषिकही मिळवून दिले. आजचा हा दिवस आपल्या सर्वांसाठी केवळ औपचारिकता नसून तो विज्ञानाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारण्याचा सण आहे.

काय आहे ‘रमण इफेक्ट’चा इतिहास?

१९२८ सालची ती २८ फेब्रुवारीची सकाळ होती, जेव्हा सर सी.व्ही. रमण यांनी सिद्ध केले की, जेव्हा प्रकाश एखाद्या पारदर्शक पदार्थातून जातो, तेव्हा त्याच्या पांगापांग (Scattering) मुळे रंगात बदल होतो. या शोधालाच ‘रमण इफेक्ट’ म्हटले जाते. समुद्र निळा का दिसतो? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना त्यांनी हा सिद्धांत मांडला. त्यांच्या या अतुलनीय योगदानासाठी १९३० मध्ये त्यांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. त्यानंतर १९८६ मध्ये भारत सरकारने २८ फेब्रुवारी हा दिवस ‘राष्ट्रीय विज्ञान दिन’ म्हणून घोषित केला, जेणेकरून भावी पिढीला त्यांच्यापासून प्रेरणा मिळेल.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PakAfgWar: युद्धाचा भडका! अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर सर्वात मोठा हवाई हल्ला; इस्लामाबाद, अबोटाबाद हादरले, लष्करी तळांवर बॉम्बवर्षाव

विज्ञानाचे महत्त्व आणि सामाजिक बदल

आज आपण ज्या सुखसोयी उपभोगत आहोत – मग तो हातातला मोबाईल असो, वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रगती असो किंवा अंतराळ संशोधन – हे सर्व विज्ञानामुळेच शक्य झाले आहे. राष्ट्रीय विज्ञान दिन साजरा करण्यामागचा मुख्य हेतू लोकांमध्ये वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करणे हा आहे. आपल्या समाजातून अंधश्रद्धा आणि तर्कहीन विचार दूर करून प्रत्येक गोष्टीकडे पुराव्यासह आणि तर्कशुद्धपणे पाहण्याची सवय लावणे, हेच विज्ञानाचे खरे यश आहे. विज्ञानाद्वारेच आपण गरिबी, बेरोजगारी आणि पर्यावरणासारख्या गंभीर समस्यांवर मात करू शकतो.

credit – social media and Twitter

देशभर उत्सवाचे वातावरण

आजच्या दिवशी देशभरातील शाळा, महाविद्यालये आणि नामांकित संशोधन संस्थांमध्ये जणू विज्ञानाचा महाकुंभ भरला आहे. विद्यार्थ्यांनी तयार केलेले नाविन्यपूर्ण प्रकल्प, रोबोटिक्स प्रदर्शने आणि वैज्ञानिक चर्चासत्रांमुळे तरुणांमध्ये विज्ञानाची ओढ निर्माण होताना दिसत आहे. ‘इस्रो’ (ISRO) पासून ते ‘डीआरडीओ’ (DRDO) पर्यंतच्या संस्थांमध्ये आज विशेष व्याख्याने आयोजित केली जातात. हा दिवस केवळ शास्त्रज्ञांचा नसून तो प्रत्येक त्या व्यक्तीचा आहे, ज्याच्या मनात कुतूहल आहे आणि जो ‘का आणि कसे’ असे प्रश्न विचारण्याची हिंमत ठेवतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Pak Afg War: तालिबानचा ‘सुप्रीम लीडर’ संपला? पाकिस्तानच्या ऑपरेशन गझ्ब-लिल-हकने कंधारमध्ये माजवला हाहाकार

तरुणांसाठी संदेश: विज्ञानाची नवी क्षितिजे

आजचा भारत हा ‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘स्टार्टअप इंडिया’चा आहे. अशा वेळी विज्ञानातील संशोधन (Research) हा आपल्या प्रगतीचा पाया असावा. सर सी.व्ही. रमण यांनी अत्यंत मर्यादित साधनांमध्ये जागतिक दर्जाचा शोध लावला. आजच्या तरुणांकडे तंत्रज्ञानाची अफाट ताकद आहे. गरज आहे ती केवळ जिद्द आणि चिकाटीची. विज्ञानाने दिलेली तार्किक विचारसरणी वापरून आपण भारताला २०२७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ बनवण्याचे स्वप्न नक्कीच पूर्ण करू शकतो.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय विज्ञान दिन २८ फेब्रुवारीलाच का साजरा केला जातो?

    Ans: २८ फेब्रुवारी १९२८ रोजी सर सी.व्ही. रमण यांनी 'रमण इफेक्ट'चा शोध लावला होता. या ऐतिहासिक घटनेचे स्मरण करण्यासाठी हा दिवस निवडला गेला आहे.

  • Que: 'रमण इफेक्ट' म्हणजे काय? (सोप्या भाषेत)

    Ans: जेव्हा प्रकाशाचा किरण एखाद्या पारदर्शक वस्तूवरून किंवा द्रवातून जातो, तेव्हा त्याच्या रंगात (तरंगलांबीमध्ये) बदल होतो, यालाच रमण इफेक्ट म्हणतात.

  • Que: या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

    Ans: लोकांमध्ये विज्ञानाची आवड निर्माण करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे आणि देशातील तरुण पिढीला संशोधनासाठी प्रोत्साहित करणे हे या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

Web Title: National science day 2026 cv raman effect history and significance

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 09:21 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नवकल्पना आणि प्रगतीचा उजळूया मार्ग
1

राष्ट्रीय विज्ञान दिनाच्या पाठवा मराठमोळ्या शुभेच्छा, नवकल्पना आणि प्रगतीचा उजळूया मार्ग

World Polar Bear Day: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा घाला; वाचा विशेष रिपोर्ट
2

World Polar Bear Day: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा घाला; वाचा विशेष रिपोर्ट

Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व
3

Marathi Bhasha Din: ‘माझा मराठीची बोलू कौतुके।’ मराठी मातीचा अभिमान आणि कुसुमाग्रजांचा वारसा; वाचा ‘या’ खास दिवसाचे महत्व

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज
4

Active Volcano: आगीच्या नद्या आणि धगधगता लावा! जगातील ‘हे’ 5 सर्वात धोकादायक ज्वालामुखी; जिथे चढण्यासाठी लागते वाघाचे काळीज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Science Day: विज्ञानाचा जयजयकार! सर C.V. Raman यांच्या ‘रमण इफेक्ट’चा विजय सोहळा; वाचा का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

National Science Day: विज्ञानाचा जयजयकार! सर C.V. Raman यांच्या ‘रमण इफेक्ट’चा विजय सोहळा; वाचा का साजरा केला जातो ‘हा’ खास दिवस?

Feb 28, 2026 | 09:21 AM
Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

Ambernath Crime: पोलीस भरतीत अपयशाने खचलेल्या तरुणीने संपवले जीवन; सुसाईड नोटमध्ये भावनिक संदेश

Feb 28, 2026 | 09:18 AM
परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला लागवल्या तब्बल 30 थप्पड; Video Viral

परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला लागवल्या तब्बल 30 थप्पड; Video Viral

Feb 28, 2026 | 09:06 AM
zodiac sign: पंचग्रही योगाचा प्रभावामुळे कुंभ, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसह या राशीच्या लोकांच्या आर्थिक समस्या होतील दूर

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा प्रभावामुळे कुंभ, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसह या राशीच्या लोकांच्या आर्थिक समस्या होतील दूर

Feb 28, 2026 | 09:00 AM
60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी

Feb 28, 2026 | 08:58 AM
National Science Day 2026 : ग्रामीण मुलींच्या पंखांना संशोधनाचे बळ; असा घडतोय ‘विकसित भारत’

National Science Day 2026 : ग्रामीण मुलींच्या पंखांना संशोधनाचे बळ; असा घडतोय ‘विकसित भारत’

Feb 28, 2026 | 08:57 AM
लग्नानंतर पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार Vijay आणि Rashmika; ‘या’ तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार

लग्नानंतर पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार Vijay आणि Rashmika; ‘या’ तारखेला चित्रपट प्रदर्शित होणार

Feb 28, 2026 | 08:50 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM