परफेक्ट रेड फ्लॅग, एक-दोन नाही तर बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला लागवल्या तब्बल 30 थप्पड; Video Viral

Boyfriend Beat Girlfriend : राग आला म्हणून 30 हाणलं... ! सोशल मीडियावर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडचा व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत असून यात प्रियकर आपल्या प्रेयसीला उद्यानात बसून मारहाण करताना दिसून येतो.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:06 AM
(फोटो सौजन्य: X)

  • बॉयफ्रेंडने गर्लफ्रेंडला वारंवार थप्पड मारल्याचा व्हिडिओ समोर आलाय.
  • दाव्यानुसार तरुणाने त्याच्या गर्लफ्रेंडला 30 वेळा कानशिलात हाणल्या.
  • घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल होताच आता युजर्स तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
सोशल मिडियावर दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज व्हायरल होत असतात. हे व्हिडिओज कधी आपल्याला हसवतात, कधी भावूक करतात तर कधी आश्चर्याचा धक्का देऊन जातात. अशात अलिकडे एक नवीन व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे ज्यात एका बाॅयफ्रेंडने आपली हद्द पार केली. आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत गार्डनमध्ये गप्पा मारत असताना अचानक बाॅयफ्रेंडला राग अनावर झाला आणि त्याने गर्लफ्रेंडला कानशिलात मारायला सुरुवात केली. घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून लोक बाॅयफ्रेंडला रेड फ्लॅगची उपमा देत आहेत.

दारू घोटाळा प्रकरणातून निर्दोष सुटताच अरविंद केजरीवाल झाले भावुक, पत्रकारांशी बोलताना ढसाढसा रडले; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सदर घटना ही जपानमधील एका उद्यानात घडल्याचा दावा करण्यात आलेला आहे पण याची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही. व्हिडिओमध्ये दोघांमध्ये कोणत्या तरी गोष्टावरुन वाद झाल्याचे दिसते ज्यानंतर बाॅयफ्रेंड रागाच्या भरात गर्लफ्रेंडला मारहाण करण्यास सुरुवात करतो. व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे आहे की तो पार्कमध्ये फिरायला गेला होता तेव्हा त्याला हा वाद दिसला. तो दावा करतो की त्या तरुणाने यापूर्वीही त्याच्या प्रेयसीला अनेक वेळा मारहाण केली होती.

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

व्हिडिओमध्ये तो तरुण महिलेला वारंवार थप्पड मारताना दिसत आहे. घटनेचे रेकॉर्डिंग करणाऱ्या व्यक्तीचे म्हणणे आहे की त्याने तिला २० ते ३० पेक्षा जास्त वेळा थप्पड मारली. व्हिडिओत गर्लफ्रेंड काही न बोलता गुपचूप बाॅयफ्रेंडचा मार खाताना दिसते. कारण काहीही असो हिंसा ही कधीही स्वीकार्य ठरत नाही याची जाण मुलींना खरंतर असायला हवी. यूजर्स व्हिडिओवर आता तीव्र संताप व्यक्त करत असून हा व्हिडिओ आपल्याला दाखवतो की नातेसंबंधात आदर आणि सुरक्षिततेची भावना किती महत्त्वाची आहे. व्हिडिओला @Arhantt_pvt नावाच्या एक्स अकाऊंवरुन शेअर करण्यात आले आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Feb 28, 2026 | 09:06 AM

