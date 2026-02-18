Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात घसरण सुरुच! आजचे दर पाहून ग्राहक झाले आनंदी, वाचा सविस्तर

Indian Railways: रेल्वे क्षेत्रात मोठी क्रांती! स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘रेल्वे तंत्रज्ञान धोरण’ होणार जाहीर
भारतात 17 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,643 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,339 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,732 रुपये होता. भारतात 17 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,320 रुपये होता. भारतात 17 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 267.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,67,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेन्नईमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,22,490 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,670 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,790 रुपये आहे.
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,690 रुपये आहे. दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,790 रुपये आहे. मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,790 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|पुणे
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|केरळ
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|कोलकाता
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|नागपूर
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|हैद्राबाद
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|बंगळुरु
|₹1,41,340
|₹1,54,190
|₹1,15,640
|चेन्नई
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,22,490
|सुरत
|₹1,41,390
|₹1,54,240
|₹1,15,690
|नाशिक
|₹1,41,370
|₹1,54,220
|₹1,15,670
|दिल्ली
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|₹1,15,790
|चंदीगड
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|₹1,15,790
|लखनौ
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|₹1,15,790
|जयपूर
|₹1,41,490
|₹1,54,340
|₹1,15,790