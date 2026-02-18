Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
जेवणात तोंडी लावण्यासाठी कुरकुरीत पापडांपासून बनवा चटपटीत पापड सॅलड, नोट करून घ्या रेसिपी

नुसताच तळलेला पापड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास सोप्या पद्धतीमध्ये तुम्ही पापड सॅलड बनवू शकता. हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो.

Updated On: Feb 18, 2026 | 08:00 AM
लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने पापड खातात. जेवणात डाळभात आणि पापड असेल तर चार घास जास्त जातात. पापडाशिवाय जेवणाला चवच लागत नाही. उडीद डाळीचा पापड, रंगीत पापड, साबुदाणा पापड, तांदूळ पापड यांसारख्या अनेक विविध पदार्थांपासून पापड बनवला जातो. पण नेहमीच भाजलेला किंवा कुरकुरीत पापड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटीत पापड सॅलड बनवू शकता. हे पापड सॅलड गरमागरम भाकरी किंवा चपातीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. वेगवेगळे मसाले, कांदा टोमॅटो आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम आहे. कारण लहान मुलं पालेभाज्या किंवा इतर कडधान्य खाण्यास नकार देतात. अशावेळी भाजी काय द्यावी बऱ्याचदा सुचत नाही. त्यामुळे ५ ते ६ मिनिटांमध्ये तुम्ही पापड सॅलड बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पापड सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

साहित्य:

  • पापड
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • लाल तिखट
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • चाट मसाला
  • तेल
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • हिरवी मिरची
शिल्लक राहिलेल्या इडलीला द्या मसालेदार ट्विस्ट! संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट बनवा मसाला इडली फ्राय, नोट करा रेसिपी

कृती:

  • पापड सॅलड बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात आवश्यकतेनुसार पापड तळून घ्या. भाजून थंड झालेल्या पापडांचा हातांना चुरा करून घ्या. पापड जास्त बारीक करू नये.
  • मोठ्या वाटीमध्ये बारीक केलेले पापड, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी, कढीपत्ता, लाल तिखट, हळद घालून भाजा आणि फोडणी थंड करा.
  • थंड केलेली फोडणी पापडाच्या मिश्रणात ओतून मिक्स करा. त्यानंतर वरून आवडीनुसार चाट मसाला. मीठ घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पापड सॅलड. हा पदार्थ घरातील प्रत्येकाला आवडेल.

Published On: Feb 18, 2026 | 08:00 AM

