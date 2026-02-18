जेवणात तोंडी लावण्यासाठी कुरकुरीत पापडांपासून बनवा चटपटीत पापड सॅलड, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळेच आवडीने पापड खातात. जेवणात डाळभात आणि पापड असेल तर चार घास जास्त जातात. पापडाशिवाय जेवणाला चवच लागत नाही. उडीद डाळीचा पापड, रंगीत पापड, साबुदाणा पापड, तांदूळ पापड यांसारख्या अनेक विविध पदार्थांपासून पापड बनवला जातो. पण नेहमीच भाजलेला किंवा कुरकुरीत पापड खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा होते. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये चटपटीत पापड सॅलड बनवू शकता. हे पापड सॅलड गरमागरम भाकरी किंवा चपातीसोबत अतिशय सुंदर लागतो. वेगवेगळे मसाले, कांदा टोमॅटो आणि मसाल्यांचा वापर करून बनवलेला पदार्थ लहान मुलांच्या डब्यासाठी उत्तम आहे. कारण लहान मुलं पालेभाज्या किंवा इतर कडधान्य खाण्यास नकार देतात. अशावेळी भाजी काय द्यावी बऱ्याचदा सुचत नाही. त्यामुळे ५ ते ६ मिनिटांमध्ये तुम्ही पापड सॅलड बनवू शकता. चला तर जाणून घेऊया पापड सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट