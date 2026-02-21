Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच... 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Income Tax Department: बनावट राजकीय देणगी प्रकरणात ११ सीए दोषी; आयसीएआय शिस्तपालन मंडळाचा मोठा निर्णय
भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,650 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,346 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,738 रुपये होता. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,380 रुपये होता. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नाशिक शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,070 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,190 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे. अहमदाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,44,190
|₹1,57,300
|₹1,23,490
|मुंबई
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|पुणे
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|केरळ
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|कोलकाता
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|नागपूर
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|हैद्राबाद
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|बंगळुरु
|₹1,44,260
|₹1,57,380
|₹1,18,040
|दिल्ली
|₹1,44,410
|₹1,57,530
|₹1,18,190
|चंदीगड
|₹1,44,410
|₹1,57,530
|₹1,18,190
|लखनौ
|₹1,44,410
|₹1,57,530
|₹1,18,190
|जयपूर
|₹1,44,410
|₹1,57,530
|₹1,18,190
|नाशिक
|₹1,44,290
|₹1,57,410
|₹1,18,070
|सुरत
|₹1,44,310
|₹1,57,430
|₹1,18,090