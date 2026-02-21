Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: नागपूर, बंगळुरु,हैद्राबाद यांसारख्या विविध शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,380 रुपये आहे.

Updated On: Feb 21, 2026 | 08:05 AM
  • पटणा शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये
  • नाशिक शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,290 रुपये
  • चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,738 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,426 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,804 रुपये आहे. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,380 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,040 रुपये आहे. भारतात 21 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 269.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,69,900 रुपये आहे.

भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,650 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,346 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,738 रुपये होता. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,380 रुपये होता. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नाशिक शहारत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,070 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,190 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे. अहमदाबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,090 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,44,190 ₹1,57,300 ₹1,23,490
मुंबई ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
पुणे ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
केरळ ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
कोलकाता ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
नागपूर ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
हैद्राबाद ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
बंगळुरु ₹1,44,260 ₹1,57,380 ₹1,18,040
दिल्ली ₹1,44,410 ₹1,57,530 ₹1,18,190
चंदीगड ₹1,44,410 ₹1,57,530 ₹1,18,190
लखनौ ₹1,44,410 ₹1,57,530 ₹1,18,190
जयपूर ₹1,44,410 ₹1,57,530 ₹1,18,190
नाशिक ₹1,44,290 ₹1,57,410 ₹1,18,070
सुरत ₹1,44,310 ₹1,57,430 ₹1,18,090

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील चढउतार सुरुच… 24 कॅरेटसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Feb 21, 2026 | 08:05 AM

