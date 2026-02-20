Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी, चांदीच्या किंमतीही वधारल्या! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

भारतातील शिक्षण क्षेत्रात AI ला चालना मिळणार; कोटक एज्युकेशन फाउंडेशनचा ‘या’ संस्थेसोबत करार
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,530 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,410 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे.
मुंबई, पुणे, केरळ यांसारख्या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,380 रुपये आहे. तसेच अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|पुणे
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|नागपूर
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|केरळ
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|कोलकाता
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|हैद्राबाद
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|बंगळुरु
|₹1,43,460
|₹1,56,500
|₹1,17,380
|दिल्ली
|₹1,43,610
|₹1,56,650
|₹1,17,530
|चंदीगड
|₹1,43,610
|₹1,56,650
|₹1,17,530
|लखनौ
|₹1,43,610
|₹1,56,650
|₹1,17,530
|जयपूर
|₹1,43,610
|₹1,56,650
|₹1,17,530
|नाशिक
|₹1,43,490
|₹1,56,530
|₹1,17,410
|सुरत
|₹1,43,510
|₹1,56,550
|₹1,17,430
|चेन्नई
|₹1,45,010
|₹1,58,190
|₹1,24,010