Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात उसळी, चांदीच्या किंमतीही वधारल्या! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: भारतात सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कारण 22 कॅरेट आणि 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. याशिवाय चांदीचे दर देखील वधारले आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 08:04 AM
  • मुंबई आणि पुण्यात सोन्याच्या किंमती वाढल्या
  • चांदीच्या दराने घेतली नवीन झेप
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,490 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,650 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,346 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,738 रुपये आहे. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,380 रुपये आहे. भारतात 20 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये आहे.

दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,530 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,530 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,410 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,010 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ यांसारख्या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,380 रुपये आहे. तसेच अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,550 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,430 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
पुणे ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
नागपूर ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
केरळ ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
कोलकाता ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
हैद्राबाद ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
बंगळुरु ₹1,43,460 ₹1,56,500 ₹1,17,380
दिल्ली ₹1,43,610 ₹1,56,650 ₹1,17,530
चंदीगड ₹1,43,610 ₹1,56,650 ₹1,17,530
लखनौ ₹1,43,610 ₹1,56,650 ₹1,17,530
जयपूर ₹1,43,610 ₹1,56,650 ₹1,17,530
नाशिक ₹1,43,490 ₹1,56,530 ₹1,17,410
सुरत ₹1,43,510 ₹1,56,550 ₹1,17,430
चेन्नई ₹1,45,010 ₹1,58,190 ₹1,24,010

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

