पत्नीबाबत आक्षेपार्ह विधान केल्याने पतीने केली मित्राची हत्या; थेट दगडानेच हल्ला चढवला

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता नाशिकमध्ये पत्नीबद्दल वाईट भावना ठेऊन अपशब्द वापरल्याच्या कारणावरून मित्रानेच मित्राचा दगडाने ठेचून खून केला. इगतपुरी तालुक्यातील वाडीव येथील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील गिऱ्हेवाडी येथे ही घटना घडली.
इगतपुरी तालुक्यातील पिंपळगाव डुकरा शिवारातील अनिल एकनाथ गिरे (रा. गिडेवाडी) याचा खून झाला असल्याची घटना शुक्रवार (दि. २०) उघडकीस आली. वाडीव-हेचे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक पांडुरंग जाधव, पोलीस हवालदार रामकृष्ण लहामटे, मनोज येशी, भगवान खरोले, धोंडीराम बोंबले, विशाल सोनवणे यांनी दोन तासात संशयित आरोपीच्या मुसक्या आवळल्या. उपविभागीय पोलीस अधिकारी हरीश खेडकर यांनी घटनास्थळी भेट देऊन मार्गदर्शन केले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, अजय रंगनाथ पवार आणि त्याची पत्नी काजल अजय पवार आपली बहीण मंगल वाळू मधे हिच्याकडे आठ दिवसांपूर्वी पिंपळगाव डुकरा येथे आलेले होते. अनिल एकनाथ गिरे व संशयित आरोपी अजय पवार हे दोघे रोज एकत्र बसायचे. गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास काजल पवार हिने मंगलला याबाबत सांगितले. अनिल गिरे आणि अजय पवार हे घरी आल्यानंतर पतीने अनिल याच्या मनात वाईट भावना आहेत. त्यामुळे त्याचा आज मी काटाच काढतो, असे म्हणून दोघांमध्ये आपसात भांडण चालू झाले आहे.
दरम्यान, दोघी घरी आल्यावर अनिल गिरे हा रक्तबंबाळ गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेला दिसला. वाडीव-हे पोलिसांनी अजय रंगनाथ पवारचा परिसरात शोध घेतला. तो एका अंडा भुर्जीच्या गाड्याच्या आडोशाला अंधारात दारूच्या नशेत लपून बसलेला मिळून आला. घटनेची माहिती वाडीव-हे पोलिसांना मिळताच तपासाची सूत्रे वेगाने फिरवत अवघ्या दोन तासात पोलिसांनी संशयित आरोपी जेरबंद केला. या घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे.
