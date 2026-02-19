Gold and silver Rate: अमेरिका-इराण तणावाचा परिणाम; सोने-चांदीच्या किमतीत पुन्हा वाढ 

Gold and silver Rate: गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की अमेरिका आणि इराणमधील वाढत्या तणावाचा सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम होऊ शकतो. तणाव वाढत असताना, गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करतात, ज्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात.
१९ फेब्रुवारी रोजी सकाळी बुलियन मार्केटमध्ये तेजी दिसून आली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर सुरुवातीच्या व्यवहारात सोने आणि चांदी दोन्ही हिरव्या रंगात व्यवहार करत होते. एप्रिल २०२६ ची एक्सपायरी डेट असलेले सोने २०३ (०.१३%) ने वाढून प्रति १० ग्रॅम १,५५,९६४ वर पोहोचले. ५ मार्च २०२६ ची एक्सपायरी डेट असलेली चांदी १,१२९ (०.४६%) ने वाढून प्रति किलोग्रॅम २,४५,३९७ वर पोहोचली.
सकाळी ९:१७ पर्यंत खरेदीदारांनी बाजारात वर्चस्व गाजवले. तथापि, काही वेळातच, सोन्याचे भाव ७४ रुपयांनी घसरून १,५५,६८७ रुपये प्रति १० ग्रॅम झाले आणि चांदी १,७४८ रुपयांनी २,४२,५२० रुपये प्रति किलोग्रॅम झाली. तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही सुधारणा सर्वकालीन उच्चांकानंतर सामान्य आहे. जर येत्या काळात ही वाढ सुरू राहिली तर सोने आणि चांदी त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर जाऊ शकतात. तथापि, जर किंमती स्थिर न झाल्यास, बाजारात पुन्हा अस्थिरता येऊ शकते.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे, एमसीएक्सने सोने आणि चांदीच्या फ्युचर्स ट्रेडिंगसाठी लागू होणारे अतिरिक्त मार्जिन काढून टाकले आहे. सोन्यावरील ३% आणि चांदीवरील ७% अतिरिक्त मार्जिन आता लागू राहणार नाही. याचा अर्थ असा की बाजारात पोझिशन्स उघडण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कमी ठेवी ठेवाव्या लागतील. यामुळे बाजारात रोख प्रवाह वाढेल आणि लहान गुंतवणूकदारांसाठी व्यापार करणे सोपे होईल.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की सध्याचा बाजारातील कल खूप महत्वाचा आहे. जर काही सत्रांसाठी ही वाढलेली किंमत हालचाल सुरू राहिली तर गुंतवणूकदारांना दीर्घकाळात नफा मिळवण्याची संधी मिळू शकते. तथापि, बाजारातील अस्थिरतेची शक्यता दुर्लक्षित करता येणार नाही. आजच्या व्यवहारावरून हे स्पष्ट होते की सोने आणि चांदी दोन्ही सुरक्षित आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय आहेत.