Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील दर

Gold Rate Today: भारतात 29 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,591 रुपये आहे. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये आहे. भारतात 29 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,900 रुपये आहे.
भारतात 28 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,122 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,945 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,592 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,920 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 251 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,51,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता, चेन्नई, हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,060 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,940 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,960 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|बंगळुरु
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|केरळ
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|कोलकाता
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|मुंबई
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|पुणे
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|नागपूर
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|हैद्राबाद
|₹1,29,440
|₹1,41,210
|₹1,05,910
|जयपूर
|₹1,29,590
|₹1,41,360
|₹1,06,060
|लखनौ
|₹1,29,590
|₹1,41,360
|₹1,06,060
|चंदीगड
|₹1,29,590
|₹1,41,360
|₹1,06,060
|दिल्ली
|₹1,29,590
|₹1,41,360
|₹1,06,060
|नाशिक
|₹1,29,470
|₹1,41,240
|₹1,05,940
|सुरत
|₹1,29,490
|₹1,41,260
|₹1,05,960