Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात पुन्हा बदल! जाणून घ्या आजचे तुमच्या शहरातील दर

Today's Gold Rate: सोन्याचे आणि चांदीचे दर आता गगनाला भिडत आहे. सोन्याचे दर लवकरत 1 लाख 50 हजार रुपयांचा टप्पा पार करू शकतात. तर चांदीच्या दराने 2 लाख 50 हजार रुपयांचा टप्पा पार केला आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 08:35 AM
  • आज तुमच्या शहरात किती आहे सोने आणि चांदीचा भाव?
  • आजच्या सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये मोठे बदल
  • इथे वाचा तुमच्या शहरातील सोन्या – चांदीचे दर
 

Gold Rate Today: भारतात 29 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,121 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,944 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,591 रुपये आहे. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये आहे. भारतात 29 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 250.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,50,900 रुपये आहे.

UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर

भारतात 28 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,122 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,945 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,592 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,920 रुपये होता. भारतात 28 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 251 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,51,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता, चेन्नई, हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,440 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,910 रुपये आहे. दिल्ली, चंदीगड आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,060 रुपये आहे.

SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा 

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,470 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,940 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,960 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
बंगळुरु ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
केरळ ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
कोलकाता ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
मुंबई ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
पुणे ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
नागपूर ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
हैद्राबाद ₹1,29,440 ₹1,41,210 ₹1,05,910
जयपूर ₹1,29,590 ₹1,41,360 ₹1,06,060
लखनौ ₹1,29,590 ₹1,41,360 ₹1,06,060
चंदीगड ₹1,29,590 ₹1,41,360 ₹1,06,060
दिल्ली ₹1,29,590 ₹1,41,360 ₹1,06,060
नाशिक ₹1,29,470 ₹1,41,240 ₹1,05,940
सुरत ₹1,29,490 ₹1,41,260 ₹1,05,960

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Dec 29, 2025 | 08:31 AM

