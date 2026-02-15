Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Jayakwadi Dam: मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा; उन्हाळ्याची चिंता मिटली?

नाथसागर धरणात सध्या ८१.११% उपयुक्त पाणीसाठा असून तो मागील वर्षापेक्षा ६.४६ टक्क्यांनी जास्त आहे. यामुळे मराठवाड्यातील शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी येणारा उन्हाळा सुसह्य होणार आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:27 PM
मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज! जायकवाडीत ८१% पाणीसाठा (Photo Credit- X)

मराठवाड्याचा नाथ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या नाथसागर धरणात सध्या ८१.११ टक्के उपयुक्त (जिवंत) पाणीसाठ्यासह सक्षम स्थितीत असून मराठवाड्यासाठी दिलासादायक चित्र निर्माण झाले आहे. वाढत्या शहरी व औद्योगिक मागणीच्या पार्श्वभूमीवरही यंदाचा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत अधिक असल्याने आगामी उन्हाळ्यासाठी सकारात्मक संकेत मिळत आहेत.

धरण नियंत्रण कशाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ६ वाजेच्या नोंदीनुसार धरणातील उपयुक्त साठा १७६०.७९९ दलघमी (८१.११%) इतका आहे, तर एकूण साठा २४९८.९०५ दलघमी नोंदवण्यात आला आहे. मागील वर्षी याच दिवशी हा साठा १६२०.५४८ दलघमी (७४.६५%) होता. म्हणजेच यंदा सुमारे १४० दलघमी अधिक पाणी उपलब्ध असून टक्केवारीत ६.४६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही वाढ शेती, पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापराच्या दृष्टीने आश्वासक मानली जात आहे.

नाथसागरच्या डावा व उजवा कालवा प्रणालीमुळे पैठणसह छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांतील सुमारे २ लाख १७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येते. रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा, ज्वारी, ऊस व भाजीपाला पिकांसाठी हा साठा जीवनरेषा ठरत आहे. सध्याच्या समाधानकारक पातळीमुळे शेवटच्या आवर्तनासाठीही सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे.

Ch. Sambhajinagar : ‘महाशिवरात्रीनिमित्त महास्वच्छता अभियान’ ; 2 हजार नागरिकांनी वेरूळ केले चकाचक !

छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी उभारलेली १६०० मि.मी. व्यासाची समांतर जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास वाढीव मागणी पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. तसेच जालना शहरासह वाळूज, शेंद्रा डीएमआयसी, चिकलठाणा, पैठण व चितेगाव येथील औद्योगिक पट्ट्यांसाठीही नाथसागरचा साठा स्थिर आधार देत आहे.

नियोजनबद्ध वापर आणि उपलब्धता यामुळे शहरी पाणीपुरवठ्याबाबत सध्या दिलासादायक स्थिती निर्माण झाली आहे. एकूणच, नाथसागर धरणातील भक्कम साठ्यामुळे मराठवाड्यात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असून योग्य नियोजन कायम राहिल्यास येणारा उन्हाळा तुलनेने सुरळीत पार पडेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.

बाष्पीभवनावर राहील बारकाईने लक्ष

सध्या धरणातील दररोजचे बाष्पीभवन १.०३२ मिमी इतके नोंदवले गेले आहे. उन्हाळ्यात तापमान ४२ ते ४५ अंश सेल्सियसपर्यंत गेल्यास हा दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. जलतज्ज्ञांच्या मते, चाढीव साठा आणि विस्तीर्ण पृष्ठभागामुळे कोट्यवधी लिटर पाणी वाफेच्या स्वरूपात नष्ट होऊ शकते. वाढीव उपसा आणि बाष्पीभवन या दुहेरी परिणामामुळे एप्रिल-मे महिन्यात साठ्यावर दबाव निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संभाजीनगरमध्ये हायड्रोलिक चाचणीला ‘ब्रेक’! कंत्राटदाराची हमीपत्रानंतरही टाळाटाळ; प्रशासनाचा चाचणी न घेण्याचा निर्णय

Published On: Feb 15, 2026 | 03:27 PM

