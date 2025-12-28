Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर

भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा जलद अवलंब केल्याने डिजिटल पेमेंट्स नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत, परंतु हा अवलंब देशभरात एकसारखा नसल्याचे दिसून आले. तुमचे राज्य कोणत्या क्रमाकांवर आहे जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर

Updated On: Dec 28, 2025 | 04:48 PM
UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • यूपीआय व्यवहारांत दिल्ली आघाडीवर
  • बिहार आणि त्रिपुरातील नागरिक सर्वांत मागे
  • यूपीआय स्वीकारात प्रादेशिक विषमता झाली स्पष्ट
 

UPI Transactions 2025: भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा जलद अवलंब केल्याने डिजिटल पेमेंट्स नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत, परंतु हा अवलंब देशभरात एकसारखा नसल्याचे दिसून आले आहे. मिळालेल्या एका अहवालानुसार, मोठ्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येनुसार नोव्हेंबरच्या डेटाचे समायोजन करताना, दरडोई यूपीआय व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र बिहारपेक्षा जवळजवळ सात पटीने आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे, तेलंगणा त्रिपुरापेक्षा सहा पटीने आघाडीवर आहे. ही तफावत देशातील कायमस्वरूपी डिजिटल दरी अधोरेखित करते. म्हणजेच काही ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर मर्यादित केला जातो तर काही ठिकाणी त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.

हेही वाचा: SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा 

मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातील तेलंगणा राज्य UPI वापरात आघाडीवर आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, यूपीआय आता दरमहा २० अब्जाहून अधिक व्यवहार हाताळते आणि डिजिटल पेमेंटच्या अंदाजे ८५% आहे, परंतु स्वीकारण्याची गती उत्पन्न, शहरीकरण आणि व्यापारी स्वीकृती यावर अवलंबून असते. लोकसंख्येचा विचार करता, लहान आणि शहरी भाग पुढे आहेत. दिल्ली दरडोई २३.९ मासिक व्यवहारांसह यादीत अव्वल आहे, त्यानंतर गोवा राज्य दरडोई २३.३ मासिक व्यवहार करत आहे, तर तेलंगणा दरडोई २२.६ मासिक व्यवहार करत आहे. आणि चंदीगड दरडोई २२.५ मासिक व्यवहार करत आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये, महाराष्ट्र दरडोई १७.४ व्यवहारांसह आघाडीवर आहे.

हेही वाचा: Electronics Manufacturing News: ‘हा’ देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन

दिलेल्या अहवालानुसार, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ सारखी राज्ये यूपीआय वापरात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच वर आहेत, तर झारखंड, आसाम आणि बंगाल ही राज्ये सरासरीपेक्षा कमी आहेत. मूल्याच्या बाबतीत तेलंगणा आघाडीवर आहे, दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार सुमारे ३४,८०० रुपये आहेत, त्यानंतर गोवा दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार ३३,५०० रुपये आणि दिल्ली दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार ३१,३०० रुपये आहेत. दुसरीकडे, त्रिपुरा आणि बिहारमध्ये दरडोई मासिक चारपेक्षा कमी व्यवहार होतात. मूल्याच्या बाबतीतही ही दोन्ही राज्ये लक्षणीयरीत्या मागे आहेत. त्रिपुरामध्ये सरासरी ५,१०० रुपये आहे, तर बिहारमध्ये ते सुमारे ५,४०० रुपये आहे.

Web Title: Upi transactions 2025 indias progress in digital payments

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 28, 2025 | 04:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
1

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान
2

महाराष्ट्र सरकारच्या महालॅब्स कार्यक्रमातून ७.६ कोटींहून अधिक रुग्णांना लाभ, मोफत केले जाणार वेगवेगळ्या चाचण्यांचे निदान

Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू
3

Suryoday Small Finance Bank: सुरक्षित कर्जवाढीच्या दिशेने सूर्यदयो बँकेचे पाऊल; महाराष्ट्रातून गोल्ड लोन सेवा सुरू

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?
4

BMC Mayor च्या निवडणुकीत AIMIM भाजपला पाठिंबा देणार का? “मॅच फिक्सिंग” आरोपांना प्रत्युत्तर देत ओवेसी नेमकं काय म्हणाले?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

Jan 21, 2026 | 03:56 PM
Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Kannada Outram Ghat Tunnel: ४५ मिनिटांचा प्रवास केवळ १५ मिनिटांत! मराठवाडा-खान्देश कनेक्टिव्हिटीसाठी नितीन गडकरींचा मोठा निर्णय

Jan 21, 2026 | 03:54 PM
Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Australian Open 2026 : तीन ग्रँड स्लॅम जिंकणारा सिन्नर चौथा खेळाडू बनणार; मॅडिसन कीजनेचा झाला संघर्षपूर्ण विजय

Jan 21, 2026 | 03:47 PM
NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

NBCC ची भरती! ‘या’ पदांसाठी करता येईल अर्ज; कंपनीबद्दल अधिक माहिती

Jan 21, 2026 | 03:46 PM
भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

भारतीय जवानांचा हटके अंदाज! प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रॅक्टिस परेडमध्ये गायले गाणे, VIDEO नेटकऱ्यांच्या पसंतीस

Jan 21, 2026 | 03:45 PM
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM
हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

Jan 21, 2026 | 03:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM