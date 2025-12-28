UPI Transactions 2025: डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची प्रगती! तुमचे राज्य UPI वापरात कोणत्या क्रमांकावर आहे जाणून घ्या सविस्तर

UPI Transactions 2025: भारतात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) चा जलद अवलंब केल्याने डिजिटल पेमेंट्स नवीन उंचीवर पोहोचले आहेत, परंतु हा अवलंब देशभरात एकसारखा नसल्याचे दिसून आले आहे. मिळालेल्या एका अहवालानुसार, मोठ्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येनुसार नोव्हेंबरच्या डेटाचे समायोजन करताना, दरडोई यूपीआय व्यवहारांमध्ये महाराष्ट्र बिहारपेक्षा जवळजवळ सात पटीने आघाडीवर असल्याचे दिसून आले. त्याचप्रमाणे, तेलंगणा त्रिपुरापेक्षा सहा पटीने आघाडीवर आहे. ही तफावत देशातील कायमस्वरूपी डिजिटल दरी अधोरेखित करते. म्हणजेच काही ठिकाणी नव्या तंत्रज्ञानांचा वापर मर्यादित केला जातो तर काही ठिकाणी त्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.
हेही वाचा: SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतातील तेलंगणा राज्य UPI वापरात आघाडीवर आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, यूपीआय आता दरमहा २० अब्जाहून अधिक व्यवहार हाताळते आणि डिजिटल पेमेंटच्या अंदाजे ८५% आहे, परंतु स्वीकारण्याची गती उत्पन्न, शहरीकरण आणि व्यापारी स्वीकृती यावर अवलंबून असते. लोकसंख्येचा विचार करता, लहान आणि शहरी भाग पुढे आहेत. दिल्ली दरडोई २३.९ मासिक व्यवहारांसह यादीत अव्वल आहे, त्यानंतर गोवा राज्य दरडोई २३.३ मासिक व्यवहार करत आहे, तर तेलंगणा दरडोई २२.६ मासिक व्यवहार करत आहे. आणि चंदीगड दरडोई २२.५ मासिक व्यवहार करत आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये, महाराष्ट्र दरडोई १७.४ व्यवहारांसह आघाडीवर आहे.
हेही वाचा: Electronics Manufacturing News: ‘हा’ देश बनला जगातील दुसरा मोठा मोबाईल उत्पादक; तब्बल ११.३ लाख कोटींपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन
दिलेल्या अहवालानुसार, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ सारखी राज्ये यूपीआय वापरात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच वर आहेत, तर झारखंड, आसाम आणि बंगाल ही राज्ये सरासरीपेक्षा कमी आहेत. मूल्याच्या बाबतीत तेलंगणा आघाडीवर आहे, दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार सुमारे ३४,८०० रुपये आहेत, त्यानंतर गोवा दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार ३३,५०० रुपये आणि दिल्ली दरडोई मासिक यूपीआय व्यवहार ३१,३०० रुपये आहेत. दुसरीकडे, त्रिपुरा आणि बिहारमध्ये दरडोई मासिक चारपेक्षा कमी व्यवहार होतात. मूल्याच्या बाबतीतही ही दोन्ही राज्ये लक्षणीयरीत्या मागे आहेत. त्रिपुरामध्ये सरासरी ५,१०० रुपये आहे, तर बिहारमध्ये ते सुमारे ५,४०० रुपये आहे.