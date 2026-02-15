उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

Nanded News : वसमत : तालुक्याच्या आरोग्य सेवेत ऐतिहासिक पाऊल टाकत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. शासनाच्या विशेष निधीतून उपजिल्हा रुग्णालय व महिला रुग्णालयात (Health News) विविध उपचार सेवा सुरू झाल्याने गोरगरीब रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक महत्त्वाच्या सेवा आता वसमतमध्येच मोफत उपलब्ध होत असल्याने तालुका आरोग्य क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे. उपजिल्हा रुग्णालयात मोफत सोनोग्राफी, गर्भपिशवी काढण्याची शस्त्रक्रिया, नेत्र शस्त्रक्रिया तसेच अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर कार्यान्वित करण्यात आले आहे. त्यामुळे रुग्णांना उपचारासाठी नांदेड किंवा इतर मोठ्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागत नाही. (Nanded News)
३०० मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया यशस्वी
ज्येष्ठ नेत्रतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित मोफत नेत्र शस्त्रक्रिया शिबिरात तब्बल ३०० रुग्णांवर यशस्वी मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. दर मंगळवारी तपासणी व दर शुक्रवारी शस्त्रक्रिया असा नियमित कार्यक्रम राबविण्यात येत असल्याची माहिती वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. गंगाधर काळे यांनी दिली. ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागरिकांना या सेवेचा मोठा लाभ होत आहे.
डायलिसिस सेंटरची मोठी उपलब्धी
वसमत विधानसभेचे आमदार राजू नवघरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयात ८ अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन बसविण्यात आल्या आहेत, त्यापैकी २ मशीन हेपेटायटिस बी बाधित रुग्णासाठी स्वतंत्र राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. या केंद्रात २ टेक्निशियन, १ नर्सिंग स्टाफ, १ वैद्यकीय अधिकारी आणि १ नेफरोलॉजिस्ट कार्यरत आहेत. पॉझिटिव्ह रुग्णांसाठी स्वतंत्र जागा, स्वतंत्र ट्यूबिंग व डायलायझर तसेच नियमित निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया राबवली जात आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील हे पहिले हेमोडायलिसिस सेंटर ठरले असून किडनी रुग्णांसाठी ही मोठी दिलासादायक बाब आहे. पूर्वी रुग्णांना डायलिसिससाठी नांदेड येथे जावे लागत होते. प्रवास खर्च, मानसिक ताण व वेळेची अडचण सहन करावी लागत होती. आता वसमतमध्येच २४ तास सेवा उपलब्ध होत असल्याने सामान्य कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला.
मोफत सोनोग्राफी सेवा
दर मंगळवारी मोफत सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही सेवा वरदान ठरत आहे. पूर्वी खासगी रुग्णालयात मोठा खर्च करावा लागत होता आता ही तपासणी शासनाच्या योजनेअंतर्गत विनामूल्य केली जात आहे.
आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृह कार्यान्वित झाल्याने विविध शस्त्रक्रिया नियमितपणे पार पडत आहेत. “गोरगरीब रुग्णांना खाजगी रुग्णालयातील सेवा परवडत नाहीत. त्यामुळे सर्व सुविधा अद्ययावत व मोफत उपलब्ध करून देणे हाव आमचा संकल्प आहे, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले, एकूणच, डिलीवरी सेवा, नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डायलिसिस सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.