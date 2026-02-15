Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Kerala Crime 14 Year Old Girl Was Raped By Her Father Uncle And Cousin Four Consecutive Years

Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…

आधी मामाने मग वडिलांनी आणि चुलत भावाने केला अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार. मुलगी केवळ १४ वर्षांची आहे. पोलिसांनी वडील आणि चुलत भावाला अटक केली असून इतर फरार दोन आरोपींचा शोध घेत आहेत.

Updated On: Feb 15, 2026 | 03:26 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • अनेक वर्ष कुटुंबीय आणि नातेवाईकांकडून अत्याचार सुरू असल्याचा आरोप.
  • पीडितेने मैत्रिणीला सांगितल्यानंतर प्रकरण समोर आले.
  • पोलिसांनी वडील आणि चुलत भावाला अटक; आणखी दोन आरोपी फरार.
केरळ: केरळमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीवर तिच्याच कुटुंबीयांनी आणि नातेवाईकांनी अनेक वर्षांपासून लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाची कल्पना अनेक वर्ष कोणालाच नव्हती. अखेर पीडितेने आपल्या एका मैत्रिणीला सांगितल्यावर हे प्रकरण उघडकीस आले आहे. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी पीडितेच्या वडील आणि चूलत भावाला अटक केली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर

काय घडलं त्या अल्पवयीन मुलीसोबत?

ही घटना अलप्पुझा जिल्ह्यातील पुन्नप्रा परिसरात घडली. नात्याला आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. पीडित मुलगी आठ वर्षाची असतांना तिच्या तिच्या मामाकडूनही लैंगिक अत्याचार झाले होते. त्यावेळी मामाला अटक करण्यात आली होती, परंतु जामिनावर सुटल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर मुलीला बाल कल्याण समितीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एका गृहात ठेवण्यात आले होते.

2022 मध्ये पीडितेच्या वडील तिला त्या गृहातून परत घेऊन आले आणि एका नातेवाईकाच्या देखरेखीखाली सोडले. दरम्यान तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचाराच्या घटना सुरू झाल्या. या घटनांची माहिती मुलीने आपल्या एका मैत्रिणीला दिली. मैत्रिणीने ही बाब तिच्या पालकांना सांगितली आणि त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तात्काळ कारवाई केली आहे.

दोघांना अटक

पोलिसांनी पीडित मुलीच्या वडिलांना आणि चुलत भावाला अटक केली असून दोन आरोपी फरार आहे. पोलीस फरार असलेल्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायद्याअंतर्गत चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. कारण लैंगिक शोषणाच्या घटना वेगवेगळ्या तारखांना घडल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.

बाल कल्याण समितीच्या देखरेखीखाली असलेल्या मुलीला परत कुटुंबियांच्या ताब्यात दिल्यानंतर तिच्यावर पुन्हा अत्याचार होणे ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.

केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?

केरळ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडिया विश्वातून एक अत्यंत धक्कदायक आणि दुःखद बातमी समोर आली आहे. केरळमधील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि मॉडेल चिन्नू पप्पू (वय-२४) हिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृतदेह राहत्या घरी संशयास्पद स्थितीत आढळला. तिच्या निधनाच्या बातमीने सोशल मीडिया जगतात शोककळा पसरली आहे.

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अत्याचार किती काळ सुरू होते?

    Ans: पीडित मुलीवर अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या व्यक्तींनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.

  • Que: प्रकरण उघड कसे झाले?

    Ans: मुलीने आपल्या मैत्रिणीला सत्य सांगितल्यावर तिच्या पालकांनी पोलिसांना माहिती दिली.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: वडील आणि चुलत भावाला अटक करून पॉक्सो कायद्यांतर्गत चार गुन्हे दाखल केले; दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Kerala crime 14 year old girl was raped by her father uncle and cousin four consecutive years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 03:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी
1

Nagpur Crime: तब्बल १.९४ कोटींचा गंडा; केंद्रीय मंत्रालयात पीए असल्याची बतावणी

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत
2

Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत

West Bengal Crime: तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याचा खून! मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात फेकले; कारण काय?
3

West Bengal Crime: तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्याचा खून! मृतदेहाचे तुकडे करून कालव्यात फेकले; कारण काय?

Chandrapur Crime: तीन वर्षांचे प्रेम, मात्र लग्न दुसऱ्याशी; प्रियकराने नवऱ्याला ते फोटो पाठवले आणि…
4

Chandrapur Crime: तीन वर्षांचे प्रेम, मात्र लग्न दुसऱ्याशी; प्रियकराने नवऱ्याला ते फोटो पाठवले आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…

Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…

Feb 15, 2026 | 03:26 PM
म्युनिकमध्ये पाकिस्तानची इज्जत धुळीला? लष्करप्रमुख Asim Munir यांना गेटवरच रोखलं; VIDEO तुफान व्हायरल

म्युनिकमध्ये पाकिस्तानची इज्जत धुळीला? लष्करप्रमुख Asim Munir यांना गेटवरच रोखलं; VIDEO तुफान व्हायरल

Feb 15, 2026 | 03:24 PM
Karjat News : रस्त्याचं निकृष्ट बांधकाम, अवघ्या सहा महिन्यात खड्डे; संतप्त गावकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Karjat News : रस्त्याचं निकृष्ट बांधकाम, अवघ्या सहा महिन्यात खड्डे; संतप्त गावकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Feb 15, 2026 | 03:21 PM
Free Bag For Students : यंदाचे दप्तर सरकारकडून! मुलांना स्कुल बॅग मोफत, १६५ कोटींचा निधी आला स्वीकारण्यात

Free Bag For Students : यंदाचे दप्तर सरकारकडून! मुलांना स्कुल बॅग मोफत, १६५ कोटींचा निधी आला स्वीकारण्यात

Feb 15, 2026 | 03:13 PM
उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

उपजिल्हा रुग्णालयात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा; नेत्र शस्त्रक्रिया, सोनोग्राफी व डिलिव्हरी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध

Feb 15, 2026 | 03:12 PM
भूमी पेडणेकरच्या ‘दलदल’चा लवकरच येणार दुसरा सीझन; निर्मात्यांनी दिली मोठी हिंट, म्हणाले ‘खूप कल्पना आहेत..’

भूमी पेडणेकरच्या ‘दलदल’चा लवकरच येणार दुसरा सीझन; निर्मात्यांनी दिली मोठी हिंट, म्हणाले ‘खूप कल्पना आहेत..’

Feb 15, 2026 | 03:07 PM
IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

IND vs PAK सामना पाहायचा आहे? एकही रूपया खर्च करण्याची गरज नाही! येथे घ्या फ्री सामन्याचा आनंद, वाचा संपूर्ण तपशील

Feb 15, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM
Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Mira Bhayandar : लाखो खर्च झाले पण मीरा भाईंदरचे नाले तुंबलेलेच

Feb 14, 2026 | 07:09 PM
Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Train Viral Video : शिर्डी एक्सप्रेसमध्ये मारहाण! ट्रेनमधील राडा व्हायरल

Feb 14, 2026 | 07:03 PM
Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Bhima Krushi Pradarshan Kolhapur : प्रदर्शनात ५ फुटी सरड्याची एन्ट्री; पाहा थरारक व्हिडिओ!

Feb 14, 2026 | 06:55 PM