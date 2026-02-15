Kerala Crime: १४ वर्षीय मुलीसोबत बाप अन् चुलत भावासह मामाने केला अत्याचार; सलग चार वर्ष…

छत्रपती संभाजीनगर हादरले! पोलीस आयुक्तांच्या नावाचा उल्लेख आणि १४ लाखांचा सौदा…; धक्कादायक प्रकार समोर
काय घडलं त्या अल्पवयीन मुलीसोबत?
ही घटना अलप्पुझा जिल्ह्यातील पुन्नप्रा परिसरात घडली. नात्याला आणि माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना घडल्याने सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. पीडित मुलगी आठ वर्षाची असतांना तिच्या तिच्या मामाकडूनही लैंगिक अत्याचार झाले होते. त्यावेळी मामाला अटक करण्यात आली होती, परंतु जामिनावर सुटल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. या घटनेनंतर मुलीला बाल कल्याण समितीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एका गृहात ठेवण्यात आले होते.
2022 मध्ये पीडितेच्या वडील तिला त्या गृहातून परत घेऊन आले आणि एका नातेवाईकाच्या देखरेखीखाली सोडले. दरम्यान तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचाराच्या घटना सुरू झाल्या. या घटनांची माहिती मुलीने आपल्या एका मैत्रिणीला दिली. मैत्रिणीने ही बाब तिच्या पालकांना सांगितली आणि त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना कळवले. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तात्काळ कारवाई केली आहे.
दोघांना अटक
पोलिसांनी पीडित मुलीच्या वडिलांना आणि चुलत भावाला अटक केली असून दोन आरोपी फरार आहे. पोलीस फरार असलेल्यांचा शोध घेत आहेत. पोलिसांनी आरोपींविरुद्ध पॉक्सो कायद्याअंतर्गत चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत. कारण लैंगिक शोषणाच्या घटना वेगवेगळ्या तारखांना घडल्या होत्या. आता पुन्हा एकदा मुलींच्या सुरक्षेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे.
बाल कल्याण समितीच्या देखरेखीखाली असलेल्या मुलीला परत कुटुंबियांच्या ताब्यात दिल्यानंतर तिच्यावर पुन्हा अत्याचार होणे ही गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींना कठोर शिक्षा मिळावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
केरळच्या प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर चिन्नू पप्पूचा संशयास्पद मृत्यू; आत्महत्या की घातपात?
केरळ येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडिया विश्वातून एक अत्यंत धक्कदायक आणि दुःखद बातमी समोर आली आहे. केरळमधील प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि मॉडेल चिन्नू पप्पू (वय-२४) हिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तिचा मृतदेह राहत्या घरी संशयास्पद स्थितीत आढळला. तिच्या निधनाच्या बातमीने सोशल मीडिया जगतात शोककळा पसरली आहे.
Satara Crime: सातारा धक्कादायक! बारावीच्या विद्यार्थिनीचं गुंगीचं औषध देऊन अपहरण; शुद्धीवर आली तेव्हा पुणेत
Ans: पीडित मुलीवर अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या व्यक्तींनी लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे.
Ans: मुलीने आपल्या मैत्रिणीला सत्य सांगितल्यावर तिच्या पालकांनी पोलिसांना माहिती दिली.
Ans: वडील आणि चुलत भावाला अटक करून पॉक्सो कायद्यांतर्गत चार गुन्हे दाखल केले; दोन आरोपींचा शोध सुरू आहे.