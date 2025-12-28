SREI Equipment Finance fraud: PNB कडून SREI ग्रुपवर फसवणुकीचा गंभीर आरोप; तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची फसवणूक केल्याचा दावा 

SREI Equipment Finance fraud: देशातील बँकिंग क्षेत्र पुन्हा एकदा मोठ्या कॉर्पोरेट फसवणुकीमुळे दणाणले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दिग्गज पंजाब नॅशनल बँकेने (PNB) SREI ग्रुपच्या संस्थांविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे, त्यांची कर्ज खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे. संपूर्ण फॉरेन्सिक ऑडिटनंतर बँकेने हे मोठे पाऊल उचलले आहे. फ्रॉड मॅथ आणि PNB च्या स्ट्रिक्टनेस पंजाब नॅशनल बँकेने एक्सचेंज फाइलिंगद्वारे प्रसिद्ध केले आहे की, SREI इक्विपमेंट फायनान्स आणि SREI इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्सच्या माजी प्रवर्तकांशी संबंधित संस्थांमध्ये एकूण २,४३४ कोटींची फसवणूक आढळून आली आहे.
बँकेच्या मते, या रकमेचा एक महत्त्वाचा भाग, १,२४०.९४ कोटी, SREI इक्विपमेंट फायनान्सशी संबंधित आहे, तर उर्वरित १,१९३.०६ कोटी SREI इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स खात्यांशी संबंधित आहेत. भविष्यातील आर्थिक स्थिरतेवर परिणाम होऊ नये म्हणून सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून बँकेने या खात्यांसाठी १००% तरतूद केली आहे.
फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विसंगती आढळून आल्या आहेत, ज्या आता न्यायालयीन आव्हानाला तोंड देत आहेत. पीएनबीची कारवाई फसवणूक फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालच्या निष्कर्षांवर आधारित आहे. या अहवालात धक्कादायक अनियमितता, विशेषतः संबंधित पक्षांना अयोग्य कर्ज देणे आणि कृत्रिमरित्या संकटग्रस्त कर्ज खाती पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न याकडे लक्ष वेधले आहे. तथापि, SREI ग्रुपने हे आरोप स्पष्टपणे नाकारले आहेत आणि ऑडिट अहवालाला आव्हान दिले आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की हे प्रकरण अद्याप न्यायालयात प्रलंबित असल्याने, ते फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करणे हा अन्याय आहे.
ऑक्टोबर २०२१ पासून, जेव्हा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्रशासनाच्या समस्या आणि देयक डिफॉल्टमुळे त्यांचे बोर्ड रद्द केले तेव्हापासून SREI ग्रुपची आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली आहे. त्यावेळी, कर्जदारांची एकूण थकबाकी अंदाजे ३२,७५० कोटींवर पोहोचली होती. त्यानंतर, आरबीआयने दिवाळखोरी निराकरणासाठी या कंपन्यांना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) कडे पाठवले. पीएनबीपूर्वी, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यासारख्या इतर प्रमुख बँकांनीही ही खाती फसवी असल्याचे घोषित केले होते.
फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, नॅशनल अॅसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी (एनआरसीएल) या कंपन्यांसाठी यशस्वी बोली लावणारी कंपनी म्हणून उदयास आली. एनआरसीएलच्या रिझोल्यूशन प्लॅनला ऑगस्ट २०२३ मध्ये एनसीएलटीने मान्यता दिली आणि जानेवारी २०२४ पर्यंत अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम करण्यात आली. दरम्यान, पीएनबी आता याला फसवणूक असल्याचे घोषित करत आहे, हे दर्शविते की रिझोल्यूशन प्रक्रिया असूनही, बँक फसवणुकीसाठी जबाबदार असलेल्यांना सोडण्याच्या मनःस्थितीत नाही.