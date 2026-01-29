Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Actress Priyanka Chopra Loves Thecha Made In Gavran Style How To Make Thecha At Home

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला आवडतो गावरान पद्धतीने बनवला झणझणीत ठेचा! तोंडाला लागेल भन्नाट चव, नोट करा रेसिपी

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला गावरान पद्धतीमध्ये बनवलेला ठेचा खायला खूप जास्त आवडतो. झणझणीत चवीचा ठेचा तुम्ही कोणत्याही पदार्थासोबत खाऊ शकता. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.

Updated On: Jan 29, 2026 | 10:13 AM
अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला आवडतो गावरान पद्धतीने बनवला झणझणीत ठेचा

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला आवडतो गावरान पद्धतीने बनवला झणझणीत ठेचा

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियांका चोप्रा तिच्या अभिनयामुळेच नाहीतर फॅशन आणि ग्लॅमरमुळे सुद्धा फेमस आहे. सोशल मीडियावर ती फिटनेस, ग्लो आणि इंटरनॅशनल लाइफस्टाइल याबद्दल काहींना काही शेअर करत असते. तिला भारतीय मराठमोळे पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. बऱ्याचदा अभिनेत्रींचे नाव ऐकल्यानंतर असे वाटते की त्यांना फक्त महागड्या हॉटेलमधील परदेशी पदार्थ खायला आवडतात, पण असे नाही. अभिनेत्रींना भारतीय मराठमोळे पदार्थ खायला खूप जास्त आवडते. त्यातील प्रियांकाच्या अतिशय आवडीचा पदार्थ म्हणजे झणझणीत गावरान ठेचा. झणझणीत ठेचा केवळ जिभेची चव वाढवत नाही तर शरीरासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. जेवणाच्या ताटात जर हिरवी मिरची किंवा लसूणपासून बनवलेला ठेचा असेल तर चार घास जास्त जातात. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात आवडीने ठेचा बनवला जातो. ठेचा भाकरी किंवा चपातीसोबत आवडीने खाल्ला जातो. चला तर जाणून घेऊया ठेचा बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

साहित्य:

  • हिरवी मिरची
  • शेंगदाणे
  • लसूण
  • मीठ
  • साखर
  • कोथिंबीर
  • तेल
  • जिरं
मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत… रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

कृती:

  • ठेचा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कढईमध्ये शेंगदाणे भाजून घ्या. त्यानंतर त्याच कढईमध्ये तेल टाकून हिरवी मिरची आणि लसूण घालून भाजा.
  • सर्व साहित्य भाजून थंड झाल्यानंतर खलबत्यामध्ये टाका. त्यानंतर त्यात जिरं, हिरवी मिरची, साखर, कोथिंबीर घालून बारीक करून घ्या.
  • ठेचा बनवताना त्यात अजिबात पाण्याचा वापर करू नये. यामुळे पदार्थाची चव बिघडण्याची शक्यता असते.
  • बारीक करून घेतलेला ठेचा तव्यावर तेल टाकून पुन्हा एकदा एकदा भाजा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला हिरव्या मिरचीचा ठेचा. हा पदार्थ गरमागरम भाकरीसोबत अतिशय सुंदर लागेल.

Web Title: Actress priyanka chopra loves thecha made in gavran style how to make thecha at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 10:13 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी
1

पदार्थ पाहून तोंडाला सुटेल पाणी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चटपटे आलू, साध्या मसाल्यांपासून बनवलेली चविष्ट रेसिपी

Ajit Pawar Death: सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ
2

Ajit Pawar Death: सात्विक घरगुती जेवण ते झणझणीत कोल्हापुरी मटण, परखड स्वभावाच्या अजित पवारांना आवडायचे ‘हे’ चमचमीत पदार्थ

पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या बारीक मेथीपासून बनवा झणझणीत भाजी, लहान मुलांसह मोठेऊसुद्धा खातील आवडीने
3

पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेल्या बारीक मेथीपासून बनवा झणझणीत भाजी, लहान मुलांसह मोठेऊसुद्धा खातील आवडीने

संध्याकाळच्या जेवणासाठी चटपटीत आंबट सारण भरून बनवा भरलेला बांगडा, मासे पाहतच तोंडाला सुटेल पाणी
4

संध्याकाळच्या जेवणासाठी चटपटीत आंबट सारण भरून बनवा भरलेला बांगडा, मासे पाहतच तोंडाला सुटेल पाणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला आवडतो गावरान पद्धतीने बनवला झणझणीत ठेचा! तोंडाला लागेल भन्नाट चव, नोट करा रेसिपी

अभिनेत्री प्रियांका चोप्राला आवडतो गावरान पद्धतीने बनवला झणझणीत ठेचा! तोंडाला लागेल भन्नाट चव, नोट करा रेसिपी

Jan 29, 2026 | 10:13 AM
IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?

IND vs PAK U19 : U19 World Cup 2026 मधील मोठा सामना, भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील मॅच कधी, कुठे पाहायची?

Jan 29, 2026 | 10:11 AM
Top Marathi News today Live : महाराष्ट्र हळहळला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार

LIVETop Marathi News today Live : महाराष्ट्र हळहळला! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर अंत्यसंस्कार

Jan 29, 2026 | 10:06 AM
मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत… रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

मेंदू तल्लख करेल, हाडेही होतील मजबूत… रोज चमचाभर खा डिंकाचा पाक; नोट करा रेसिपी

Jan 29, 2026 | 10:00 AM
Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

Palmistry: मनगटावर ‘ही’ रेषा असल्यास व्यक्तीला मिळते धन, मान-सन्मान आणि दीर्घायुष्य

Jan 29, 2026 | 10:00 AM
Ajit Pawar Funeral : ठाकरे कुटुंब बारामतीमध्ये दाखल; रश्मी ठाकरेंनी केलं सुनेत्रा पवारांचं सांत्वन

Ajit Pawar Funeral : ठाकरे कुटुंब बारामतीमध्ये दाखल; रश्मी ठाकरेंनी केलं सुनेत्रा पवारांचं सांत्वन

Jan 29, 2026 | 09:53 AM
Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

Border 2 Collection: सहाव्या दिवशीही चित्रपटाच्या कमाईत घसरण, बॉक्स ऑफिसवर केला एवढाच गल्ला

Jan 29, 2026 | 09:47 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM