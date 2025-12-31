Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? वर्षा अखेरीस चांदीचे दर पुन्हा चर्चेत!

Indian Ecocnomy: २०२५ चा ऐतिहासिक शेवट! जपानला मागे सारत भारत बनली जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था
भारतात 30 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,924 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,764 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,443 रुपये होता. भारतात 30 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये होता. भारतात 30 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 257.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,57,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतात आज वर्षाअखेरीस सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या 24 तासांच चांदीच्या दरात तब्बल 18 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तर सोन्याच्या दरात तब्बल 3 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. मुंबईत आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे. तर नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,070 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,950 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,970 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|बंगळुरु
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|पुणे
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|केरळ
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|मुंबई
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|नागपूर
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|हैद्राबाद
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|कोलकाता
|₹1,24,840
|₹1,36,190
|₹1,01,920
|चंदीगड
|₹1,24,990
|₹1,36,340
|₹1,02,070
|लखनौ
|₹1,24,990
|₹1,36,340
|₹1,02,070
|जयपूर
|₹1,24,990
|₹1,36,340
|₹1,02,070
|दिल्ली
|₹1,24,990
|₹1,36,340
|₹1,02,070
|नाशिक
|₹1,24,870
|₹1,36,220
|₹1,01,950
|सुरत
|₹1,24,890
|₹1,36,240
|₹1,01,970