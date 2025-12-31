Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? वर्षा अखेरीस चांदीचे दर पुन्हा चर्चेत!

Today's Gold Rate: वर्षाअखेरीस सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे आज सोनं आणि चांदी खरेदी करण्यासाठी सुवर्णसंधी आहे. आजचे सोन्याचे आणि चांदीचे दर जाणून घ्या.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:24 AM
  • सोने-चांदी महागलं की स्वस्त झालं?
  • वर्षा अखेरीस सोनं-चांदीचे भाव पुन्हा चर्चेत
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 31 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,619 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,484 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,192 रुपये आहे. भारतात 31 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे. भारतात 31 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 239.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,39,900 रुपये आहे.

Indian Ecocnomy: २०२५ चा ऐतिहासिक शेवट! जपानला मागे सारत भारत बनली जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था

भारतात 30 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,924 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,764 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,443 रुपये होता. भारतात 30 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,430 रुपये होता. भारतात 30 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 257.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,57,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

भारतात आज वर्षाअखेरीस सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या 24 तासांच चांदीच्या दरात तब्बल 18 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. तर सोन्याच्या दरात तब्बल 3 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. मुंबईत आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे. तर नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,920 रुपये आहे.

National Consumer Helpline: ऑनलाइन व्यवहारात तक्रार करूनही मिळत नाहीये रिफंड? चिंता नसावी; जाणून घ्या सविस्तर 

दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,340 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,070 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,950 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,970 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
बंगळुरु ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
पुणे ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
केरळ ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
मुंबई ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
नागपूर ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
हैद्राबाद ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
कोलकाता ₹1,24,840 ₹1,36,190 ₹1,01,920
चंदीगड ₹1,24,990 ₹1,36,340 ₹1,02,070
लखनौ ₹1,24,990 ₹1,36,340 ₹1,02,070
जयपूर ₹1,24,990 ₹1,36,340 ₹1,02,070
दिल्ली ₹1,24,990 ₹1,36,340 ₹1,02,070
नाशिक ₹1,24,870 ₹1,36,220 ₹1,01,950
सुरत ₹1,24,890 ₹1,36,240 ₹1,01,970

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

