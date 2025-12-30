सरकारने काय म्हटले?
२०२५ मध्ये देशाच्या सुधारणांबाबतच्या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “४.१८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (GDP) भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या अंदाजित जीडीपीसह, पुढील २.५ ते ३ वर्षांत जर्मनीला तिसऱ्या स्थानावरून हटवण्याची शक्यता आहे.”
जगातील पाच सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था
अमेरिका
चीन
जर्मनी
भारत
जपान
विकासाची गती आश्चर्यचकित करणारी
सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीने सहा तिमाहींच्या उच्चांकावर पोहोचून विकासदर अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला आहे. जागतिक व्यापारातील सततच्या अनिश्चिततेमध्ये भारताची लवचिकता हे दर्शवते. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मजबूत खाजगी वापरामुळे देशांतर्गत घटकांनी या विस्तारात मध्यवर्ती भूमिका बजावली.
जागतिक संस्था देखील भारतावर विश्वास व्यक्त करतात
जागतिक बँकेने २०२६ मध्ये भारतासाठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. २०२६ मध्ये ६.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.५ टक्के वाढीसह भारत सर्वात वेगाने वाढणारी G20 अर्थव्यवस्था राहील अशी अपेक्षा मूडीजने व्यक्त केली आहे. आयएमएफने २०२५ साठी ६.६ टक्के आणि २०२६ साठी ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. ओईसीडीने २०२५ मध्ये ६.७ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. शिवाय, एस अँड पीने चालू आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.७ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आशियाई विकास बँकेने २०२५ चा अंदाज ७.२ टक्के केला आहे; आणि फिचने २०२६ चा आर्थिक वर्षाचा अंदाज ७.४ टक्के केला आहे कारण ग्राहकांची मागणी वाढत आहे.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक
सरकारने म्हटले आहे की, “भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही गती कायम ठेवण्यासाठी ते सज्ज आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्ष २०४७ पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवून, देश आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगतीच्या मजबूत पायावर उभारणी करत आहे.
