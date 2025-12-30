Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Indian Ecocnomy: २०२५ चा ऐतिहासिक शेवट! जपानला मागे सारत भारत बनली जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था

सरकारने म्हटले आहे की भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि २०३० पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 30, 2025 | 07:25 PM
जपानला मागे सारत भारत बनली जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था

जपानला मागे सारत भारत बनली जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था (Photo Credit- X)

  • महाशक्तीकडे वाटचाल!
  • भारत आता जगातील चौथी मोठी अर्थव्यवस्था
  • जपानला टाकले मागे
Indian Ecocnomy News: भारताने एक मोठा टप्पा गाठला आहे. सरकारने जाहीर केले आहे की भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था ४.१८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. सरकारने म्हटले आहे की भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे आणि २०३० पर्यंत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची शक्यता आहे.

सरकारने काय म्हटले?

२०२५ मध्ये देशाच्या सुधारणांबाबतच्या सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “४.१८ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (GDP) भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या अंदाजित जीडीपीसह, पुढील २.५ ते ३ वर्षांत जर्मनीला तिसऱ्या स्थानावरून हटवण्याची शक्यता आहे.”

जगातील पाच सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था

अमेरिका
चीन
जर्मनी
भारत
जपान

LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडरवरील सबसिडीचे बदलणार सूत्र; दर वाढीची शक्यता

विकासाची गती आश्चर्यचकित करणारी

सरकारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीने सहा तिमाहींच्या उच्चांकावर पोहोचून विकासदर अपेक्षेपेक्षा जास्त झाला आहे. जागतिक व्यापारातील सततच्या अनिश्चिततेमध्ये भारताची लवचिकता हे दर्शवते. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, मजबूत खाजगी वापरामुळे देशांतर्गत घटकांनी या विस्तारात मध्यवर्ती भूमिका बजावली.

जागतिक संस्था देखील भारतावर विश्वास व्यक्त करतात

जागतिक बँकेने २०२६ मध्ये भारतासाठी ६.५ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. २०२६ मध्ये ६.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.५ टक्के वाढीसह भारत सर्वात वेगाने वाढणारी G20 अर्थव्यवस्था राहील अशी अपेक्षा मूडीजने व्यक्त केली आहे. आयएमएफने २०२५ साठी ६.६ टक्के आणि २०२६ साठी ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. ओईसीडीने २०२५ मध्ये ६.७ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. शिवाय, एस अँड पीने चालू आर्थिक वर्षात ६.५ टक्के आणि पुढील आर्थिक वर्षात ६.७ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. आशियाई विकास बँकेने २०२५ चा अंदाज ७.२ टक्के केला आहे; आणि फिचने २०२६ चा आर्थिक वर्षाचा अंदाज ७.४ टक्के केला आहे कारण ग्राहकांची मागणी वाढत आहे.

भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक

सरकारने म्हटले आहे की, “भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही गती कायम ठेवण्यासाठी ते सज्ज आहे. स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्ष २०४७ पर्यंत उच्च मध्यम उत्पन्नाचा दर्जा प्राप्त करण्याचे ध्येय ठेवून, देश आर्थिक वाढ, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगतीच्या मजबूत पायावर उभारणी करत आहे.

India’s Forex Reserve: डॉलर डगमगत असताना आरबीआयची भरली तिजोरी; तब्बल ‘इतक्या’ अब्ज डॉलर्सची झाली वाढ

Published On: Dec 30, 2025 | 07:25 PM

