Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Gold Rate Today:भारतात 3 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,486 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,216 रुपये आहे. भारतात 3 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 242.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,42,100 रुपये आहे.
भारतात 2 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,507 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,381 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,130 रुपये होता. भारतात 2 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये होता. भारतात 2 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 237.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,37,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. तसेच नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे.
दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,310 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,190 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,210 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|बंगळुरु
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|पुणे
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|केरळ
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|कोलकाता
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|मुंबई
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|नागपूर
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|हैद्राबाद
|₹1,24,860
|₹1,36,210
|₹1,02,160
|नाशिक
|₹1,24,890
|₹1,36,240
|₹1,02,190
|सुरत
|₹1,24,910
|₹1,36,260
|₹1,02,210
|दिल्ली
|₹1,25,010
|₹1,36,360
|₹1,02,310
|चंदीगड
|₹1,25,010
|₹1,36,360
|₹1,02,310
|लखनौ
|₹1,25,010
|₹1,36,360
|₹1,02,310
|जयपूर
|₹1,25,010
|₹1,36,360
|₹1,02,310