Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. गेल्या 24 तासांत चांदीच्या दरात 5 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. आजचे चांदीचे दर जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:05 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दराने पुन्हा घेतली झेप! 1 तोळ्यासाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

  • सोन्याच्या दरात आज पुन्हा वाढ नोंद
  • चांदीच्या किमतीतही जोरदार उसळी
  • पुढील दिवसांत बाजाराकडे लक्ष ठेवण्याची गरज
 

Gold Rate Today:भारतात 3 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,486 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,216 रुपये आहे. भारतात 3 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. भारतात 3 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 242.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,42,100 रुपये आहे.

तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री ‘या’ राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू; आकडा पाहून प्रशासनही थक्क

भारतात 2 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,507 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,381 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,130 रुपये होता. भारतात 2 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,35,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,01,300 रुपये होता. भारतात 2 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 237.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,37,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. तसेच नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,160 रुपये आहे.

भारतीय रिअल इस्टेटचा ‘सुवर्णकाळ’! २०२५ मध्ये विक्रमी वाढ; आता २०२६ मध्ये ‘स्मार्ट’ आणि ‘शाश्वत’ घरांचे पर्व

दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,310 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,190 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,24,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,36,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,02,210 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
बंगळुरु ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
पुणे ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
केरळ ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
कोलकाता ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
मुंबई ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
नागपूर ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
हैद्राबाद ₹1,24,860 ₹1,36,210 ₹1,02,160
नाशिक ₹1,24,890 ₹1,36,240 ₹1,02,190
सुरत ₹1,24,910 ₹1,36,260 ₹1,02,210
दिल्ली ₹1,25,010 ₹1,36,360 ₹1,02,310
चंदीगड ₹1,25,010 ₹1,36,360 ₹1,02,310
लखनौ ₹1,25,010 ₹1,36,360 ₹1,02,310
जयपूर ₹1,25,010 ₹1,36,360 ₹1,02,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

