तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री ‘या’ राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू; आकडा पाहून प्रशासनही थक्क

डिसेंबरमध्ये ५,१०२ कोटींचा महसूल
तेलंगणामध्ये होणाऱ्या उत्सवांचा परिणाम फक्त एका रात्रीपुरता मर्यादित नव्हता. ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी अवघ्या ४८ तासांत राज्यात ७२७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दारूची विक्री झाली. उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, संपूर्ण महिन्यासाठी दारूपासून मिळणारा एकूण महसूल ५,१०२ कोटी रुपयांचा विक्रमी होता, जो सामान्य मासिक सरासरीपेक्षा खूपच जास्त होता आणि वर्षाच्या अखेरीस दारूच्या वापरात झालेली लक्षणीय वाढ दर्शवितो.
२०२५ मध्ये सर्वाधिक दारू विक्री
उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, महसुलात ही लक्षणीय वाढ उत्सवाची मागणी, राज्याचे नवीन दारू धोरण आणि स्थानिक सरपंच निवडणुका यांच्या एकत्रित परिणामामुळे झाली. डिसेंबर २०२५ मध्ये दारूची विक्री मागील वर्षांच्या डिसेंबर सरासरीपेक्षा ₹१,६०० कोटींनी जास्त झाली, जी वार्षिक ४५ टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवते.
बिअरला थंडीचा फटका, कडक दारूला पसंती
अधिकाऱ्यांनी या काळात ग्राहकांच्या वर्तनात लक्षणीय बदल झाल्याचे नोंदवले. डिसेंबरच्या अखेरीस कडक हिवाळा असूनही, लोकांनी बिअरपेक्षा मजबूत दारूला प्राधान्य दिले. व्हिस्की, ब्रँडी आणि रम सारख्या मजबूत दारू बाजारात सर्वाधिक होत्या, ज्यामुळे एकूण महसूल नवीन उंचीवर पोहोचला.
बिअर विक्रीत घट
याउलट, या काळात बिअर विक्रीत सुमारे ३.५ दशलक्ष केसेसनी घट झाली. ६५० मिलीच्या बाटलीची किंमत ₹१५० वरून ₹१८० पर्यंत वाढल्याने आणि डिसेंबरच्या थंड हवामानामुळे हे घडले. भारताची बिअर राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात ही घट दिसून आली. तथापि, नवीन मद्य धोरणांतर्गत मल्टी-ब्रँड उत्पादनांचा परिचय झाल्यामुळे प्रति खरेदी मूल्य निश्चितच वाढले, ज्यामुळे एकूण महसुलाला फायदा झाला.
सणांव्यतिरिक्त, उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी ग्रामीण तेलंगणातील सरपंच निवडणुका दारूच्या वापरात एक प्रमुख घटक म्हणून उद्धृत केल्या. निवडणूक क्रियाकलापांमुळे डेपोमधून विक्रमी स्टॉक उचलला गेला. स्थानिक निवडणूक प्रचाराच्या हंगामाच्या अनुषंगाने डिसेंबरच्या पहिल्या तीन आठवड्यात वारंगल, नलगोंडा आणि महबूबनगर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त विक्री नोंदली गेली.