Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • On New Years Eve This State Consumed Liquor Worth 352 Crore Rupees The Administration Was Also Stunned By The Figure

तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री ‘या’ राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू; आकडा पाहून प्रशासनही थक्क

Telangana Liquor Sales: उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, तेलंगणामध्ये नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला शेकडो कोटी रुपयांच्या दारूची विक्री झाली, ज्यामुळे सरकारी महसुलात लक्षणीय वाढ झाली.

Updated On: Jan 01, 2026 | 08:28 PM
तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री 'या' राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू (Photo Credit - X)

तळीरामांचा नवा विक्रम! नवीन वर्षाच्या रात्री 'या' राज्याने गटकली ३५२ कोटींची दारू (Photo Credit - X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • बापरे! तेलंगणात तळीरामांचा धुमाकूळ
  • नवीन वर्षाच्या ४८ तासांत ७२७ कोटींची दारू फस्त
  • सर्व रेकॉर्ड मोडीत!
Telangana Liquor Sales Record: नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या उत्सवाने राज्यातील दारू विक्रीचे सर्व मागील रेकॉर्ड मोडून काढले. ३१ डिसेंबर रोजी राज्यभरातील उत्सव, पार्ट्या आणि नाईटलाइफचा परिणाम थेट दारू दुकानांवर दिसून आला, जे रात्री उशिरापर्यंत गर्दीने भरलेले होते. उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, तेलंगणामध्ये नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला शेकडो कोटी रुपयांच्या दारूची विक्री झाली, ज्यामुळे सरकारी महसुलात लक्षणीय वाढ झाली.

डिसेंबरमध्ये ५,१०२ कोटींचा महसूल

तेलंगणामध्ये होणाऱ्या उत्सवांचा परिणाम फक्त एका रात्रीपुरता मर्यादित नव्हता. ३० आणि ३१ डिसेंबर रोजी अवघ्या ४८ तासांत राज्यात ७२७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या दारूची विक्री झाली. उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, संपूर्ण महिन्यासाठी दारूपासून मिळणारा एकूण महसूल ५,१०२ कोटी रुपयांचा विक्रमी होता, जो सामान्य मासिक सरासरीपेक्षा खूपच जास्त होता आणि वर्षाच्या अखेरीस दारूच्या वापरात झालेली लक्षणीय वाढ दर्शवितो.

हे देखील वाचा: व्यसनींना दणका, कंपन्यांना झटका! सिगरेट, विडी अन् पान मसाला महागले! ‘या’ तारखेपासून होणार दरवाढ

२०२५ मध्ये सर्वाधिक दारू विक्री

उत्पादन शुल्क विभागाच्या मते, महसुलात ही लक्षणीय वाढ उत्सवाची मागणी, राज्याचे नवीन दारू धोरण आणि स्थानिक सरपंच निवडणुका यांच्या एकत्रित परिणामामुळे झाली. डिसेंबर २०२५ मध्ये दारूची विक्री मागील वर्षांच्या डिसेंबर सरासरीपेक्षा ₹१,६०० कोटींनी जास्त झाली, जी वार्षिक ४५ टक्क्यांहून अधिक वाढ दर्शवते.

बिअरला थंडीचा फटका, कडक दारूला पसंती

अधिकाऱ्यांनी या काळात ग्राहकांच्या वर्तनात लक्षणीय बदल झाल्याचे नोंदवले. डिसेंबरच्या अखेरीस कडक हिवाळा असूनही, लोकांनी बिअरपेक्षा मजबूत दारूला प्राधान्य दिले. व्हिस्की, ब्रँडी आणि रम सारख्या मजबूत दारू बाजारात सर्वाधिक होत्या, ज्यामुळे एकूण महसूल नवीन उंचीवर पोहोचला.

बिअर विक्रीत घट

याउलट, या काळात बिअर विक्रीत सुमारे ३.५ दशलक्ष केसेसनी घट झाली. ६५० मिलीच्या बाटलीची किंमत ₹१५० वरून ₹१८० पर्यंत वाढल्याने आणि डिसेंबरच्या थंड हवामानामुळे हे घडले. भारताची बिअर राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात ही घट दिसून आली. तथापि, नवीन मद्य धोरणांतर्गत मल्टी-ब्रँड उत्पादनांचा परिचय झाल्यामुळे प्रति खरेदी मूल्य निश्चितच वाढले, ज्यामुळे एकूण महसुलाला फायदा झाला.

हे देखील वाचा: ‘या’ रशियन दारूने संपूर्ण जगाला घातली भुरळ! भारतातील दारूची किंमत ऐकून व्हाल आश्चर्यचकित, जाणून घ्या

सणांव्यतिरिक्त, उत्पादन शुल्क विभागाच्या सूत्रांनी ग्रामीण तेलंगणातील सरपंच निवडणुका दारूच्या वापरात एक प्रमुख घटक म्हणून उद्धृत केल्या. निवडणूक क्रियाकलापांमुळे डेपोमधून विक्रमी स्टॉक उचलला गेला. स्थानिक निवडणूक प्रचाराच्या हंगामाच्या अनुषंगाने डिसेंबरच्या पहिल्या तीन आठवड्यात वारंगल, नलगोंडा आणि महबूबनगर सारख्या जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त विक्री नोंदली गेली.

Web Title: On new years eve this state consumed liquor worth 352 crore rupees the administration was also stunned by the figure

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 01, 2026 | 08:28 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM
युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

युरेनियम ते हिरे…. ‘या’ देशासोबतच्या मैत्रीमुळे भारतासाठी सुरु होणार सुवर्णकाळ ; तिजोरी होणार मालामल

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Beed Crime: पत्नी, तिचा प्रियकर आणि सासूच्या त्रासाला कंटाळून पतीने उचलले टोकाचे पाऊल; बीड येथील घटना

Jan 22, 2026 | 09:36 AM
Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:34 AM
IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

IND vs NZ : मॅच फिनिशर रिंकू सिंगने कोणाच्या सल्ल्याने केला कहर? मॅचनंतर म्हणाला, “मी दबावाखाली होतो कारण…”

Jan 22, 2026 | 09:28 AM
आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

आमिर खानने केला गौरीचा मनापासून स्वीकार, वयाच्या 60 व्या वर्षी तिसरे लग्न? म्हणाले ‘आम्ही पार्टनर आहोत…’

Jan 22, 2026 | 09:25 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM