Todays Gold-Silver Price: चांदीने गाठला नवीन उच्चांक! गेल्या 24 तासांत 20 हजार रुपयांनी वाढले दर

2 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,309 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,866 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,982 रुपये होता. भारतात 2 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये होता. भारतात 2 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,550 रुपये आहे.
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,000 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,570 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,670 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,56,500
|₹1,70,730
|₹1,34,000
|नाशिक
|₹1,55,880
|₹1,70,050
|₹1,27,550
|सुरत
|₹1,55,900
|₹1,70,070
|₹1,27,570
|हैद्राबाद
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|नागपूर
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|मुंबई
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|पुणे
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|केरळ
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|कोलकाता
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|बंगळुरु
|₹1,56,290
|₹1,70,500
|₹1,27,870
|दिल्ली
|₹1,56,000
|₹1,70,170
|₹1,27,670
|लखनौ
|₹1,56,000
|₹1,70,170
|₹1,27,670
|जयपूर
|₹1,56,000
|₹1,70,170
|₹1,27,670
|चंदीगड
|₹1,56,000
|₹1,70,170
|₹1,27,670