Todays Gold-Silver Price: चांदीने गाठला नवीन उच्चांक! गेल्या 24 तासांत 20 हजार रुपयांनी वाढले दर

Today's Gold Rate: नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 11:45 AM
  • चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 315.10 रुपये
  • कोलकातामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये
  • चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये
Gold Rate Today3 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,050 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,629 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,787 रुपये आहे. भारतात 3 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये आहे. भारतात 3 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 315.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,15,100 रुपये आहे.

Dubai in a War Zone : जर बुर्ज खलिफाचे हल्ल्यात नुकसान झाले तर मिळणार 1,50,00,000 ? नेमकं कारण काय?

2 मार्च रोजी आज भारतात 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,309 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,866 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,982 रुपये होता. भारतात 2 मार्च रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,73,090 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,820 रुपये होता. भारतात 2 मार्च रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,290 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,500 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,870 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,550 रुपये आहे.

Russia Stock Market Rally : युद्धामुळे जगभरात हाहाकार…, मात्र ‘या’ देशाचा शेअर बाजारात मोठा चौकार

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,000 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,570 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,70,170 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,670 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,56,500 ₹1,70,730 ₹1,34,000
नाशिक ₹1,55,880 ₹1,70,050 ₹1,27,550
सुरत ₹1,55,900 ₹1,70,070 ₹1,27,570
हैद्राबाद ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
नागपूर ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
मुंबई ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
पुणे ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
केरळ ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
कोलकाता ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
बंगळुरु ₹1,56,290 ₹1,70,500 ₹1,27,870
दिल्ली ₹1,56,000 ₹1,70,170 ₹1,27,670
लखनौ ₹1,56,000 ₹1,70,170 ₹1,27,670
जयपूर ₹1,56,000 ₹1,70,170 ₹1,27,670
चंदीगड ₹1,56,000 ₹1,70,170 ₹1,27,670

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Mar 03, 2026 | 11:44 AM

