Iran-Israelयुद्धामुळे महागाईचा भडका! पेट्रोल-डिझेलच्या किमती १०-१२ रुपयांनी वाढणार?

दिल्लीत पेट्रोलचे दर प्रति लिटर 95 रुपयांवर वरून 105 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. डिझेलचे दर 88 रुपयांवरून 96 रुपयांपर्यंत वाढू शकतात. कारण भारत आपल्या गरजेच्या 90 टक्के तेल आयात करतो. यातील सुमारे 50 टक्के कच्चे तेल होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येते. जर इराणने हा मार्ग रोखला तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा कमी होईल आणि किमती प्रति बॅरल 100 ते 120डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. सध्या ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल 70 डॉलरच्या आसपास आहे. कंपन्यांना किंमती बदलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु अंतिम निर्णय सरकारचा आहे.
भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या ठरवतात. गेल्या १५ दिवसांतील सरासरी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमतीवर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती यावर ते अवलंबून असतात. तथापि, कंपन्या आधारभूत किंमत ठरवतात. अंतिम किंमत सामान्य माणसापर्यंत पोहोचते, तथापि, मुख्यत्वे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करांमुळे त्यांच्या किमती वाढतात.
म्हणजेच, तेल कंपन्या किमती वाढवण्यास स्वतंत्र आहेत, परंतु अंतिम निर्णय सरकारच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे. युद्धसदृश परिस्थितीत, सरकार राजकीय आणि आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी कंपन्यांना किमती न वाढवण्याचा सल्ला देऊ शकते किंवा वाढलेल्या किमतींचा भार जनतेवर पडू नये म्हणून ते स्वतः कर कमी करू शकते.
कमोडिटी तज्ज्ञ अजय केडिया यांच्या मते, सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1.60 लाख रुपयांवरून 1.90 लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. सध्या 2.67 लाख रुपयांवर असलेल्या चांदीचा भाव 3.50० लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. गुंतवणूकदार युद्धाच्या काळात सोन्याला सुरक्षित आश्रयस्थान मानतात.
बाजारातील तज्ञांचा अंदाज आहे की शेअर बाजारात 1-1.5 टक्के घसरण होईल. याचा अर्थ सोमवारी सेन्सेक्स 1300अंकांनी आणि निफ्टी 300 अंकांनी घसरू शकतो. युद्धासारख्या तणावाच्या काळात गुंतवणूकदार बाजारातून पैसे काढून सुरक्षित ठिकाणी गुंतवणूक करतात.
होर्मुझची सामुद्रधुनी ही167 किलोमीटर लांबीची जलमार्ग आहे जी पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडते. त्याचे तोंड सुमारे 50 किलोमीटर रुंद आहे, तर सर्वात अरुंद भाग सुमारे 33 किलोमीटर आहे. येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या सागरी वाहतुकीसाठी 3 किलोमीटर रुंद शिपिंग लेन नियुक्त केली आहे.
जगातील 20 टक्के पेट्रोलियम यातून जाते. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत सारख्या इतर देशांसह इराण देखील त्यांच्या निर्यातीसाठी त्यावर अवलंबून आहे. भारताच्या एकूण बिगर-तेल निर्यातीपैकी 10 टक्के पेक्षा जास्त निर्यात या मार्गाने केली जाते. यामध्ये बासमती तांदूळ, चहा, मसाले आणि अभियांत्रिकी वस्तूंचा समावेश आहे. या मार्गावरून दररोज अंदाजे 17.8 दशलक्ष ते 20.8 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल आणि इंधन प्रवास करते. इराण स्वतः या मार्गावरून दररोज १.७ दशलक्ष बॅरल पेट्रोलियम निर्यात करतो.
या संभाव्य संकटाला तोंड देण्यासाठी सरकार आधीच तयारी करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत आखाताबाहेरील पुरवठादारांकडून तेल खरेदी वाढवत आहे. शिवाय, गरज पडल्यास भारत आपल्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मधूनही तेल काढू शकतो.