Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • India »
  • Government Plan To Bring Back Indians Stranded Abroad 58 Flights To Be Operated

US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

सध्याच्या तणावामुळे हवाई सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले की, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि बुधवारी एकूण ५८ उड्डाणे चालवण्यात येणार आहेत.

Updated On: Mar 04, 2026 | 07:36 AM
US-Israel Iran War : बाहेरच्या देशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; 58 विमानांची उड्डाणं होणार

US-Israel Iran War : बाहेरच्या देशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; 58 विमानांची उड्डाणं होणार (फोटो - istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून  इराणवर हल्ले केले जात आहेत. यामुळे मोठी हानीही झाली आहे. या हल्ल्याला इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्यात अनेक भारतीय या देशांत अडकलेले आहेत. त्यांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकारकडून विशेष तयारी केली जात आहे.

पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या तणावामुळे हवाई सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले की, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि बुधवारी (दि.४) एकूण ५८ उड्डाणे चालवण्याची योजना आखली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. गरजेनुसार विमान कंपन्या अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहेत आणि प्रवाशांची सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी परदेशी विमान वाहतूक अधिकारी आणि भारतीय दूतावास तत्परतेने काम करत आहे.

हेदेखील वाचा : 186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

दरम्यान, भारतीय विमान कंपन्यांकडून २४ उड्डाणे चालवली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, एमिरेट्स आणि एतिहाद एअरवेजने गेल्या २४ तासांत आखाती देशांमधून नऊ उड्डाणे चालवली आहेत. सरकारने सांगितले की, ते विमान कंपन्यांशी सतत संपर्कात आहे आणि या संकटाच्या काळात तिकिटांच्या किमती अनावश्यकपणे वाढू नयेत यासाठी विमान कंपन्यांच्या विमान तिकिटांवर लक्ष ठेवून आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय विमान कंपन्यांनी हळूहळू पर्यायी मार्गांनी लांब पल्ल्याच्या आणि अति-लांब पल्ल्याच्या उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे.

58 विमानांची उड्डाणे होणार

सध्या बंद किंवा प्रतिबंधित असलेल्या हवाई मार्गापासून ही उड्डाणे चालवली जात आहेत. बुधवारी (दि.४) एकूण ५८ उड्डाणे नियोजित आहेत. त्यापैकी ३० उड्डाणे इंडिगो आणि २३ उड्डाणे एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसद्वारे चालवली जातील. परदेशी विमान कंपन्या देखील भारत आणि आखाती प्रदेशादरम्यान मर्यादित संख्येत उड्डाणे चालवत आहेत, जी ऑपरेशनल आणि हवाई क्षेत्राच्या परिस्थितीनुसार आहेत.

अनेक देशांनी केले हवाई क्षेत्र बंद

पश्चिम आशियात, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे, अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर होत आहे. त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिक आपल्या मायदेशी जाण्यासाठी सरकारकडे विनवणी करताना दिसत आहे.

Web Title: Government plan to bring back indians stranded abroad 58 flights to be operated

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 04, 2026 | 07:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट
1

Iran-Israel War: होर्मुझ बंद करण्याचा इराणचा इशारा; तेलमार्गावर युद्धाचे सावट

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती
2

Israel-Iran War : दुबईत अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन पहिले विमान मुंबईत दाखल; पर्यटकांनी सांगितली थरारक आपबीती

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द
3

इस्त्रायल-इराण हल्ल्याचा विमानसेवेवर मोठा परिणाम; तब्बल 3000 विमानांची उड्डाणे केली गेली रद्द

Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला
4

Breaking News Updates Today: खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

Mar 04, 2026 | 07:10 AM
Health News: महाराष्ट्रात आरोग्य मोहिमांना मिळतोय नागरिकांचा उत्साही प्रतिसाद

Health News: महाराष्ट्रात आरोग्य मोहिमांना मिळतोय नागरिकांचा उत्साही प्रतिसाद

Mar 04, 2026 | 02:35 AM
वैभव सुर्यवंशी ठरतोय भारताची क्रिकेट संघाचे नवे वैभव; रामाप्रमाणे विजयी राहणार ‘सुर्यवंशी’

वैभव सुर्यवंशी ठरतोय भारताची क्रिकेट संघाचे नवे वैभव; रामाप्रमाणे विजयी राहणार ‘सुर्यवंशी’

Mar 04, 2026 | 01:15 AM
पुण्यातील ज्येष्ठ वकिलाची सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; तब्बल 14 कोटींना घातला गंडा

पुण्यातील ज्येष्ठ वकिलाची सायबर चोरट्यांकडून फसवणूक; तब्बल 14 कोटींना घातला गंडा

Mar 04, 2026 | 12:30 AM
RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी

RTE प्रवेश प्रक्रियेत गोंधळ! अर्जांचा आकडा ३ लाखांवरून थेट १ लाखावर; पालकांमध्ये प्रचंड नाराजी

Mar 03, 2026 | 09:46 PM
Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप होणार? ‘हा’ बडा नेता ठाकरेंची साथ सोडणार?

Maharashtra Politics: राजकारणात मोठा भूकंप होणार? ‘हा’ बडा नेता ठाकरेंची साथ सोडणार?

Mar 03, 2026 | 09:43 PM
186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

186 मिसाइल्स, 812 ड्रोन, 172 बॅलिस्टिक मिसाइल्स.. इराणच्या महासुडाच्या वादळाचा सामना UAE ने कसा केला?

Mar 03, 2026 | 09:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM
Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Jalgaon : युद्ध संपताच सोन्याचे दर उतरणार? आकाश भंगाळे यांचे गुंतवणूकदारांना मोठे आवाहन

Mar 03, 2026 | 06:39 PM
Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Ahilyanagar: थकीत वेतनासाठी शनि शिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण

Mar 03, 2026 | 03:37 PM