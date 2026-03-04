US-Israel Iran War : परदेशात अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यासाठी सरकारचा प्लॅन ठरला; विमान कंपन्यांकडून आता…

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून इराणवर हल्ले केले जात आहेत. यामुळे मोठी हानीही झाली आहे. या हल्ल्याला इराणकडूनही जोरदार प्रत्युत्तर दिले जात आहे. त्यात अनेक भारतीय या देशांत अडकलेले आहेत. त्यांना पुन्हा मायदेशी आणण्यासाठी भारत सरकारकडून विशेष तयारी केली जात आहे.
पश्चिम आशियातील सध्या सुरू असलेल्या तणावामुळे हवाई सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. केंद्र सरकारने मंगळवारी जाहीर केले की, विमान कंपन्यांनी त्यांच्या उड्डाण वेळापत्रकात महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत आणि बुधवारी (दि.४) एकूण ५८ उड्डाणे चालवण्याची योजना आखली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने सांगितले की, अडकलेल्या प्रवाशांना मदत करण्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. गरजेनुसार विमान कंपन्या अतिरिक्त उड्डाणे चालवत आहेत आणि प्रवाशांची सुरक्षित आणि सुव्यवस्थित हालचाल सुनिश्चित करण्यासाठी परदेशी विमान वाहतूक अधिकारी आणि भारतीय दूतावास तत्परतेने काम करत आहे.
दरम्यान, भारतीय विमान कंपन्यांकडून २४ उड्डाणे चालवली जात आहेत. याव्यतिरिक्त, एमिरेट्स आणि एतिहाद एअरवेजने गेल्या २४ तासांत आखाती देशांमधून नऊ उड्डाणे चालवली आहेत. सरकारने सांगितले की, ते विमान कंपन्यांशी सतत संपर्कात आहे आणि या संकटाच्या काळात तिकिटांच्या किमती अनावश्यकपणे वाढू नयेत यासाठी विमान कंपन्यांच्या विमान तिकिटांवर लक्ष ठेवून आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय विमान कंपन्यांनी हळूहळू पर्यायी मार्गांनी लांब पल्ल्याच्या आणि अति-लांब पल्ल्याच्या उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे.
58 विमानांची उड्डाणे होणार
सध्या बंद किंवा प्रतिबंधित असलेल्या हवाई मार्गापासून ही उड्डाणे चालवली जात आहेत. बुधवारी (दि.४) एकूण ५८ उड्डाणे नियोजित आहेत. त्यापैकी ३० उड्डाणे इंडिगो आणि २३ उड्डाणे एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसद्वारे चालवली जातील. परदेशी विमान कंपन्या देखील भारत आणि आखाती प्रदेशादरम्यान मर्यादित संख्येत उड्डाणे चालवत आहेत, जी ऑपरेशनल आणि हवाई क्षेत्राच्या परिस्थितीनुसार आहेत.
अनेक देशांनी केले हवाई क्षेत्र बंद
पश्चिम आशियात, अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील वाढत्या तणावामुळे, अनेक देशांनी त्यांचे हवाई क्षेत्र बंद केले आहे, ज्याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांवर होत आहे. त्यामुळे अनेक देशांतील नागरिक आपल्या मायदेशी जाण्यासाठी सरकारकडे विनवणी करताना दिसत आहे.