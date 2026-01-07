Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? गुंतवणूक करण्यापूर्वी जाणून घ्या आजचे दर

गुंतवणूक होणार अधिक सुरक्षित! बजाज ब्रोकिंग आणि NSDL मध्ये ऐतिहासिक भागीदारी; गुंतवणूकदारांसाठी आणणार नवे फीचर्स
भारतात 6 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,823 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,671 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,368 रुपये होता. भारतात 6 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,680 रुपये होता. भारतात 6 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 248.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,48,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,130 रुपये आहे. चेन्नई आणि बंगळुरुमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,130 रुपये आहे. पुण्यामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,260 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,830 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,130 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,280 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,880 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,180 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|बंगळुरु
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|पुणे
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|केरळ
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|कोलकाता
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|मुंबई
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|हैद्राबाद
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|नागपूर
|₹1,27,260
|₹1,38,830
|₹1,04,130
|चंदीगड
|₹1,27,410
|₹1,38,980
|₹1,04,280
|लखनौ
|₹1,27,410
|₹1,38,980
|₹1,04,280
|जयपूर
|₹1,27,410
|₹1,38,980
|₹1,04,280
|दिल्ली
|₹1,27,410
|₹1,38,980
|₹1,04,280
|नाशिक
|₹1,27,290
|₹1,38,860
|₹1,04,160
|सुरत
|₹1,27,310
|₹1,38,880
|₹1,04,180