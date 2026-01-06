Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम 

देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाभोवती उत्साह वाढत असतानाच, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना झाली असून यासंबधित एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर बातमी

Updated On: Jan 06, 2026 | 01:18 PM
8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम

8th Pay Commission Delay: आठवा वेतन आयोग अस्तित्वात, पण कार्यालय नाही! कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम कायम (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • वेतनवाढेच्या अपेक्षेत केंद्रीय कर्मचारी नाराज
  • आयोगाला अद्याप नाहीत पायाभूत सुविधा
  • कार्यालयाशिवाय प्रक्रिया कशी सुरू होणार? असा सवाल उपस्थित
 

8th Pay Commission Delay: देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाभोवती उत्साह वाढत असतानाच, एक धक्कादायक वास्तवही समोर आले आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना झाली आहे आणि संदर्भ अटी (ToR) जारी करण्यात आल्या आहेत. तथापि, आयोगाला अद्याप त्याचे कार्यालय मिळालेले नाही. हा दावा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मनजीत पटेल यांनी केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जानेवारी २०२५ मध्ये आठव्या वेतन आयोगाला मान्यता दिली. त्यानंतर, २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आयोगाची स्थापना अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी संदर्भ अटी जारी करण्यात आल्या. ७ वा वेतन आयोग ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. त्यामुळे, आठवा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: जागतिक घडामोडींचा देशांतर्गत बाजारावर ताण; कर वाढीच्या भीतीने गुंतवणूकदार सावध

डॉ. पटेल यांनी स्पष्ट केले की, परंपरेनुसार, जेव्हा जेव्हा वेतन आयोग स्थापन केला जातो तेव्हा त्याला प्रथम कार्यालय नियुक्त केले जाते. कर्मचारी संघटना त्यांच्या मागण्या मांडण्यासाठी, निवेदने सादर करण्यासाठी आणि आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांशी भेटण्यासाठी तेथे जातात. सध्या, अध्यक्षा रंजना प्रकाश देसाई किंवा नियुक्त सदस्यांशी या विषयावर कोणतीही चर्चा झालेली नाही. आयोगाकडे कार्यालय नाही. अशा परिस्थितीत, कोणीही त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या समस्यांवर चर्चा करणार नाही.

ते प्रश्न विचारतात, “जेव्हा कर्मचाऱ्यांना त्यांचे प्रश्न मांडायचे असतात, तेव्हा त्यांनी कुठे संपर्क साधावा?” सामान्य प्रक्रिया अशी आहे की आयोग वेळ निश्चित करतो, कर्मचारी संघटनांना बोलावतो आणि औपचारिक बैठकीत त्यांचे ऐकतो. डॉ. पटेल यांनी असा प्रश्नही उपस्थित केला की, “जेव्हा बैठकीचे कोणतेही निश्चित ठिकाण नसते तेव्हा ही प्रक्रिया कशी सुरू होईल?”

हेही वाचा: India Manufacturing iPhone: ‘मेक इन इंडिया’चा मोठा चमत्कार; भारतातून आयफोन निर्यात ५० अब्ज डॉलर्स पार

पटेल यांच्या मते, सरकार नवीन वेतन आयोगाला जाणूनबुजून उशीर करत आहे. त्यांचा असा दावा आहे की या विलंबामागे राजकीय कारणे असू शकतात आणि ती उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीपर्यंत पुढे ढकलली जाऊ शकते. याचा अर्थ असा की कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत नवीन वेतन आणि फिटमेंट घटकांची अपेक्षा करत असताना, कार्यालयात प्रवेश नसणे संपूर्ण प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करते. आता, सरकार आयोगाला त्याचे काम सुरू करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा कधी पुरवेल हे पाहणे बाकी आहे.

Web Title: 8th pay commission delay marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 01:18 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

IND vs NZ, 3rd ODI : इंदोरमध्ये मिचेलनंतर ग्लेन फिलिप्सचा शतकी तडाखा! भारतीय गोलंदाजांची उडाली दैना

Jan 18, 2026 | 04:55 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Ujjwala Yojana Subsidy: उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा? महागाईवर उपाय म्हणून गॅस सबसिडी वाढवण्याची शक्यता

Jan 18, 2026 | 04:45 PM
Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Skoda Kushaq Facelift च्या टिझरने रान पेटवलं! दिसला फ्यूचरिस्टिक अवतार, लवकरच होणार लाँच

Jan 18, 2026 | 04:40 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

रणवीर सिंह नाही, तर ‘हा’ आहे सारा अर्जुनचा आवडता अभिनेता; अभिनेत्रीने सगळ्यांसमोर केला खुलासा

Jan 18, 2026 | 04:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM