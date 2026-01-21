Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • Gold Rate Increases By 3 Thousand And Silver Rate Increases By 15 Thousand In Last 24 Hours Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Today's Gold Rate: गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. भारतात चांदीच्या दराने मोठी झेप घेतली आहे. दरांमध्ये सतत वाढ होत असल्याने ग्राहक मोठ्या प्रमाणात चिंतेत आहेत.

Updated On: Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Follow Us:
Follow Us:
  • केरळमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये
  • जयपूरमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,460 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,340 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 21 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,979 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,731 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,235 रुपये आहे. भारतात 21 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,350 रुपये आहे.

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

भारतात 20 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,625 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,969 रुपये होता. भारतात 20 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

भारतात 21 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 320.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,20,100 रुपये आहे. भारतात 20 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 305.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,05,100 रुपये होता. भारतात 19 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये होता. गेल्या तीन दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल 16 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.

मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहारांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,350 रुपये आहे. तर नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,350 रुपये आहे.

Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?

दिल्ली आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,380 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
बंगळुरु ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
पुणे ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
केरळ ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
कोलकाता ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
मुंबई ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
नागपूर ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
हैद्राबाद ₹1,37,310 ₹1,49,790 ₹1,12,350
जयपूर ₹1,37,460 ₹1,49,920 ₹1,12,480
चंदीगड ₹1,37,460 ₹1,49,920 ₹1,12,480
लखनौ ₹1,37,460 ₹1,49,920 ₹1,12,480
दिल्ली ₹1,37,460 ₹1,49,920 ₹1,12,480
नाशिक ₹1,37,340 ₹1,49,820 ₹1,12,380
सुरत ₹1,37,360 ₹1,49,820 ₹1,12,380

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold rate increases by 3 thousand and silver rate increases by 15 thousand in last 24 hours gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 08:17 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण
1

Todays Gold-Silver Price: चांदीने पार केला 3 लाख रुपयांचा टप्पा, दर गगनाला भिडले! किंमत वाचून सर्वच हैराण

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?
2

Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे दर पुन्हा वाढले, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत
4

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण, 24 कॅरेट सोन्यासाठी मोजावी लागणार इतकी किंमत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM
शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’वर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी; सर्वांचे लागले निकालाकडे लक्ष

Jan 21, 2026 | 07:55 AM
राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

राजधानी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी दहशतवादी हल्ल्याची तयारी; पंजाब पोलिसांनी हरियाणात जाऊन केली अटक

Jan 21, 2026 | 07:07 AM
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM