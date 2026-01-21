Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण
भारतात 20 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,625 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,406 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,969 रुपये होता. भारतात 20 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,060 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
भारतात 21 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 320.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,20,100 रुपये आहे. भारतात 20 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 305.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,05,100 रुपये होता. भारतात 19 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 294.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,94,900 रुपये होता. गेल्या तीन दिवसांत चांदीच्या दरात तब्बल 16 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे.
मुंबई, पुणे आणि केरळ या शहारांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,350 रुपये आहे. तर नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,350 रुपये आहे.
Union Budget 2026: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा शिगेला! आठवा वेतन आयोगासाठी 2026 चा बजेट गेमचेंजर ठरणार?
दिल्ली आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,480 रुपये आहे. नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,49,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,12,380 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|बंगळुरु
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|पुणे
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|केरळ
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|कोलकाता
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|मुंबई
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|नागपूर
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|हैद्राबाद
|₹1,37,310
|₹1,49,790
|₹1,12,350
|जयपूर
|₹1,37,460
|₹1,49,920
|₹1,12,480
|चंदीगड
|₹1,37,460
|₹1,49,920
|₹1,12,480
|लखनौ
|₹1,37,460
|₹1,49,920
|₹1,12,480
|दिल्ली
|₹1,37,460
|₹1,49,920
|₹1,12,480
|नाशिक
|₹1,37,340
|₹1,49,820
|₹1,12,380
|सुरत
|₹1,37,360
|₹1,49,820
|₹1,12,380