Todays Gold-Silver Prices: सोन्याच्या किमतीत उसळी; चांदी मात्र घसरली

आज, ५ मार्च रोजी, एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,०१८ रुपयांनी वाढून १,६२,५४३ रुपयांवर आणि चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम १,८९० रुपयांनी घसरून २,५९,५०० रुपयांवर पोहोचला.

Updated On: Mar 05, 2026 | 10:12 AM
Todays Gold-Silver Prices: गेल्या आठवड्यापासून सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत आहेत. आज, ५ मार्च रोजी, एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ झाली आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,०१८ रुपयांनी वाढून १,६२,५४३ रुपयांवर आणि चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम १,८९० रुपयांनी घसरून २,५९,५०० रुपयांवर पोहोचला आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतीही वाढत आहेत.

गेल्या आठवड्यापासून सोने आणि चांदीच्या किमती वाढत आहेत. आज, ५ मार्च रोजी, एमसीएक्सवर सोन्याच्या दरात पुन्हा वाढ दिसून आली आहे. २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,०१८ रुपयांनी वाढून १,६२,५४३ रुपयांवर पोहोचला आहे आणि चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम १,८९० रुपयांनी घसरून २,५९,५०० रुपयांवर पोहोचला आहे. शिवाय, आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोने आणि चांदीचे दर वाढत आहेत.

या वर्षी आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमतीत सुमारे २०% वाढ झाली आहे. पारंपारिकपणे सोने हे सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते, म्हणून जागतिक राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चितता वाढली की त्याची मागणी वाढते. परिणामी, या वर्षी सोन्याच्या किमती अनेक वेळा विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

बातमी अपडेट होत आहे..

Published On: Mar 05, 2026 | 09:45 AM

