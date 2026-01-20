Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

तुम्ही कधीतरी सोनाराकडून सोने किंवा चांदी खरेदी केली असेल. तेव्हा तुमच्या लक्षात आलं, सोनार नेहमीच गुलाबी कागदात सोने आणि चांदी गुंडाळतो. तो असे का करतो याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?

Updated On: Jan 20, 2026 | 07:05 PM
भारत हा असा देश आहे जिथे लोक खूप सोने आणि चांदी खरेदी करतात. काही लोक ते त्यांचे पैसे गुंतवण्यासाठी खरेदी करतात, तर काहींना सोने आणि चांदी घालण्याची खूप आवड आहे, म्हणून ते सोने आणि चांदी खरेदी करतात. तर दुसरीकडे लग्नसराईचा हंगाम नुकताच सुरू झाला आहे आणि सोने आणि चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मंगळवारी सोन्याने पहिल्यांदाच १.५ लाख रुपयांचा टप्पा ओलांडला आणि फ्युचर्स मार्केटमध्ये प्रति १० ग्रॅम १.५२ लाख रुपयांवर पोहोचला. एकाच सत्रात सोन्याचा भाव जवळपास ७,००० रुपयांनी वाढला आहे, तर चांदीचा भाव ३.२७ लाख रुपयांनी प्रति किलोग्रॅम झाला आहे. जानेवारीपासून चांदीच्या किमती ३९ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. लग्नाच्या काळात लोक भरपूर सोने आणि चांदी देखील खरेदी करतात. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह कधीतरी खरेदीला गेला असाल. सोनार नेहमी गुलाबी कागदात सोने आणि चांदी गुंडाळतो हे तुमच्या लक्षात आले आहे का? जर असेल तर तुम्हाला कारण माहित आहे का?

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

गुलाबी कागदामागील कारण काय आहे?

सोनार नेहमी गुलाबी कागदात सोने किंवा चांदी का सादर करतात याचा विचार क्वचितच कोणी केला असेल आणि आता सर्वांनाच याचे उत्तर जाणून घ्यायचे आहे. यामागील कारण आपण समजावून सांगूया. असे म्हटले जाते की, सोने आणि चंद्राच्या दगडाची चमक वाढवण्यासाठी गुलाबी कागदाचा वापर केला जातो. गुलाबी कागदात ठेवलेले सोने आणि चांदी लक्ष वेधून घेते. विशेषतः चांदी गुलाबी पार्श्वभूमीवर चमकदारपणे चमकते.

दुसरे काही कारण आहे का?

तर, सोनार गुलाबी कागदात चांदी आणि सोने सादर करण्याचे हेच एकमेव कारण आहे का? असे मानले जाते की ते आनंद आणि संपत्तीचे प्रतीक आहे. शिवाय, कागद सोने आणि चांदीचे ओरखडे आणि डागांपासून संरक्षण करतो. म्हणून, जेव्हा कागदाचा वापर ओरखडे आणि डागांपासून संरक्षण करण्यासाठी केला पाहिजे तेव्हा सोनार चमक वाढवण्यासाठी गुलाबी कागदाचा वापर करतात. अनेक ज्वेलर्ससाठी गुलाबी कागद ही एक ओळख झाली आहे. ही एक जुनी परंपरा असून, उच्च दर्जाचे दागिने विकत घेतल्याची भावना ग्राहकाला होते. काही ज्वेलर्स त्यावर आपले लोगो किंवा नाव छापून ब्रँडिंगही करतात.

Budget 2026: इन्कम टॅक्स कायद्यात होणार मोठे फेरबदल! टॅक्स स्लॅबपासून HRA पर्यंत; काय बदलणार? जाणून घ्या

Published On: Jan 20, 2026 | 07:05 PM

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
