Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,79,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,300 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,890 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,180 रुपये आहे.
हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,200 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|बंगळुरु
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|केरळ
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|कोलकाता
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|नागपूर
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|हैद्राबाद
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|मुंबई
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|पुणे
|₹1,63,960
|₹1,78,860
|₹1,34,150
|दिल्ली
|₹1,64,110
|₹1,79,010
|₹1,34,300
|चंदीगड
|₹1,64,110
|₹1,79,010
|₹1,34,300
|जयपूर
|₹1,64,110
|₹1,79,010
|₹1,34,300
|लखनौ
|₹1,64,110
|₹1,79,010
|₹1,34,300
|नाशिक
|₹1,63,990
|₹1,78,890
|₹1,34,180
|सुरत
|₹1,64,010
|₹1,78,910
|₹1,34,200