Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

Today's Gold Rate: राजकोट शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,200 रुपये आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:03 AM
  • लखनौमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,110 रुपये
  • भारतात प्रति किलोग्रॅम चांदीचा भाव 4,10,100 रुपये
  • कोलकातामध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 30 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 17,886 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,396 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,415 रुपये आहे. भारतात 30 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. भारतात 30 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 410.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 4,10,100 रुपये आहे.

Budget 2026: मोदींच्या नेतृत्वात भारताची अर्थव्यवस्था सुसाट; अमित शाह यांनी 'आर्थिक सर्वेक्षणा'चा केला गौरव

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,110 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,79,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,300 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,890 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,180 रुपये आहे.

आनंदाची बातमी! मुंबईतील प्रख्यात कुलाबा कॉजवे येथे जयपोरकडून आठव्या स्टोअरचे उद्घाटन

हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,63,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,860 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,150 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,64,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,78,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,200 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
बंगळुरु ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
केरळ ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
कोलकाता ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
नागपूर ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
हैद्राबाद ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
मुंबई ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
पुणे ₹1,63,960 ₹1,78,860 ₹1,34,150
दिल्ली ₹1,64,110 ₹1,79,010 ₹1,34,300
चंदीगड ₹1,64,110 ₹1,79,010 ₹1,34,300
जयपूर ₹1,64,110 ₹1,79,010 ₹1,34,300
लखनौ ₹1,64,110 ₹1,79,010 ₹1,34,300
नाशिक ₹1,63,990 ₹1,78,890 ₹1,34,180
सुरत ₹1,64,010 ₹1,78,910 ₹1,34,200

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

