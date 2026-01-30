Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्ध आता थांबणार? रशियाने झेलेन्स्कींना दिले चर्चेसाठी आमंत्रण

क्रेमलिनने एका निवेदनात ही घोषणा केली. दोन्ही देशांमधील संघर्ष जवळजवळ चार वर्षांपासून सुरू आहे. क्रेमलिनने असेही वृत्त दिले आहे की, रशिया आणि युक्रेनने युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या देवाणघेवाणीचा आणखी एक टप्पा पूर

Jan 30, 2026 | 07:21 AM
Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्ध आता थांबणार? रशियाने झेलेन्स्कींना दिले चर्चेसाठी आमंत्रण

Russia-Ukraine War : रशिया-युक्रेन युद्ध आता थांबणार? रशियाने झेलेन्स्कींना दिले चर्चेसाठी आमंत्रण

मॉस्को : गेल्या काही महिन्यांपासून रशिया आणि युक्रेन या दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेल्याचे दिसून आले आहे. या दोन्ही देशांत युद्ध अद्यापही सुरुच आहे. त्यातच आता युक्रेनियन युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेच्या मध्यस्थीच्या प्रयत्नांदरम्यान रशियाने युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शांतता चर्चेसाठी मॉस्कोला आमंत्रित केले आहे.

क्रेमलिनने एका निवेदनात ही घोषणा केली. दोन्ही देशांमधील संघर्ष जवळजवळ चार वर्षांपासून सुरू आहे. क्रेमलिनने असेही वृत्त दिले आहे की, रशिया आणि युक्रेनने युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या देवाणघेवाणीचा आणखी एक टप्पा पूर्ण केला आहे. रशियाने ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांनी करार केल्याच्या अटकळांवर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेल्या आठवड्याच्या शेवटी अबू धाबीमध्ये अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या चर्चेमुळे शांतता प्रयत्नांना काही चालना मिळाली, परंतु दोन्ही बाजूंमधील मतभेद कायम आहेत.

हेदेखील वाचा : रशियाची मोठी खेळी! गाझा ‘Board Of Peace’ साठी १ अब्ज डॉलर्स देणार, पण…; पुतिन यांनी ट्रम्पसमोर ठेवली मोठी अट

दरम्यान, रशिया-युक्रेन या दोन्ही देशांत अद्याप लढाई सुरूच आहे आणि अलीकडील क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे युक्रेनमध्ये वीज संकट निर्माण झाले आहे. झेलेन्स्की आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात बैठक होण्याची शक्यता वाढली आहे. दोन्ही देशांच्या वाटाघाटीकर्त्यांमधील पुढील बैठक रविवारी अबू धाबीमध्ये होणार आहे.

हेदेखील वाचा : युद्धविराम की तिसरे महायुद्ध? अबू धाबीत रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेसाठी आमने-सामने, जगाचा श्वास रोखला!

रशियाने कीववरील हल्ला थांबवला

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी दावा केला की, त्यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना युक्रेनमधील तीव्र थंडीमुळे युक्रेनची राजधानी कीववरील हल्ला एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यास सांगितले होते. रशियन हल्ल्यामुळे अनेक युक्रेनियन शहरांमधील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे, ज्यामुळे देशभरातील लोक वीज आणि लाईटशिवाय राहत आहेत. ट्रम्प यांनी दावा केला की, पुतिन यांनी यावर सहमती दर्शविली आहे. मात्र, यावर रशियाने अद्याप याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नाही.

Published On: Jan 30, 2026 | 07:15 AM

