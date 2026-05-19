Todays Gold-Silver Price: सोनं झालं स्वस्त; चांदी महागली! मुंबई, दिल्लीसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
भारतात 18 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,692 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,384 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,769 रुपये होता. भारतात 18 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये होता. भारतात 18 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,190 रुपये आहे.
Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
मुंबई, पुणे, केरळ, यांसह भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|पुणे
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|केरळ
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|कोलकाता
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|नागपूर
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|हैद्राबाद
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|नागपूर
|₹1,43,190
|₹1,56,210
|₹1,17,160
|चेन्नई
|₹1,47,490
|₹1,60,900
|₹1,23,090
|नाशिक
|₹1,43,220
|₹1,56,240
|₹1,17,190
|सुरत
|₹1,43,240
|₹1,56,260
|₹1,17,210
|दिल्ली
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|चंदीगड
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|लखनौ
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310
|जयपूर
|₹1,43,340
|₹1,56,360
|₹1,17,310