  • Gold Silver Price In India At 19 May 2026 Gold Prices Drop Again While Silver Rates Rise In India

Todays Gold-Silver Price: सोनं झालं स्वस्त; चांदी महागली! मुंबई, दिल्लीसह इतर शहरांतील दर जाणून घ्या

Today's Gold Rate: भारतात आज 19 मे रोजी सोन्याच्या दरात पुन्हा घसरण पाहायला मिळाली आहे, तर चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करणाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला असून विविध शहरांतील नवीन दर समोर आले आहेत.

Updated On: May 19, 2026 | 07:36 AM
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,56,210 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,190 रुपये आहे.
  • चांदीच्या किंमतीत वाढ झाली असून आज प्रति किलो चांदीसाठी 2,90,100 रुपये मोजावे लागत आहेत.
  • मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई आणि नाशिकसह प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे नवे दर जाहीर झाले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 19 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,621 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,319 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,716 रुपये आहे. भारतात 19 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. भारतात 19 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये आहे.

भारतात 18 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,692 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,384 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,769 रुपये होता. भारतात 18 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये होता. भारतात 18 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,090 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,240 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,210 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,220 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,240 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,190 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ, यांसह भारतातील इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,210 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,160 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,310 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
पुणे ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
केरळ ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
कोलकाता ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
नागपूर ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
हैद्राबाद ₹1,43,190 ₹1,56,210 ₹1,17,160
चेन्नई ₹1,47,490 ₹1,60,900 ₹1,23,090
नाशिक ₹1,43,220 ₹1,56,240 ₹1,17,190
सुरत ₹1,43,240 ₹1,56,260 ₹1,17,210
दिल्ली ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
चंदीगड ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
लखनौ ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310
जयपूर ₹1,43,340 ₹1,56,360 ₹1,17,310

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: May 19, 2026 | 07:36 AM

