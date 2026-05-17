Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

भारतात 16 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,790 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,474 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,842 रुपये होता. भारतात 16 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,420 रुपये होता. भारतात 16 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 289.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,89,900 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,750 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,730 रुपये आहे.
मुंबई, पुणे, केरळ आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,700 रुपये आहे. लखनौ आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,850 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|पुणे
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|केरळ
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|कोलकाता
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|हैद्राबाद
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|बंगळुरु
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|नागपूर
|₹1,43,850
|₹1,56,930
|₹1,17,700
|चेन्नई
|₹1,47,500
|₹1,60,910
|₹1,23,100
|सुरत
|₹1,43,900
|₹1,56,980
|₹1,17,750
|नाशिक
|₹1,43,880
|₹1,56,960
|₹1,17,730
|दिल्ली
|₹1,44,000
|₹1,57,080
|₹1,17,850
|चंदीगड
|₹1,44,000
|₹1,57,080
|₹1,17,850
|लखनौ
|₹1,44,000
|₹1,57,080
|₹1,17,850
|जयपूर
|₹1,44,000
|₹1,57,080
|₹1,17,850