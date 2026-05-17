Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold And Silver Prices Drop In India On May 17 Check Latest City Wise Rates

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Today's Gold Rate: भारतात आज सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये घसरण पाहायला मिळाली आहे. 16 मेच्या तुलनेत 17 मे रोजी सोन्याचे आणि चांदीचे भाव कमी झाल्याने ग्राहकांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 07:41 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Follow Us:
Follow Us:
  • 17 मे रोजी भारतात 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,56,930 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,850 रुपये आहे.
  • 16 मेच्या तुलनेत आज सोन्या-चांदीच्या किंमतींमध्ये घट झाली असून चांदी प्रति किलो 2,80,000 रुपयांवर आली आहे.
  • चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर सर्वाधिक असून मुंबई, पुणे आणि बंगळुरूमध्ये समान दर नोंदवले गेले आहेत.
Gold Rate Todayभारतात 17 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,693 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,385 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,770 रुपये आहे. भारतात 17 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,700 रुपये आहे. भारतात 17 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 280 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,80,000 रुपये आहे.

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

भारतात 16 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,790 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,474 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,842 रुपये होता. भारतात 16 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,740 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,420 रुपये होता. भारतात 16 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 289.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,89,900 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,910 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,100 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,900 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,980 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,750 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,880 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,960 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,730 रुपये आहे.

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

मुंबई, पुणे, केरळ आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,700 रुपये आहे. लखनौ आणि जयपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,000 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,850 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
पुणे ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
केरळ ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
कोलकाता ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
हैद्राबाद ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
बंगळुरु ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
नागपूर ₹1,43,850 ₹1,56,930 ₹1,17,700
चेन्नई ₹1,47,500 ₹1,60,910 ₹1,23,100
सुरत ₹1,43,900 ₹1,56,980 ₹1,17,750
नाशिक ₹1,43,880 ₹1,56,960 ₹1,17,730
दिल्ली ₹1,44,000 ₹1,57,080 ₹1,17,850
चंदीगड ₹1,44,000 ₹1,57,080 ₹1,17,850
लखनौ ₹1,44,000 ₹1,57,080 ₹1,17,850
जयपूर ₹1,44,000 ₹1,57,080 ₹1,17,850

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver prices drop in india on may 17 check latest city wise rates

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 07:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश
1

Todays Gold-Silver Price: आनंदवर्ता! गेल्या 24 तासांत सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी घसरण, 22 कॅरेटचा नवा दर पाहून ग्राहक खुश

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर
2

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने पार केला 1.62 लाखांचा टप्पा, चांदीची किंमत 3 लाखांच्या उंबऱ्यावर

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले
3

Today’s Gold Silver Rate: 2 दिवसांच्या जोरदार महागाईनंतर स्वस्त झाले सोनं-चांदी, 3500 रुपयांनी गडगडले

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग
4

Todays Gold-Silver Price: ग्राहकांना मोठा धक्का! मुंबई-पुण्यासह देशभरात सोन्याच्या किंमतीत मोठी वाढ, चांदीही झाली महाग

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरातील घसरण सुरुच, चांदीही झाली स्वस्त! किती आहे 24 कॅरेटचा भाव?

May 17, 2026 | 07:41 AM
World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

May 17, 2026 | 07:30 AM
Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

Adhik Maas 2026: आजपासून सुरू होत आहे अधिक महिना, पूजा-पाठ आणि दान का मानले जाते पुण्यदायी

May 17, 2026 | 07:05 AM
बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

बुलढाण्याची राज्यात दमदार कामगिरी! मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती योजनेत विदर्भात प्रथम क्रमांक; ५५६ जणांना रोजगार

May 17, 2026 | 04:15 AM
बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

बारामती तालुक्यातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण; ‘या’ परिसरात पुन्हा बिबट्याचा वावर

May 17, 2026 | 12:30 AM
KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

KKR vs GT Live : रनफेस्टमध्ये केकेआरची बाजी; हायस्कोरिंग सामन्यात 29 धावांनी दणदणीत विजय

May 16, 2026 | 11:36 PM
Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

Aarthik Deshbhakti आता सिनेसृष्टीत! कमल हासन स्पष्ट शब्दातच बोलले, देशभरातील Filmmakers ला केले आवाहन

May 16, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM