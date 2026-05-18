  • Gold And Silver Prices Fall Again At 18 May 2026 Check Latest Gold And Silver Rates Across Major Cities In India

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Today's Gold Rate: भारतात आज 18 मे रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा किरकोळ घसरण झाली आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला असून विविध शहरांतील नवीन दर समोर आले आहेत.

Updated On: May 18, 2026 | 07:39 AM
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 1,56,920 रुपये तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,840 रुपये इतका आहे.
  • चांदीच्या दरातही घसरण झाली असून आज प्रति किलो चांदीसाठी 2,79,900 रुपये मोजावे लागत आहेत.
  • चेन्नईमध्ये सोन्याचे दर सर्वाधिक असून दिल्ली, मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्येही नवीन भाव जाहीर झाले आहेत
Gold Rate Todayभारतात 18 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,692 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,384 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,769 रुपये आहे. भारतात 18 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये आहे. भारतात 18 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 279.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,79,900 रुपये आहे.

भारतात 17 मे रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,693 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,385 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,770 रुपये होता. भारतात 17 मे रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,850 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,930 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,700 रुपये होता. भारतात 17 मे रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 280 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,80,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,60,900 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,090 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,970 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,740 रुपये आहे.

मुंबई, पुणे, केरळ इत्यादी शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,690 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,070 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,840 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,870 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,950 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,720 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
पुणे ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
केरळ ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
कोलकाता ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
मुंबई ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
नागपूर ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
बंगळुरु ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
हैद्राबाद ₹1,43,840 ₹1,56,920 ₹1,17,690
नाशिक ₹1,43,870 ₹1,56,950 ₹1,17,720
सुरत ₹1,43,890 ₹1,56,970 ₹1,17,740
चेन्नई ₹1,47,490 ₹1,60,900 ₹1,23,090
जयपूर ₹1,43,990 ₹1,57,070 ₹1,17,840
चंदीगड ₹1,43,990 ₹1,57,070 ₹1,17,840
दिल्ली ₹1,43,990 ₹1,57,070 ₹1,17,840
लखनौ ₹1,43,990 ₹1,57,070 ₹1,17,840

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

