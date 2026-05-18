Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोप दौऱ्यादरम्यान भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी जागतिक उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना खुले आमंत्रण दिले आहे. या घोषणेमुळे भारतात परदेशी गुंतवणूक वाढवण्याच्या रणनीतीकडे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 04:45 PM
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक स्तरावर भारताची ताकद पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. स्वीडनच्या अधिकृत दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी युरोपीय कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करण्याचे मोठे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, भारताची ‘सुधारणेची एक्सप्रेस’ सध्या पूर्ण वेगाने धावत आहे. गोटेबर्ग येथे आयोजित युरोपियन राऊंड टेबल फॉर इंडस्ट्री (ERT) च्या उच्चस्तरीय बैठकीत, पंतप्रधान मोदींनी स्वीडिश आणि युरोपीय कंपन्यांना भारताच्या उत्पादन, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रांमध्ये आपला सहभाग वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित केले.

या विशेष बैठकीचे सह-आयोजन स्वीडनचे पंतप्रधान उल्फ क्रिस्टरसन आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी केले होते आणि यात व्होल्वो ग्रुपसह अनेक प्रमुख युरोपीय आणि भारतीय कंपन्यांचे प्रमुख उपस्थित होते.

५ प्रमुख क्षेत्रांवर विशेष लक्ष

पंतप्रधान मोदींनी युरोपीय कंपन्यांसोबत सहकार्यासाठी पाच प्रमुख क्षेत्रांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देश दूरसंचार आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात एकत्र काम करत आहेत, ज्यामुळे भारताला जागतिक संशोधन आणि विकास (R&D) केंद्र बनण्यास मदत होऊ शकते. त्यांनी खालील प्रमुख क्षेत्रांमध्ये भागीदारीचे आवाहनही केले.

डीप टेक आणि एआय: इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि प्रगत उत्पादन.
हरित आणि स्वच्छ ऊर्जा: राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान आणि शाश्वत गतिशीलता.

पायाभूत सुविधा आणि आरोग्यसेवा: शहरी परिवर्तन, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, संरक्षण, सेमीकंडक्टर आणि जीवन विज्ञान (औषधनिर्माण आणि आरोग्य).

पंतप्रधान मोदींनी कंपन्यांना आश्वासन दिले की, येत्या काही वर्षांत भारताच्या प्रमुख प्रकल्पांचा भाग होण्यासाठी त्यांच्यासाठी एक मजबूत आणि संस्थात्मक प्रणाली तयार केली जाईल. त्यांनी यावर जोर दिला की, तांत्रिक नवोपक्रमाची पुढील लाट आता भारतातच सह-निर्मित केली गेली पाहिजे.

सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तनाचा मंत्र

गोलमेज बैठकीला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, गेल्या १२ वर्षांपासून भारत सरकार ‘सुधारणा, कामगिरी आणि परिवर्तन’ या मूळ मंत्रावर काम करत आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीमुळे आमची सुधारणा एक्सप्रेस पूर्ण वेगाने धावत आहे. त्यांनी भारताची तरुण लोकसंख्या, वेगाने वाढणारा मध्यमवर्ग आणि पायाभूत सुविधांचा विकास ही देशाची सर्वात मोठी ताकद असल्याचे वर्णन केले. मोदी म्हणाले की, स्वीडनची ताकद नवोन्मेष आणि शाश्वततेमध्ये आहे, तर भारताकडे “व्याप्ती, प्रतिभा आणि विकासाची गती” आहे. या दोन्हींच्या संयोगाने २१ व्या शतकातील आव्हानांवर उपाय शोधता येऊ शकतात.

सर्व करारांची जननी

पंतप्रधानांनी जानेवारी २०२६ मध्ये भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार कराराचे (FTA) कौतुक केले. त्यांनी याचे वर्णन एक परिवर्तनकारी आर्थिक भागीदारी असे केले, जी व्यापार, तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करेल. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्या शब्दांचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हा “सर्व करारांची जननी” आहे आणि आम्ही शक्य तितक्या लवकर त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉरचा (IMEC) संदर्भ देत ते म्हणाले की, हा कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प भारत-युरोप व्यापार संबंधांना एक नवीन आयाम देईल.

भारताच्या दूरदृष्टीवर अधिक स्पष्टीकरण देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आमचे ध्येय आता केवळ भारतात वस्तू बनवणे हे नाही, तर “भारतासाठी डिझाइन करणे, भारतात उत्पादन करणे आणि भारतातून संपूर्ण जगात निर्यात करणे” हे आहे. त्यांनी स्वीडनच्या युवराज्ञी व्हिक्टोरिया आणि निवडक सीईओ यांच्याशीही संवाद साधला आणि स्पष्ट केले की भारत-स्वीडन संबंध आता केवळ “खरेदीदार-विक्रेता” स्वरूपाचे राहिलेले नाहीत, तर ते कल्पना, तंत्रज्ञान आणि भागीदारीचा एक दीर्घकालीन औद्योगिक प्रवास बनले आहेत.

