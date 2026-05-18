Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Liberty Mutual Increases Stake To 74 Percent In Liberty General Insurance India

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

लिबर्टी म्युच्युअलने भारतातील लिबर्टी जनरल इन्शुरन्समधील आपले भागभांडवल ७४% पर्यंत वाढवले आहे. यामुळे भारतात कंपनीचे वितरण जाळे आणि रिटेल विमा क्षेत्राचा मोठा विस्तार होणार आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 05:54 PM
लिबर्टी म्युच्युअलने 'लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स'मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

लिबर्टी म्युच्युअलने 'लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स'मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

Follow Us:
Follow Us:

 

  • भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी!
  • लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
मुंबई, १८ मे २०२६: ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड’ (एलजीआय) मधील आपले भागभांडवल वाढवून ७४ टक्क्यांवर नेले असल्याची घोषणा लिबर्टी म्युच्युअल इन्शुरन्सने आज केली आहे. यापूर्वी सप्टेंबर २०२५ मध्ये लिबर्टी म्युच्युअलने आपला हिस्सा ४९ टक्क्यांवरून ५५.४० टक्के केला होता. त्यानंतर आता भागभांडवलात कंपनीने ही नव्याने वाढ केली आहे.

भांडवली हिस्सा वाढविण्याच्या घडामोडीसंदर्भात बोलताना ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि पूर्णवेळ संचालक श्री. पराग वेद म्हणाले, “लिबर्टी म्युच्युअलच्या अधिक भक्कम पाठबळामुळे आम्ही आता आमचे वितरण जाळे देशभर विस्तारण्यासाठी त्याचबरोबर रिटेल आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आमची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी अतिशय उत्तम स्थितीत आहोत. सतत बदलणाऱ्या या बाजारपेठेत परिस्थितीनुसार स्वतःला योग्य स्थितीत ठेवताना मजबूत पायावर आधारलेला, सातत्यपूर्ण आणि लवचिक व्यवसाय उभारण्यावर आमचे लक्ष केंद्रित राहणार आहे.”

श्री. वेद आणखी टिप्पणी करताना पुढे म्हणाले, “भारतात असलेली विविधता आणि विमा संरक्षणाच्या वाढती मागणी यामुळे विमा व्यवसायाला विस्ताराची अनोखी संधी आहे. देशात विम्याचा प्रसार वाढवण्यात आम्ही मोलाची भूमिका बजावू शकतो. या क्षेत्रात वाटचाल करत असताना, शाश्वत आणि फायदेशीर वाढ मिळवणे, आमच्या भागधारकांसोबतचा विश्वास अधिक दृढ करणे याला आमचे प्राधान्य आहे आणि आमचे ग्राहक, भागीदार तसेच आम्ही सेवा देत असलेल्या समाजासाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

या घडामोडीवर भाष्य करताना ‘लिबर्टी इंटरनॅशनल इन्शुरन्स एपीएसी’चे अध्यक्ष श्री. मॅथ्यू जॅक्सन म्हणाले, “आम्ही आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात आमचा व्यवसाय विस्तारत आहोत आणि मजबूत पाया आणि वाढीच्या अफाट संधींमुळे भारत ही लिबर्टी म्युच्युअलसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ राहिलेली आहे. ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील आमचे भागभांडवल वाढवल्यामुळे आम्हाला या व्यवसायाचा आणखी विकास करण्यास त्याचबरोबर आमच्या जागतिक क्षमता थेट या बाजारपेठेत आणण्यास खूप मदत होणार आहे.”

लिबर्टी म्युच्युअल इन्शुरन्स ग्रुपचा फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांच्या यादीत ९१ व्या क्रमांकावर आहे आणि मालमत्ता व अपघात विमा क्षेत्रात ती जागतिक स्तरावर ९ वी सर्वात मोठी कंपनी आहे. २०२५ मध्ये या कंपनीची एकूण मालमत्ता १७८.२ अब्ज डॉलर्स आणि एकूण महसूल ५०.५ अब्ज डॉलर्स आहे.

Share Market Today: सेन्सेक्स-निफ्टी लाल निशाणावर उघडण्याची शक्यता; तज्ज्ञांनी दिले ‘हे’ शेअर्स खरेदीचे संकेत

Web Title: Liberty mutual increases stake to 74 percent in liberty general insurance india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा
1

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?
2

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?
3

Petrol-Diesel Price : पुन्हा कडाडणार इंधनाचे दर? जाणून घ्या काय आहेत मुंबई, बंगळुरुमध्ये पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती?

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात
4

Tax परदेशात वाढतो, पण फटका आपल्या खिशाला का बसतो? Import Duty चा नेमका खेळ काय? समजून घेऊयात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

May 18, 2026 | 05:54 PM
पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

पेट्रोलच्या भडक्यामुळे १००cc बाइक्सना सुवर्णदिवस! मुंबईत दर १०४ पार; ‘या’ गाड्यांमुळे महिन्याचे बजेट वाचणार

May 18, 2026 | 05:50 PM
ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

May 18, 2026 | 05:30 PM
हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

हँडल सोडला, पायवर केलं अन्…; भरधाव रस्त्यावर पठ्ठ्याची चालत्या स्कूटीवर धोकादायक स्टंटबाजी, Video Viral

May 18, 2026 | 05:24 PM
‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

May 18, 2026 | 05:23 PM
रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

May 18, 2026 | 05:21 PM
Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

May 18, 2026 | 05:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM