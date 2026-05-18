भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

भांडवली हिस्सा वाढविण्याच्या घडामोडीसंदर्भात बोलताना ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आणि पूर्णवेळ संचालक श्री. पराग वेद म्हणाले, “लिबर्टी म्युच्युअलच्या अधिक भक्कम पाठबळामुळे आम्ही आता आमचे वितरण जाळे देशभर विस्तारण्यासाठी त्याचबरोबर रिटेल आणि व्यावसायिक क्षेत्रात आमची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी अतिशय उत्तम स्थितीत आहोत. सतत बदलणाऱ्या या बाजारपेठेत परिस्थितीनुसार स्वतःला योग्य स्थितीत ठेवताना मजबूत पायावर आधारलेला, सातत्यपूर्ण आणि लवचिक व्यवसाय उभारण्यावर आमचे लक्ष केंद्रित राहणार आहे.”
श्री. वेद आणखी टिप्पणी करताना पुढे म्हणाले, “भारतात असलेली विविधता आणि विमा संरक्षणाच्या वाढती मागणी यामुळे विमा व्यवसायाला विस्ताराची अनोखी संधी आहे. देशात विम्याचा प्रसार वाढवण्यात आम्ही मोलाची भूमिका बजावू शकतो. या क्षेत्रात वाटचाल करत असताना, शाश्वत आणि फायदेशीर वाढ मिळवणे, आमच्या भागधारकांसोबतचा विश्वास अधिक दृढ करणे याला आमचे प्राधान्य आहे आणि आमचे ग्राहक, भागीदार तसेच आम्ही सेवा देत असलेल्या समाजासाठी दीर्घकालीन मूल्य निर्माण करणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.”
या घडामोडीवर भाष्य करताना ‘लिबर्टी इंटरनॅशनल इन्शुरन्स एपीएसी’चे अध्यक्ष श्री. मॅथ्यू जॅक्सन म्हणाले, “आम्ही आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात आमचा व्यवसाय विस्तारत आहोत आणि मजबूत पाया आणि वाढीच्या अफाट संधींमुळे भारत ही लिबर्टी म्युच्युअलसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ राहिलेली आहे. ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील आमचे भागभांडवल वाढवल्यामुळे आम्हाला या व्यवसायाचा आणखी विकास करण्यास त्याचबरोबर आमच्या जागतिक क्षमता थेट या बाजारपेठेत आणण्यास खूप मदत होणार आहे.”
लिबर्टी म्युच्युअल इन्शुरन्स ग्रुपचा फॉर्च्यून ५०० कंपन्यांच्या यादीत ९१ व्या क्रमांकावर आहे आणि मालमत्ता व अपघात विमा क्षेत्रात ती जागतिक स्तरावर ९ वी सर्वात मोठी कंपनी आहे. २०२५ मध्ये या कंपनीची एकूण मालमत्ता १७८.२ अब्ज डॉलर्स आणि एकूण महसूल ५०.५ अब्ज डॉलर्स आहे.
