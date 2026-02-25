NASSCOM Revenue Growth: भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये वाढ; महसूल ३१५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाणार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगाचा महसूल २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६.१ टक्क्यांनी वाढून ३१५ अब्ज डॉलर्स होईल, अशी माहिती नॅसकॉमने दिली. उद्योगात तंत्रज्ञान अनेक आव्हाने असूनही २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महसुलात किरकोळ वाढ झाली.

Updated On: Feb 25, 2026 | 06:14 PM
  • टेक उद्योगाची दमदार कमाई
  • टेक महसूल ३१५ अब्ज डॉलर्सवर
  • आयटी क्षेत्रात नोकऱ्यांची भर; कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार
 

NASSCOM Revenue Growth: भारतीय तंत्रज्ञान उद्योगाचा महसूल २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६.१ टक्क्यांनी वाढून ३१५ अब्ज डॉलर्स होईल, अशी माहिती नॅसकॉमने मंगळवारी दिली. उद्योगात तंत्रज्ञान अनेक आव्हाने असूनही २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात महसुलात किरकोळ वाढ होवून ती ६.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, ती २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात ५.९ टक्के होती. हा उद्योग नफा देणारा आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या २.३ टक्क्यांनी वाढून ५.९५ दशलक्ष होईल, असा अंदाज नॅसकॉमचे अध्यक्ष राजेश नांबियार व्यक्त केला.

हे देखील वाचा: Patel Engineering Project: सिंचन व जलविद्युत क्षेत्रात मोठी कामगिरी; पटेल इंजिनिअरिंगचा दुहेरी विजय

मागील आर्थिक वर्षात ही संख्या ५.८२ दशलक्ष होती. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये तंत्रज्ञान उद्योगात नवीन कर्मचाऱ्यांची भर पडली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये १३.३ दशलक्षापेक्षा थोडी अधिक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) वाढत्या लक्ष केंद्रित करून या क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नापैकी १०-१२ अब्ज डॉलर्स नवीन पिढीच्या तंत्रज्ञान उपायांमधून मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे नंबियार म्हणाले. उद्योग संस्थेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचा महसूल अंदाज पूर्वीच्या २८२.६ अब्ज डॉलर्सवरून २९७ अब्ज डॉलर्स केला आहे.

हे देखील वाचा: PNG Reva Diamond IPO: पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी लिमिटेडचा आयपीओ बाजारात चमकला; १५ नव्या दालनांकडे वाटचाल

मेक माय ट्रिपची कॉर्पोरेट ट्रॅव्हल सेगमेंटमधून एकूण बुकिंग २०२५ मध्ये १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली. ४ दशलक्षाहून अधिक कर्मचाऱ्यांना या सेवेचा फायदा झाल्याचे कंपनीने सांगितले. तिच्या कॉर्पोरेट प्लॅटफॉर्म क्वेस्ट 2 ट्रॅव्हल, मायबिज आणि हॅपे वरील एकूण बुकिंग १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक झाली. मेक माय ट्रिपचे ५०० मोठे कॉर्पोरेट क्लायंट आहे. बीएसई ५०० वरील टॉप १५० कंपन्या व देशभरातील ७५,००० लघु आणि मध्यम व्यवसायांचा समावेश आहे. आमचा कॉर्पोरेट ट्रॅव्हल व्यवसाय सामान्य ग्राहक व्यवसायाच्या तुलनेत नवीन आहे, मात्र, तो पाच वर्षांत वेगाने वाढला, असे मेक माय ट्रिपचे सह-संस्थापक राजेश मगो म्हणाले. ज्यामुळे पर्यटन विभागाला चालना मिळाली.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Growth in indian technology industry revenue to reach 315 billion

Published On: Feb 25, 2026 | 05:46 PM

