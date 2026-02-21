Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! १ एप्रिलपासून सरकारचा नवा प्लॅन, टोल नाक्यावर बदलणार 'हे' नियम!

राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल वसुली पूर्णपणे डिजिटल करण्याच्या दिशेने सरकार पाऊल टाकत असून 1 एप्रिल 2026 पासून रोख व्यवहार बंद होण्याची शक्यता आहे. FASTag, UPI सारख्या डिजिटल पर्यायांमुळे टोल प्लाझांवरील रांगा कमी होतील.

Updated On: Feb 21, 2026 | 05:37 PM
toll-new-rules
  • National Highwayवर टोल भरण्यासाठी सरकारचा प्लॅन
  • १ एप्रिलपासून कोणते नवे नियम लागू
  • टोल नाक्यावर कोणते नियम बदलतील
Highway toll new Rules: National Highway वर प्रवास करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे, ज्याबाबत जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. सरकार 1 एप्रिल 2026 पासून राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवरील रोख व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्याच्या तयारीत आहे. महामार्गावरील टोल टॅक्स वसूल करण्याची प्रक्रिया डिजिटल करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जर तुम्ही राष्ट्रीय महामार्गावरून (National Highway) वारंवार प्रवास करत असाल, तर केंद्र सरकार टोल प्लाझावरील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी १ एप्रिलपासून टोल पेमेंटची नवीन यंत्रणा लागू करण्याची शक्यता आहे.

सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी वाढ; ट्रम्प टॅरिफमुळे धमाका!, पाहा तुमच्या शहरातील नवे दर…

टोलनाक्यावर आता कॅश पेमेंट नाही चालणार

सध्याच्या नियमांनुसार, जर तुमच्या वाहनात वॅलिड FASTag नसेल किंवा FASTag काम करत नसेल, तर नियमित टोलच्या दुप्पट चार्जेस आकारले जातात. जे लोक UPI द्वारे पेमेंट करतात त्यांना त्यांच्या गाडीच्या कॅटेगरीनुसार 1.25 पट टॅक्स भरावा लागतो.

याबाबत अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय की, ‘नोव्हेंबरमध्ये रोख पेमेंट कमी करण्याचा पर्याय म्हणून UPI ​​द्वारे पेमेंट सुरू करण्यात आले होते, जे त्यावेळी एकूण टोल संकलनाच्या सुमारे 2 टक्के होते. आत्तापर्यंत, रोख पेमेंट 1 टक्क्यांने कमी झाले आहे. जे काही महिन्यांपूर्वी रोख पद्धतीने जमा झालेल्या पेमेंटच्या निम्मे आहे. सर्व टोल प्लाझावर पेमेंट करण्यासाठी UPI प्रणाली आहे.

रोख पद्धत बंद का ?

महामार्गावरील जाम आणि लांबच लांब रांगा यापासून दिलासा मिळावा म्हणून सरकारने हा नियम आणला आहे. बऱ्याच वेळा रोख पेमेंटला जास्तसाठी वेळ लागतो कारण पैशांच्या व्यवहारात, बदल देणे किंवा घेणे आणि पावत्या कापण्यात बराच वेळ जातो. अशा स्थितीत टोल नाक्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. डिजिटल पेमेंटमुळे महामार्गावरून वाहने न थांबता पुढे जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रवास सोयीचा होतो. एकीकडे, यामुळे वापरकर्त्यांना महामार्गावरून प्रवास करणे सोपं होईल आणि दुसरीकडे टोल व्यवहारातही पारदर्शकता येईल. टोल चुकवणे किंवा इतर कोणताही त्रास होण्याची शक्यताही पूर्णपणे संपून जाईल.

पैशांची होणार बचत?

एका रिपोर्टनुसार टोल प्लाझावर डिजिटल पेमेंट पद्धतीमुळे देशाचे वार्षिक ८७००० कोटी रुपयांची बचत होईल. अनेक वेळा टोल ओव्हरवर वाहनचालक आणि टोल कर्मचाऱ्यांमध्ये हाणामारी झाल्याचे प्रकारही घडले आहेत या समस्या देखील डिजिटल प्रणालीमुळे पूर्णपणे दूर होतील.

बेरोजगारांसाठी सुवर्णसंधी! ‘या’ योजनेसाठी सरकार देतंय बंपर सबसिडी; जाणून घ्या फायदे!

Published On: Feb 21, 2026 | 05:37 PM

Feb 21, 2026 | 05:37 PM
