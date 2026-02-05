MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
०५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून सुरू होणारी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:13 PM
गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण? (Photo Credit- X)

  • गृहस्वप्न लांबणीवर!
  • १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित
  • काय आहे नेमके कारण?
MHADA Mumbai Lottery 2026 Marathi News: म्हाडाच्या मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या अखत्यारीतील विविध वसाहतींमधील १२० सदनिका ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, यासाठी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दि. ०५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून सुरू होणारी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली आहे. यामुळे घर खरेदीदारांना आता आणखी वाट पाहावी लागणार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्वावर १२० सदनिका विक्री करण्यासाठी दिनांक ०३/०२/२०२६ रोजी विविध वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली होती. यानुसार सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका दिनांक ०५/०२/२०२६ रोजी स. ११.०० वा. पासून https://bookmyhome.mhada.go v.in/ या म्हाडाच्या अधिकृत संकेत स्थळावर उपलब्ध होईल असे नमूद करण्यात आले होते. पंरतु, तांत्रिक अडचणीमुळे सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका ही दिनांक ०५/०२/२०२६ रोजी उपलब्धहोणार नाही. तरी सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका संकेत स्थळावर कधी उपलब्ध होईल याबाबत म्हाडाचे अधिकृत संकेत स्थळ व प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात येईल, याची कृपया अर्जदारांनी नोंद घेण्याचे आवाहन मंडळातर्फे करण्यात आले आहे.

Maharashtra ZP Election 2026: झेडीपी,पंचायत समिती निवडणुकी निमित्त पनवेलमध्ये शहरातील वाहतुकीत बदल

एकूण ८४ सदनिका उपलब्ध आहेत

या योजनेअंतर्गत शिंपोली कांदिवली, चारकोप सेक्टर-८, अँटॉप हिल-वडाळा, तुंगा-पवई, मानखुर्द, मालवणी-मालाड आदी ठिकाणी एकूण ८४ सदनिका उपलब्ध आहेत. तसेच विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) व ३३(७) अंतर्गत घाटकोपर पूर्व, विक्रोळी, भायखळा, ताडदेव, लोअर परळ, सायन आणि अंधेरी पश्चिम येथील ३६ सदनिकाही विक्रीसाठी खुल्या करण्यात आल्या होत्या.

काही कारणास्तव या फ्लॅट्सची विक्री झाली नसल्याने आता ते प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत, मात्र आता ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीमुळे पुढे ढकलण्यात आली असल्याची माहिती म्हाडामार्फत देण्यात आली आहे.

Maharashtra Weather : शहरापेक्षा उपनगरांची हवा जास्त ‘खराब’! २७ ठिकाणी ‘खराब’ ते ‘अतिखराब’ हवेची नोंद

Published On: Feb 05, 2026 | 08:13 PM

