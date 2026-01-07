Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Credit Card Limit Update: तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता? मग ही माहिती तुम्हाला माहित असायलाच हवी; जाणून घ्या एक क्लिकवर

आजच्या डिजिटल युगात, क्रेडिट कार्ड हे आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्याचा आणि रिवॉर्ड पॉइंट्स मिळविण्याचा एक उत्तम मार्ग बनले आहेत. परंतु, योग्य माहितीच्या अभावामुळे, बरेच लोक कमी मर्यादेमुळे त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाही

Updated On: Jan 07, 2026 | 12:24 PM
Credit Card Limit Update: तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता? मग ही माहिती तुम्हाला माहित असायलाच हवी; जाणून घ्या एक क्लिकवर

Credit Card Limit Update: तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता? मग ही माहिती तुम्हाला माहित असायलाच हवी; जाणून घ्या एक क्लिकवर (photo-social media)

Follow Us:
Follow Us:
  • क्रेडिट कार्ड मर्यादा कशी ठरते?
  • बँका क्रेडिट मर्यादा देताना काय पाहतात?
  • क्रेडिट कार्ड बिल आणि ईएमआय नेहमी देय तारखेपूर्वी भरा
 

Credit Card Limit Update: डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. तथापि, प्रत्येक क्रेडिट कार्डमध्ये एक विशिष्ट खर्च मर्यादा असते, ज्याला ‘क्रेडिट मर्यादा’ म्हणतात. अनेक लोकांना बँकांच्या मर्यादा निश्चित करण्याचा आधार आणि ती कशी वाढवायची हे माहित नसते. ते जाणून घेण्यासाठी ही बातमी संपूर्ण वाचा..

जेव्हा तुम्ही क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करता तेव्हा बँक प्रथम तुमचे उत्पन्न आणि रोजगार स्थिरता तपासते. तुमचे मासिक उत्पन्न तुम्ही किती कर्ज परतफेड करू शकता हे ठरवते. याव्यतिरिक्त, बँक तुमच्या क्रेडिट स्कोअर (CIBIL स्कोअर) वर बारकाईने लक्ष ठेवते. उच्च क्रेडिट स्कोअर तुमची आर्थिक विश्वासार्हता दर्शवितो, ज्यामुळे बँका तुम्हाला जास्त मर्यादा देण्याची शक्यता जास्त असते.

हेही वाचा: Reserve Bank Of India: आरबीआयचे सुधारित नियम बँकिंग क्षेत्रासाठी ठरणार गेम-चेंजर, भारतीय बँकांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात

तसेच, बँका केवळ तुमचे उत्पन्न पाहत नाहीत तर तुमच्या मागील खर्चाच्या नमुन्यांचे आणि परतफेडीच्या इतिहासाचे देखील विश्लेषण करतात. जर तुम्ही तुमचे मागील कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरले असेल, तर तुम्हाला एक जबाबदार कर्जदार मानले जाते. उलट, वारंवार विलंब केल्याने बँका तुमची मर्यादा कमी करू शकतात किंवा तुमचा अर्ज नाकारू शकतात.

तुमची क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवण्याची पहिली पायरी म्हणजे तुमचे कार्ड विवेकीपणे वापरणे. तज्ञ शिफारस करतात की, तुम्ही तुमच्या एकूण मर्यादेच्या फक्त ३० ते ४० टक्के खर्च करा, ज्याला क्रेडिट वापर गुणोत्तर म्हणतात. जर तुम्ही तुमची मर्यादा सातत्याने पूर्ण वापरत असाल, तर बँका तुम्हाला धोकादायक ग्राहक मानू शकतात, जी तुमची मर्यादा वाढवण्यासाठी योग्य वेळ नाही.

हेही वाचा: पहिल्यांदाच Budget ची तारीख चुकणार? 1 फेब्रुवारी रोजी आला रविवार, कधी होणार युनियन बजेट 2026

तुमच्या रेकॉर्डवर कोणताही नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी तुमचे क्रेडिट कार्ड बिल आणि ईएमआय नेहमी देय तारखेपूर्वी भरा. एकदा तुम्ही सलग ६ ते १२ महिने चांगला पेमेंट इतिहास राखला की, तुम्ही तुमच्या बँकेकडून मर्यादा वाढवण्याची विनंती करू शकता. बँका कधीकधी तुमच्या वाढलेल्या उत्पन्नाचे प्रदर्शन करणाऱ्या कागदपत्र अर्थात जसे की नवीन पगार स्लिप किंवा आयटीआरवर आधारित तुमची मर्यादा दुप्पट करतील.

Web Title: How is a credit card limit determined and how can it be increased

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 12:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य
1

UPI crisis India: मोफत UPI संकटात? २०२६ अर्थसंकल्प ठरवणार डिजिटल पेमेंटचे भविष्य

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती
2

कोण म्हणतेय शिकूनही पगार नाही? येथे दहावी पासही कमावेल ५० हजार महिना! RBI ची भरती

Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी
3

Retail Inflation in India: महागाई परत डोके वर काढतेय? नोव्हेंबरपेक्षा डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईत पुन्हा उसळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

BJP National President : भाजपचे नेतृत्व आता बिहारकडे? राष्ट्रीय अध्यक्ष पदासाठी नितीन नवीन दाखल करणार अर्ज

Jan 19, 2026 | 12:32 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

Jan 19, 2026 | 12:25 PM
Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Bigg Boss Marathi 6: बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट, उघडणार नशिबाचा दरवाजा; उल्टा-पुल्टा होणार खेळ

Jan 19, 2026 | 12:22 PM
सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

सायलेंट बिडकर विरुद्ध आक्रमक धंगेकर; पुणे महापालिकेत रंगलेली हायव्होल्टेज लढत

Jan 19, 2026 | 12:15 PM
US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

US AI Services: भारत-चीनसाठी अमेरिकन संसाधनांचा वापर का? ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवरो यांचा हल्ला

Jan 19, 2026 | 12:10 PM
भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

भंगाराच्या पैशावरून वाद, पतीने पत्नीच्या डोक्यात दगड घातला अन्…; पुण्यातील धक्कादायक घटना

Jan 19, 2026 | 11:57 AM
CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

CSMT-Panvel लोकल प्रवास होणार गारेगार, ‘या’ तारखेपासून हार्बर मार्गावर धावणार एसी लोकल

Jan 19, 2026 | 11:57 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM