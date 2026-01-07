Credit Card Limit Update: तुम्ही क्रेडिट कार्ड वापरता? मग ही माहिती तुम्हाला माहित असायलाच हवी; जाणून घ्या एक क्लिकवर

Credit Card Limit Update: डिजिटल युगात क्रेडिट कार्ड मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. तथापि, प्रत्येक क्रेडिट कार्डमध्ये एक विशिष्ट खर्च मर्यादा असते, ज्याला ‘क्रेडिट मर्यादा’ म्हणतात. अनेक लोकांना बँकांच्या मर्यादा निश्चित करण्याचा आधार आणि ती कशी वाढवायची हे माहित नसते. ते जाणून घेण्यासाठी ही बातमी संपूर्ण वाचा..
जेव्हा तुम्ही क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करता तेव्हा बँक प्रथम तुमचे उत्पन्न आणि रोजगार स्थिरता तपासते. तुमचे मासिक उत्पन्न तुम्ही किती कर्ज परतफेड करू शकता हे ठरवते. याव्यतिरिक्त, बँक तुमच्या क्रेडिट स्कोअर (CIBIL स्कोअर) वर बारकाईने लक्ष ठेवते. उच्च क्रेडिट स्कोअर तुमची आर्थिक विश्वासार्हता दर्शवितो, ज्यामुळे बँका तुम्हाला जास्त मर्यादा देण्याची शक्यता जास्त असते.
हेही वाचा: Reserve Bank Of India: आरबीआयचे सुधारित नियम बँकिंग क्षेत्रासाठी ठरणार गेम-चेंजर, भारतीय बँकांसाठी सुवर्णकाळाची सुरुवात
तसेच, बँका केवळ तुमचे उत्पन्न पाहत नाहीत तर तुमच्या मागील खर्चाच्या नमुन्यांचे आणि परतफेडीच्या इतिहासाचे देखील विश्लेषण करतात. जर तुम्ही तुमचे मागील कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड बिल वेळेवर भरले असेल, तर तुम्हाला एक जबाबदार कर्जदार मानले जाते. उलट, वारंवार विलंब केल्याने बँका तुमची मर्यादा कमी करू शकतात किंवा तुमचा अर्ज नाकारू शकतात.
तुमची क्रेडिट कार्ड मर्यादा वाढवण्याची पहिली पायरी म्हणजे तुमचे कार्ड विवेकीपणे वापरणे. तज्ञ शिफारस करतात की, तुम्ही तुमच्या एकूण मर्यादेच्या फक्त ३० ते ४० टक्के खर्च करा, ज्याला क्रेडिट वापर गुणोत्तर म्हणतात. जर तुम्ही तुमची मर्यादा सातत्याने पूर्ण वापरत असाल, तर बँका तुम्हाला धोकादायक ग्राहक मानू शकतात, जी तुमची मर्यादा वाढवण्यासाठी योग्य वेळ नाही.
हेही वाचा: पहिल्यांदाच Budget ची तारीख चुकणार? 1 फेब्रुवारी रोजी आला रविवार, कधी होणार युनियन बजेट 2026
तुमच्या रेकॉर्डवर कोणताही नकारात्मक परिणाम टाळण्यासाठी तुमचे क्रेडिट कार्ड बिल आणि ईएमआय नेहमी देय तारखेपूर्वी भरा. एकदा तुम्ही सलग ६ ते १२ महिने चांगला पेमेंट इतिहास राखला की, तुम्ही तुमच्या बँकेकडून मर्यादा वाढवण्याची विनंती करू शकता. बँका कधीकधी तुमच्या वाढलेल्या उत्पन्नाचे प्रदर्शन करणाऱ्या कागदपत्र अर्थात जसे की नवीन पगार स्लिप किंवा आयटीआरवर आधारित तुमची मर्यादा दुप्पट करतील.