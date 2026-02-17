पाकिस्तानला मोठा झटका! IPL नंतरची सर्वात लोकप्रिय लीग भारतात खेळवण्याची शक्यता; BCCI सोबत चर्चा सुरू

‘एसईएन’ (SEN) क्रिकेटच्या रिपोर्टनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे दोन वरिष्ठ अधिकारी अलीकडेच भारतात आले होते. त्यांनी तामिळनाडू क्रिकेट असोसिएशनच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली असून, चेन्नईतील चेपॉक स्टेडियमवर सामना आयोजित करण्याच्या शक्यतांची चाचपणी केली आहे. जर सर्व काही नियोजनानुसार घडले, तर भारतीय चाहत्यांना घरबसल्या ऑस्ट्रेलियाच्या या दिग्गज लीगचा अनुभव घेता येईल.
🚨 BIG BASH LEAGUE IN INDIA. 🚨 – Cricket Australia contemplating to kick off the next season the Big Bash League in Chennai to attract Indian market. (SEN Cricket). pic.twitter.com/Fg2dUnhomN — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) February 17, 2026
बिग बॅश लीगच्या २०२५-२६ हंगामात पर्थ स्कॉचर्सनेअंतिम फेरीत सिडनी सिक्सर्सचा ६ गडी राखून पराभव केला होता. या विजयासह पर्थ स्कॉचर्सने विक्रमी सहाव्यांदा विजेतेपदावर नाव कोरले आहे. आता हा संघ जगातील कोणत्याही टी-२० लीग मधील सर्वात यशस्वी संघ ठरला आहे. जर हा सामना भारतात झाला, तर डिफेंडिंग चॅम्पियन पर्थ स्कॉचर्स चेन्नईत खेळणारा पहिला संघ असू शकतो.
हा प्रकल्प अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर असून, तो प्रत्यक्षात आणण्यासाठी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (BCCI) परवानगी घेणे अनिवार्य आहे. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला केवळ बीसीसीआयच नव्हे, तर अधिकृत ब्रॉडकास्टर्स आणि इतर भागधारकांशीही संवाद साधावा लागेल. रिपोर्टनुसार, भारतीय गुंतवणूकदारांनी देखील या लीगमध्ये स्वारस्य दाखवले आहे. दक्षिण आशियाई चाहत्यांना लीगशी जोडून घेण्यासाठी हा एक मोठा ‘मास्टर प्लॅन’ मानला जात आहे. भविष्यात दरवर्षी तामिळनाडूमध्ये किमान एक तरी बीबीएल सामना आयोजित करण्याचा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचा विचार आहे.
बिग बॅश लीग ही आयपीएलनंतरची दुसरी सर्वात लोकप्रिय लीग मानली जाते. यामध्ये ऑस्ट्रेलियासह न्यूझीलंड, इंग्लंड, पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे दिग्गज खेळाडू खेळतात. गेल्या हंगामात भारताचा दिग्गज फिरकीपटू आर. अश्विन सिडनी सिक्सर्सकडून खेळणार होता, मात्र दुखापतीमुळे त्याला स्पर्धेतून माघार घ्यावी लागली होती. आता बीबीएलचे सामने भारतात झाल्यास, स्थानिक चाहत्यांमध्ये या लीगची क्रेझ अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.