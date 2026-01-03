Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

IPO मध्ये करायची गुंतवणूक? मग हा मंत्र घ्या… कमाई होईल अशी की व्हाल लाखोंची धनी

नव्या वर्षात २०२६ मध्ये शेअर बाजारात अनेक मोठे आयपीओ येण्याची शक्यता असून रिटेल गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढला आहे. मात्र केवळ GMP किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांवर विश्वास ठेवून गुंतवणूक करणे धोकादायक ठरू शकते.

Updated On: Jan 03, 2026 | 08:35 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नव्या वर्षाची सुरुवात होताच शेअर बाजारात पुन्हा एकदा आयपीओ (IPO)ची जोरदार हालचाल पाहायला मिळणार आहे. २०२६ च्या पहिल्याच महिन्यात अनेक मोठ्या कंपन्या बाजारात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे रिटेल गुंतवणूकदारांचाही उत्साह वाढलेला आहे. मात्र अनेकदा गुंतवणूकदार ‘ग्रे मार्केट प्रीमियम’ (GMP) किंवा सोशल मीडियावरील चर्चांच्या आधारावरच पैसे गुंतवतात आणि हीच चूक त्यांना महागात पडते. तज्ज्ञांच्या मते, आयपीओमधील खरी कमाई ही केवळ चर्चांवर नव्हे, तर कंपनीच्या आर्थिक आकडेवारी आणि मूलभूत ताकदीवर आधारित असते. जर तुम्हालाही २०२६ मध्ये आयपीओतून चांगला नफा मिळवायचा असेल, तर बाजारातील गोंगाट बाजूला ठेवून काही महत्त्वाच्या तांत्रिक आणि मूलभूत बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे.

आता विद्यार्थिनींना मिळणार १००% मोफत शिक्षण! स्त्री शिक्षणाचा जागर

सर्वात आधी कंपनीचा व्यवसाय नेमका काय आहे, हे समजून घ्या. कंपनी पैसा कसा कमावते आणि तिच्याकडे अशी कोणती ताकद आहे का, जी स्पर्धक सहज हिरावून घेऊ शकत नाहीत? ही ताकद मजबूत ब्रँड, खास तंत्रज्ञान किंवा व्यापक वितरण जाळ्याच्या स्वरूपात असू शकते. जर कंपनीची ४० ते ६० टक्के कमाई केवळ ४-५ मोठ्या ग्राहकांवर अवलंबून असेल, तर तो धोका मानला जातो. तसेच कंपनी ज्या क्षेत्रात कार्यरत आहे, त्या क्षेत्रात भविष्यात वाढीची किती संधी आहे, हेही तपासणे महत्त्वाचे आहे. फक्त मागील एका वर्षाचा नफा पाहून निर्णय घेऊ नका. किमान गेल्या ३ ते ५ वर्षांचा आर्थिक कामगिरी अहवाल तपासा. कंपनीची विक्री आणि नफा दरवर्षी सातत्याने वाढत आहे का, की आयपीओच्या आधीच अचानक उडी घेतलेली दिसते? अनेक वेळा कंपन्या आयपीओपूर्वी आकडे आकर्षक दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. यासोबतच कागदावर दाखवलेला नफा प्रत्यक्षात रोख स्वरूपात कंपनीकडे येतो आहे का, हेही पाहणे गरजेचे आहे.

कर्जाचा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. कितीही चांगली कंपनी असली, तरी जादा कर्जामुळे ती अडचणीत येऊ शकते. कंपनीवर एकूण किती कर्ज आहे आणि तिचे उत्पन्न ते कर्ज फेडण्यास पुरेसे आहे का, याचा अंदाज घ्या. दैनंदिन खर्चासाठीही जर कंपनीकडे पुरेशी रोख रक्कम नसेल, तर ती धोक्याची घंटा समजावी. कंपनीचे व्यवस्थापन आणि प्रवर्तक (प्रमोटर्स) यांची विश्वासार्हता देखील महत्त्वाची असते. प्रमोटरचा अनुभव, त्यांचा मागील इतिहास, तसेच पूर्वी कोणते वाद किंवा गैरप्रकार झाले आहेत का, याची माहिती घ्या. आयपीओनंतर प्रमोटरकडे किती हिस्सा उरतो, हेही पाहा. जर प्रमोटर मोठ्या प्रमाणात आपला हिस्सा विकून बाहेर पडत असतील, तर त्याचा अर्थ कंपनीच्या भविष्यात त्यांचा विश्वास कमी असू शकतो.

आम्रपाली ग्रुपवर ईडी फास आवळला, 99 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त; मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई

आयपीओमधून उभारलेला पैसा नेमका कशासाठी वापरला जाणार आहे, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. व्यवसाय विस्तार, नवीन प्रकल्प, कारखाना किंवा तंत्रज्ञानासाठी पैसा वापरला जाणार असेल, तर तो सकारात्मक संकेत मानला जातो. मात्र केवळ जुने कर्ज फेडण्यासाठीच पैसा उभारला जात असेल, तर गुंतवणूकदारांनी सावध राहावे. यासोबतच ‘फ्रेश इश्यू’ आणि ‘ऑफर फॉर सेल’ (OFS) यातील फरक समजून घेणे आवश्यक आहे. शेवटी आयपीओची किंमत योग्य आहे का, याचे मूल्यांकन करा. त्याच क्षेत्रातील इतर सूचीबद्ध कंपन्यांशी तुलना करून पाहा. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP)मधील ‘रिस्क फॅक्टर्स’ विभाग दुर्लक्षित करू नका. योग्य माहिती, संयम आणि विचारपूर्वक घेतलेला निर्णयच आयपीओमधील यशाची खरी गुरुकिल्ली ठरतो.

Web Title: How to invest in ipo

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 08:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
1

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Gadchiroli Accident: अंत्यविधीवरून परतताना काळाचा घाला; दीना नदी पुलावर चारचाकी कोसळून भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू

Jan 21, 2026 | 09:17 AM
The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

The Raja Saab Box Office Collection Day 12: दुसऱ्या आठवड्यात ‘द राजा साब’ बॉक्स ऑफिसवर घसरला, कमाईत मोठी घट

Jan 21, 2026 | 09:16 AM
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:06 AM
अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

Jan 21, 2026 | 09:05 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 21, 2026 | 09:04 AM
Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Jan 21, 2026 | 09:03 AM
‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

Jan 21, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM