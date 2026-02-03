Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

 Today Gold-Silver Price: सोनं आणि चांदीच्या किमती कोसळल्या! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

आज बाजारात सोने-चांदीच्या दरात जागतिक विक्री, नफावसुली, भू-राजकीय तणाव आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आनंदी आहेत. तुमच्या शहरातील भाव जाणून घेण्यासाठी सविस्तर बातमी वाचा.

Updated On: Feb 03, 2026 | 11:06 AM
  • भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे मोठी घसरण 
  • चांदीचे दर २ लाखांपर्यंत घसरण्याची शक्यता
  • मुंबईत २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,४२,८९० रु. 
 

 Today Gold-Silver Price: आज बाजारात सोने-चांदीच्या दरात जागतिक विक्री, नफावसुली, भू-राजकीय तणाव आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आनंदी आहेत. भारताची राजधानी दिल्लीत चांदीचे दर प्रति किलोग्रॅम २,३३,००० रु. आणि सोन्याचे दर प्रति १० ग्रॅमवर ​​घसरले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून घसरण सुरूच आहे. ही घसरण जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या विक्रीमुळे आणि भू-राजकीय घडामोडी आणि भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे झाल्याचे दिसून येते. यामुळे खरेदी-विक्री साठी गुंतवणूकदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

हे देखील वाचा: Stock Market Today: ट्रम्प निर्णयाने बाजारात सकारात्मक ‘लाट’; गुंतवणूकदारांसाठी हे शेअर्स ठरणार फायदेशीर

मंगळवारी सुरुवातीच्या व्यवहारात स्पॉट गोल्डमध्ये थोडीशी सुधारणा दिसून आली, ज्यामुळे मागील दोन दिवसांत अचानक झालेल्या विक्रमी तेजीनंतर झालेल्या मोठ्या नुकसानाची भरपाई झाली. स्पॉट गोल्ड २.९% वाढून प्रति औंस ४,८०० वर पोहोचले, तर चांदी ५.१% वाढून ८३ प्रति औंसच्या वर पोहोचली. जागतिक तणाव, कमकुवत होत चाललेले चलन आणि फेडरल रिझर्व्हच्या स्वायत्ततेबद्दलचे प्रश्न यांच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदार सोने-चांदीमध्ये सुरक्षितता शोधत आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केविन वॉर्श यांना फेड चेअर म्हणून नियुक्त केल्याच्या बातमीने ही तीव्र घसरण सुरू झाली. या बातमीने डॉलरला बळकटी मिळाली असून रुपयामध्येही चढ-उतार होताना दिसून येत आहे.

दक्षिणेकडील शहरांमध्ये सोने आणि चांदीचे दर उत्तरेकडील शहरे आणि राष्ट्रीय राजधानीपेक्षा जास्त आहेत. सोने आणि चांदी दोन्हीमध्ये चेन्नई आघाडीवर आहे, तर दिल्ली आणि मुंबई त्यानंतर आहेत. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे आणि येत्या काळात चांदीची किंमत २ लाख आणि सोन्याची किंमत १.३ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते.

हे देखील वाचा: Blue Energy Motors-HPCL Partnership: BEM–HPCL यांची युती! फ्युएल पंपांवर उभारले जाणार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन

प्रमुख शहरांमधील सोने-चांदीचे दर

मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव १,४२,८९० रुपये असून चांदी प्रति किलो २,३२,८४० रुपयांवर पोहोचली आहे. तर दिल्ली, बेंगळुरू आणि चेन्नई या शहरांमध्ये २४ कॅरेट सोने अनुक्रमे १,४२,६४० रुपये, १,४३,००० रुपये आणि १,४३,३०० रुपयांवर पोहोचले आहे.

Published On: Feb 03, 2026 | 11:06 AM

