Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देतील फायदा? गुंतवणूक करण्याआधी जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? वर्षा अखेरीस चांदीचे दर पुन्हा चर्चेत!
मागील सत्रात, मंगळवार, ३० डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. सेन्सेक्स २० अंकांनी किंवा ०.०२ टक्क्यांनी घसरून ८४,६७५.०८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३ अंकांनी किंवा ०.०१ टक्क्यांनी घसरून २५,९३८.८५ वर बंद झाला. या घसरणीनंतर आज शेअर बाजारात काय परिस्थिती असणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार राईट्स, भारत फोर्ज, इंटरग्लोब एव्हिएशन, लुपिन, मुथूट फायनान्स, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, प्रिव्ही स्पेशालिटी केमिकल्स, ताज जीव्हीके हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकणार आहेत. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. यामध्ये 360 वन, जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या स्टॉक्सचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये जिंदाल स्टील, रेडिको खेतान, इंडियन बँक, अदानी पॉवर आणि गोदावरी पॉवर आणि इस्पात या स्टॉक्सचा समावेश आहे.
Stock Market Today: असं असणार आज शेअर बाजारातील वातावरण, तज्ज्ञांनी दिला ‘हे’ स्टॉक्स खरेदी करण्याचा सल्ला
सोमवारी झालेल्या लक्षणीय घसरणीनंतर, मंगळवारी सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण दिसून आली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केल्याने आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित कंपन्यांभोवती उत्साहाची लाट पसरल्याने आशियाई शेअर बाजार सहा वर्षांतील त्यांच्या सर्वात मजबूत वार्षिक कामगिरीच्या मार्गावर होते. जागतिक शेअर बाजाराच्या सर्वात विस्तृत निर्देशांकांपैकी एक असलेल्या एमएससीआय ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्समध्ये यावर्षी २१% वाढ झाली आहे आणि २०२५ मध्ये फक्त एक ट्रेडिंग सत्र शिल्लक आहे.