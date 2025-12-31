Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Business »
  • How Will Be Share Market Today At 31 December 2025 Share Market News In Marathi

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देतील फायदा? गुंतवणूक करण्याआधी जाणून घ्या

Share Market Update: आज वर्षाअखेरीस भारतीय शेअर बाजारात काय घडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत. काल झालेल्या घसरणीनंतर आज शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण असण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:49 AM
Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देतील फायदा? गुंतवणूक करण्याआधी जाणून घ्या

Stock Market Today: आज शेअर बाजारात काय घडणार? कोणते स्टॉक्स देतील फायदा? गुंतवणूक करण्याआधी जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:
  • आज शेअर बाजारात काय घडणार?
  • नफ्याची संधी देणारे स्टॉक्स कोणते?
  • शेअर बाजारातील ट्रेंड आणि फायदेशीर स्टॉक्स जाणून घ्या
India Share Market Update: जागतिक शेअर बाजारात आज मंद संकेत पाहायला मिळाले. याचा परिणाम भारतीय शेअर बाजारावर देखील होणार असल्याची शक्यता आहे. आज ३१ डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५० स्थिर पातळीवर उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि थायलंडसह बहुतेक आशियाई बाजार आज नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला बंद आहेत. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंडने भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सपाट परंतु सकारात्मक सुरुवात दर्शविली. गिफ्ट निफ्टी २६,१२७ च्या जवळ व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा २४ अंकांनी किंवा ०.०९% ने वाढला.

Todays Gold-Silver Price: सोनं महागलं की स्वस्त झालं? वर्षा अखेरीस चांदीचे दर पुन्हा चर्चेत!

मागील सत्रात, मंगळवार, ३० डिसेंबर रोजी भारतीय शेअर बाजारात घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. सेन्सेक्स २० अंकांनी किंवा ०.०२ टक्क्यांनी घसरून ८४,६७५.०८ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ३ अंकांनी किंवा ०.०१ टक्क्यांनी घसरून २५,९३८.८५ वर बंद झाला. या घसरणीनंतर आज शेअर बाजारात काय परिस्थिती असणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार राईट्स, भारत फोर्ज, इंटरग्लोब एव्हिएशन, लुपिन, मुथूट फायनान्स, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन, प्रिव्ही स्पेशालिटी केमिकल्स, ताज जीव्हीके हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स या शेअर्सवर लक्ष केंद्रीत करू शकणार आहेत. प्रभुदास लिल्लाधर येथील तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्षा वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉकची शिफारस केली आहे. यामध्ये 360 वन, जेबीएम ऑटो, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी या स्टॉक्सचा समावेश आहे. चॉईस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी पाच ब्रेकआउट शेअर्सची शिफारस केली आहे. यामध्ये जिंदाल स्टील, रेडिको खेतान, इंडियन बँक, अदानी पॉवर आणि गोदावरी पॉवर आणि इस्पात या स्टॉक्सचा समावेश आहे.

Stock Market Today: असं असणार आज शेअर बाजारातील वातावरण, तज्ज्ञांनी दिला ‘हे’ स्टॉक्स खरेदी करण्याचा सल्ला

सोमवारी झालेल्या लक्षणीय घसरणीनंतर, मंगळवारी सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण दिसून आली. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात कपात केल्याने आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित कंपन्यांभोवती उत्साहाची लाट पसरल्याने आशियाई शेअर बाजार सहा वर्षांतील त्यांच्या सर्वात मजबूत वार्षिक कामगिरीच्या मार्गावर होते. जागतिक शेअर बाजाराच्या सर्वात विस्तृत निर्देशांकांपैकी एक असलेल्या एमएससीआय ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्समध्ये यावर्षी २१% वाढ झाली आहे आणि २०२५ मध्ये फक्त एक ट्रेडिंग सत्र शिल्लक आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: How will be share market today at 31 december 2025 share market news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 08:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: गुंतवणूकदारांची धाकधूक वाढली! शेअर बाजारात नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत, वाचा सविस्तर

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर
2

India FDI Slowdown: एफडीआयची दिशा बदलतेय? भारतात निव्वळ परकीय गुंतवणूक ४४ अब्जांवरून थेट १ अब्जांवर

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?
3

Stock Market : मुकेश अंबानींचा ‘हा’ शेअर खरेदी करणं ठरेल शहाणपणाचं, अचानक होऊ शकते तेजी, तज्ज्ञांचा अंदाज काय सांगतो?

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका
4

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

‘धुरंधर २’ च्या टीझरची वाट पाहताय का? सनी देओलच्या ‘Border 2’ सोबत सिनेमागृहात होणार प्रदर्शित

Jan 19, 2026 | 10:31 AM
Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jaya Ekadashi 2026: कधी आहे जया एकादशी, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Jan 19, 2026 | 10:28 AM
Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Chandrapur News: राजकारणात नवा फॉर्म्युला! अनुभवी नेतृत्वासोबत नव्या चेहऱ्यांचा उदय, विकासाची अपेक्षा वाढली

Jan 19, 2026 | 10:27 AM
Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

Jan 19, 2026 | 10:16 AM
Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Virat Kohli Funny Video : लाईव्ह सामन्यादरम्यान संतापला विराट कोहली, Daryl Mitchell कंटाळून दिला धक्का! Video Viral

Jan 19, 2026 | 10:13 AM
नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

नक्षलवाद्यांनो खबरदार! छत्तीसगडच्या ‘या’ जिल्ह्यात चकमकीचा थरार; Armed Forces ने 6 जणांना थेट…

Jan 19, 2026 | 10:10 AM
गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

गायक अरमान मलिकची बिघडली तब्येत, रुग्णालयात दाखल; फोटो शेअर करत दिली हेल्थ अपडेट

Jan 19, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM